Nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, más potente y con el teclado que realmente quieres

Apple ha anunciado hoy el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, y aunque nos encontramos novedades importantes en lo que respecta al hardware, en realidad uno de los principales motivos para dar el salto estará en el teclado.

La compañía de la manzana sigue recuperándose del que fue uno de los tropiezos más desquiciantes de su historia, la introducción del teclado mariposa; un intento de reducir aún más el grosor de sus portátiles pero que trajo consigo demasiados problemas.

Después de admitir el año pasado estos problemas y recuperar el clásico teclado "de tijera" con el MacBook Pro de 16 pulgadas, Apple ha estado renovando toda su gama para incluirlo en todos los modelos. Y hoy le toca el turno al nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas.

Nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas

Como era de esperar, esta es una renovación, no una revolución para el modelo más pequeño de MacBook Pro; por lo tanto, nos encontramos con hardware actualizado a las últimas versiones, y realmente poco más.

La gran diferencia en lo que respecta al rendimiento está en la adopción de los últimos procesadores Intel Core de décima generación; con cuatro núcleos capaces de alcanzar los 4,5 GHz, Apple afirma que será suficiente tanto para estudiantes, desarrolladores, o profesionales creativos.

La mayor potencia del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas se notará en los programas más exigentes Apple Omicrono

Por supuesto, si hace poco que te compraste un MacBook Pro no notarás mucha diferencia, ya que Intel no pega grandes saltos en cada generación. Curiosamente, donde encontrarías más diferencias sería en el rendimiento gráfico, que Apple promete que será un 80% superior respecto a la generación anterior; no está nada mal para una gráfica integrada y para el uso que la mayoría de usuarios le dará.

El nuevo procesador viene acompañado de memoria RAM más rápida, pudiendo optar por 16 GB de memoria a 3733MHz y capaz de alojar hasta 32 GB. El almacenamiento también ha recibido mejoras, ya que ahora por defecto se incluye un SSD de 256 GB (con opción de hasta 1 TB y de incluir un segundo SSD de hasta 4 TB); lo interesante es que ahora es más rápido, con velocidades de lectura secuencial de 3.0 GB/s que probablemente serán tan importantes en el rendimiento como la mejora en el procesador.

El teclado, la gran diferencia

El MacBook Pro de 13 pulgadas sigue siendo un portátil pequeño, ligero, pero potente y con una batería capaz de durar todo el día; así que en ese sentido, estas pequeñas mejoras no cambiarán mucho la experiencia.

El teclado de tijera es el gran motivo para comprar el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas Apple Omicrono

No podemos decir lo mismo del verdadero motivo por el que comprar ahora el MacBook Pro de 13 pulgadas: el Magic Keyboard, o en otras palabras, el teclado tijera. Al igual que con sus hermanos mayores, el nuevo teclado es más fiable y menos problemático, pero además incluye algunos de los cambios más solicitados, como una tecla Escape física, que hasta ahora era un botón virtual en la Touch Bar. También se incluye Touch ID para desbloquear el portátil de manera más segura.

La tecla escape física en el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas Apple Omicrono

Con un recorrido de 1 mm y una nueva configuración de teclas, escribir largos textos en el nuevo MacBook Pro será mucho más cómodo y placentero que con su antecesor.

El nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas está disponible a partir de 1.499 € en la tienda de Apple para el modelo de cuatro núcleos a 1,4 GHz, y a partir de 2.129 € para el modelo de cuatro núcleos a 2 GHz, en la tienda de Apple.