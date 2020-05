iOS 14 fue robado hace meses por hackers y está siendo compartido entre periodistas

Se espera que el lanzamiento de iOS 14 se produzca el próximo mes de septiembre, al mismo tiempo que la presentación de la nueva generación de iPhone; al menos esa es la tradición en Apple, aunque recientes eventos, como la pandemia del coronavirus, pueden cambiar los planes.

Hoy se ha revelado otro problema que también podría afectar al lanzamiento: una gran filtración del sistema que usan los iPhone. Según ha publicado Motherboard, varios hackers, investigadores de seguridad, e incluso periodistas tienen acceso a una copia temprana de iOS 14.

De hecho, esto no es algo nuevo: la copia estaría siendo compartida entre esta red de personas al menos desde el pasado mes de febrero. Ese detalle es lo que da validez a esta supuesta filtración, ya que fue entre finales de febrero y principios de marzo que empezaron a publicarse rumores sobre iOS 14.

iOS 14 filtrado desde hace meses

Los lectores de OMICRONO puede que recuerden que durante unas semanas publicamos una serie de noticias sobre las novedades de iOS 14. Este tipo de rumores no son nada raros, y de hecho algunos años han empezado justo cuando salía una nueva versión del sistema.

Aún así, la cantidad de detalles que filtraron estos rumores era algo sospechosa en perspectiva; ahora se podría haber descubierto el porqué: los periodistas que publicaron esos rumores habrían tenido acceso a la copia de iOS 14 filtrada.

La nueva pantalla de inicio de iOS 14 fue una de las filtraciones iSpazio

De esta manera, medios como 9to5Mac descubrieron las novedades que probablemente llegarán con iOS 14, como una nueva pantalla de inicio, soporte de cursor de ratón, y más. También se desvelaron futuros productos de Apple, gracias a referencias encontradas en el código, como el nuevo iPad Pro (un rumor que se confirmó con el lanzamiento de la nueva versión), o los nuevos auriculares (que son un secreto a voces).

Y no son solo periodistas. Hackers e investigadores de seguridad llevan meses analizando el nuevo sistema y buscando posibles errores y agujeros de seguridad. No se sabe con seguridad desde cuándo, pero como mínimo se cree que el sistema empezó a ser compartido el pasado febrero. La investigación de Motherboard habla de una red de conocidos que se comparten 'este tipo de cosas'.

¿De dónde salió esta filtración?

La procedencia de esta copia de iOS 14 no se conoce aún, pero la teoría más probable en estos momentos es que proviene del iPhone 11 de un desarrollador de Apple, que habría sido vendido en China por miles de dólares. El móvil en sí es un iPhone 11 normal y corriente, pero en vez de ejecutar iOS 13, tiene una versión preliminar de iOS 14.

Los nuevos AirPods X, una versión de los Beats Pro X, también se filtraron así Beats Omicrono

Esta versión de iOS 14 tiene fecha del pasado diciembre de 2019; por lo tanto, no es ni mucho menos la versión final y probablemente sufrirá muchos cambios. Se espera que Apple presente oficialmente iOS 14 en el próximo WWDC, que este año será virtual por las medidas contra el coronavirus.

Un detalle a tener en cuenta es que eso no significa que todos los rumores se vayan a cumplir; algunas de las funciones implementadas en iOS 14 pueden no llegar a la versión final del sistema, si Apple considera que no están terminadas o cambia de opinión.