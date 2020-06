Qué presentará Apple en la WWDC 2020: los diez anuncios más esperados

Cada vez está más cerca la WWDC 2020 de Apple, la conferencia de desarrolladores que la firma de Cupertino suele aprovechar para presentar algunos de sus productos más esperados. En esta cita será impensable ver nada del iPhone 12 (más allá de su sistema operativo) pero sí que tendremos una serie de novedades tanto a nivel de software como, previsiblemente, de hardware.

El evento tiene una expectación superior a la habitual. No solo por el hecho de que el Covid-19 haya irrumpido y haya cambiado los planes de la compañía para hacer su conferencia 100% online por primera vez, sino porque se esperan grandes anuncios, como iOS 14. Por si fuera poco, también están sobre la mesa rumores sobre MacBooks con procesadores propios de Apple, iMacs rediseñados y novedades también en iPadOS.

La WWDC 2020 dará comienzo el próximo lunes 22 de a las 19:00 horas de España, y se podrá seguir a través de varias vías, incluyendo los canales oficiales de Apple.

iOS 14

iOS 14, filtrado hace meses. iSpazio

Pese a que iOS 14 fue filtrado hace meses, las filtraciones se han mantenido estables dentro de lo que cabría esperar. Se han filtrado funciones específicas como el hipotético soporte del Apple Pencil para el iPhone 12 y detalles como su pantalla de inicio.

Ya que iOS es un sistema especialmente maduro, lo único que esperamos del nuevo sistema de Apple es que consiga darle más opciones al usuario y que sea retrocompatible. Las últimas betas y documentos hablan de una compatibilidad extrema con casi todos los dispositivos que corren iOS 13, lo que permitiría a dispositivos tan antiguos como el SE de primera generación albergar iOS 14.

iPadOS

iPad de Apple. @patrick_schneider en Unsplash Omicrono

Si viene iOS 14, viene consigo iPadOS 14, que a efectos prácticos sigue siendo casi lo mismo. En este caso las novedades que se esperan son más difusas, ya que no se han filtrado tantas de ellas como podríamos esperar. En este caso, se espera que tenga una multitarea más fluida e intuitiva y que el foco de Apple siga siendo la productividad.

Muchísimos de los cambios que se realizarán en iOS 14, tanto a nivel estético como funcional, llegarán al iPad, como nuevas funciones a nivel de realidad aumentada o el soporte para Apple Pencil en navegadores.

tvOS y ¿nuevo Apple TV?

Apple TV. Apple

Además de los sistemas operativos móviles también se espera una renovación del sistema de su aparato de televisión: tvOS, que serviría además para impulsar su servicio AppleTV+. Asimismo, está en las quinielas que el Apple TV pueda recibir una renovación. La 5ª generación se lanzó en 2017 y, aunque su procesador A10X Fusion es más que solvente para el día a día, se espera que pueda actualizarse con un chip más actual como el A12X Bionic. En las últimas betas de tvOS ya aparecen menciones a esto.

WatchOS

Apple Watch @andresurena en Unsplash

Se esperan novedades con watchOS 7, con nuevas watchfaces y nuevos métodos de muestreo de información para dar más capacidad de análisis al reloj de Apple. También se habla de un modo para niños, que incluirían una variedad de novedades diseñadas para manejar mejor lo que hacen nuestros hijos con los relojes.

iMacs rediseñados

Posible diseño del nuevo iMac MacRumors Omicrono

Los ordenadores todo en uno de Apple han estado últimamente en el centro de la controversia. Son ordenadores que no han sido muy mimados por la manzana; los MacBook han recibido mucho más cariño en los últimos meses si cabe, y solo hay que fijarse en sus últimos lanzamientos. El último iMac que podemos comprar en la web es la renovación de hardware del año pasado, con procesadores Intel de 8ª generación.

Y todos estamos de acuerdo en que pese a ser dispositivos bastante buenos para trabajar, tienen un problema: el diseño. Este está obsoleto; los marcos son demasiado grandes y llevan heredando exactamente la misma estética desde hace años. Se espera, por tanto, una especial renovación.

