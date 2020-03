Apple lanza su nuevo MacBook Air: más rápido, más almacenamiento y con teclado de tijera

Después de meses de rumores y con la crisis del coronavirus sobre nosotros, Apple se ha lanzado a la piscina y ha presentado de improvisto su nuevo MacBook Air 2020. Un rumoreado portátil que viene con un precio más contenido y que, además, viene con añadidos importantes. El más obvio os los podéis estar imaginando: exacto, el teclado de tijera.

Los teclados de mariposa que tantos problemas ha dado a Apple han desaparecido en la nueva generación de MacBook Air. Volvemos al Magic Keyboard, al teclado de tijera convencional y que se le suma un aumento significativo de memoria, partiendo de 256 GB de almacenamiento.

Grandes noticias, porque junto a todas estas mejoras llega una renovación de hardware y una estética, algo menor en el segundo caso pero más que bienvenida sea. 13 pulgadas de pantalla Retina que traerán lo mejor de macOS Catalina en su interior.

Hola, teclado de tijera

MacBook Air 2020, con marcos reducidos y teclado de tijera. Apple

Los primeros cambios llegan al exterior. De base, contamos con una pantalla de 13 pulgadas que afortunadamente tiene unos marcos más reducidos, algo de agradecer dada la tendencia de marcos ínfimos que están acogiendo alternativas con Windows. El panel es Retina de 13 pulgadas con más de 4 millones de píxeles. Además, cuenta con tecnología True Tone.

El teclado ha sido rediseñado, con el mecanismo de tijera de vuelta otra vez. Las teclas de dirección recuperan la disposición de T invertida para que su uso sea más fácil y sus 'switches' permiten un recorrido de tan solo 1 milímetro. Apple destaca en su presentación un diseño hecho de aluminio 100% reciclado que llega en 3 acabados: oro, plata y gris espacial, una paleta de colores harto conocida.

Chip T2 y 256 GB... ¡de partida!

macOS Catalina corriendo en el MacBook Air 2020. Apple

El cambio más importante a nivel de hardware alegrará a muchos, un servidor incluido: 256 GB de partida, doblando la capacidad de la generación anterior. Hablamos de un portátil que sin ser extremadamente caro, sí que no es de los más baratos del mercado. Empezar en 256 GB hace que la compra duela menos y tengamos más margen para guardar archivos pesados en nuestro disco duro.

Las opciones suben a 512 GB e incluso hasta 2 TB, de nuevo, el doble de almacenamiento máximo que en la generación anterior. Desde luego este almacenamiento sólo lo requerirán usuarios que carguen con grandes cantidades de archivos y muy pesados, por lo que el consumidor habitual le sacará, cuanto menos, poco provecho.

Apple no se olvida del chip Apple T2 de seguridad, que verifica qu el software cargado durante el proceso de arranque no haya sido modificado. Establece además un cifrado de datos para el almacenamiento del SSD. Junto al chip conseguimos un lector de huellas Touch ID. Información que, por cierto, también está protegida con el chip T2.

MacBook Air 2020. Apple

Como es de costumbre, Apple no da demasiados detalles, al menos en los primeros momentos de presentación de un producto. Sí nos hablan de procesadores Intel Core de décima generación para portátiles como era de esperar, pasando de los procesadores de 2 núcleos 4. Podremos optar hasta un i7 con 4 núcleos con velocidades de 1.2 GHz con un turbo de 3.8 GHz. No obstante, es importante recalcar que la versión más básica sigue teniendo 2 núcleos de base.

Estas características pueden saber pocas a algunos usuarios, pero recordemos que hablamos del nuevo MacBook Air, y no del Pro. Este dispositivo no está pensado ni mucho menos para un uso profesional sino para consumidores que quieran un portátil ligero y de buena calidad. No obstante, Apple saca pecho y asegura que el rendimiento de CPU es 2 veces más rápido y que el rendimiento gráfico es un 80% más rápido gracias a la nueva plataforma de Intel Iris Plus Graphics.

En cuanto a puertos, disfrutamos de 2 puertos USB-C Thunderbolt 3 y como añadido, Apple asegura que este dispositivo es capaz de transmitir señal a un monitor hasta en 6K. Por otra parte, Apple tiene como foco la educación, alabando sus capacidades y su precio enfocados, precisamente, hacia el sector educativo.

Precio y disponibilidad del nuevo MacBook Air 2020

MacBook Air 2020. Apple

El nuevo MacBook Air ya se puede comprar en la web de Apple en 2 configuraciones base:

MacBook Air con Intel Core i3 de 2 núcleos, 256 GB de almacenamiento, 8GB de memoria RAM: 1.199 euros.

MacBook Air con Intel Core i5 de 4 núcleos con 512 GB de almacenamiento, 8GB de memoria RAM: 1.499 euros.

Escoger el i7 de 4 núcleos cuesta en el modelo con i3 130 euros más y en el modelo i5 80 euros más. Si quieres pasar de un i3 a un i5 el cambio son unos 50 euros.

La recogida en tienda no está disponible, pero sí se puede adquirir desde la tienda online de Apple con envíos a domicilio.