Los últimos rumores hablan de una renovación profunda del iMac. Ya no hablamos de la esperada renovación de hardware a procesadores Intel de 10ª generación; hablamos de un cambio radical en diseño, que consistiría básicamente en emular el diseño del iPad Pro 2020 y llevarlo a un formato de ordenador 'all in one'.

MacBooks con procesadores propios

MacBook Air 2020. Apple

Hace un tiempo ya que Apple dejó de usar procesadores móviles de terceros en sus iPhone. Desde hace varias generaciones, Apple ha usado los llamados Apple AX, que son sustancialmente más potentes que los procesadores de otras compañías, como Qualcomm. Se espera que Apple también de el salto en este sentido a los MacBook.

Y tiene más sentido del que parece. Apple está ligada a Intel, y no es un misterio que esta no está pasando por su mejor momento frente a AMD. Esta sería la ocasión ideal para conseguir que sus MacBook no dependieran tanto de otros fabricantes y, así, tener más control sobre el hardware y en consecuencia sobre el hardware que montan estos dispositivos.

Además, habría que contar con novedades con respecto a macOS, no algo radical, pero si una transición de cara a la optimización de recursos y seguridad.

¿AirPods Studio...

Concepto de los Apple AirPods X. Curved

Apple aún peca de no tener ciertos productos en su portfolio, y unos de ellos son sin duda unos auriculares de amplio formato. En un momento en el que Sony domina con mano de hierro en el mercado de audio en alta calidad, Apple necesita introducirse en este mercado.

Y todo apunta a que así será; los últimos rumores hablan de unos supuestos AirPods Studio, que ofrecerían un sonido de altísima gama incluso respecto a los AirPods Pro, los auriculares true wireless más caros de Apple.

... y AirPods X?

Beats X, los auriculares en los que se basarían los AirPods X Beats Omicrono

Así como se esperan unos auriculares específicamente de amplio formato, Apple también estaría preparando unos supuestos AirPods X, una variante de sus auriculares especializada para deportistas.

Estos serían ideales para runners, y tendrían un cable para ayudar a la sujección de los mismos además de estar certificados contra el sudor y el polvo. Se basarían en los Beats X y ayudarían a aumentar el portfolio de productos de audio de Apple.

Apple AirTags

Rastreador Tile.

Ya llevan rumoreándose un tiempo, pero se espera que Apple también le de una oportunidad a lo que se conocen como AirTags, unos localizadores como los de Tile pero en un formato de pegatina. Estos nos permitirían localizar nuestros dispositivos allá donde estuvieran, un complemento perfecto para los que somos propensos a perder nuestros dispositivos, incluso AirPods.

AirPower... espera, ¿qué?

AirPower (cancelado) de Apple.

Seguro que ahora mismo te estás acordando de cuando Apple canceló su base de carga múltiple ante el hastío de todos los usuarios. Entonces, ¿por qué hablamos de ellos? Apple es una empresa tozuda a su manera, y esta cancelación fue bastante dura para la firma. No es para menos; se llegaron a filtrar incluso las cajas en las que vendría el AirPower, lo que indicaba que el producto estaba prácticamente listo.

Analistas como Ming-Chi Kuo han vaticinado la llegada de un nuevo AirPower, esta vez uno que funcionara lo suficientemente bien como para que no tuviera los problemas de sobrecalentamiento que motivaron su cancelación. Después de todo, Apple vende un AirPower en su tienda, aunque no fabricado por la firma.

Esta base sólo podría cargar un dispositivo a la vez (en vez de 3 como se esperaba del AirPower original). Según las predicciones de Kuo Apple reviviría este concepto en forma de una base de carga inalámbrica oficial más pequeña. Podría cargar sólo un dispositivo a la vez, pero evitaría problemas de sobrecalentamiento al necesitar más energía para más dispositivos.