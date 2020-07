Xbox acaba de dar el golpe con su 'Netflix de los videojuegos'

Hoy era el día grande para Microsoft, el día en el que tenía que demostrar que su nueva consola, la Xbox Series X, realmente es una alternativa a la Playstation 5 a tener en cuenta; y para ello, se centró en los juegos.

A nadie se le escapa que el talón de Aquiles de la Xbox One fueron precisamente los juegos, o mejor dicho, la falta de títulos exclusivos que atraigan a los jugadores. La cosa no pintaba bien cuando Sony realizó su conferencia virtual, presentando un potente catálogo de exclusivos.

Afortunadamente parece que Microsoft se ha puesto las pilas; para empezar, ha presentado varios títulos que serán exclusivos de Xbox Series X en consolas, aunque también estarán disponibles para Windows 10 ya que Microsoft lo considera todo la misma plataforma.

Los juegos que llegarán a la Xbox Series X

Así, entre los títulos exclusivos que más han llamado la atención se encuentra Halo Infinite, con la vuelta del Jefe Maestro, además de nuevas entregas de clásicos como Fable, Psychonauts 2, State of Decay 3 y Forza Motorsport.

Pero además, Microsoft ha demostrado que no ha comprado tantos estudios de videojuegos para que se sienten en las manos; también ha presentado muchos juegos nuevos y exclusivos que exploran las posibilidades de la consola, como Avowed (un juego de rol en primera persona) As Dusk Falls (una aventura interactiva), CrossfireX (shooter multijugador) o Grounded (juego de supervivencia multijugador en miniatura).

Microsoft también ha presumido de apoyo del resto de la industria, con lanzamientos temporales exclusivos y versiones de juegos que han salido o saldrán en otras plataformas, como Dragon Quest XI S, STALKER 2, Watch Dogs Legion, Warhammer 40,000: Darktide, Tetris Effect o Destiny 2.

Por último, hay que destacar que Microsoft quiere hacer la transición a la nueva consola lo más fácil posible. Por eso, si compramos un juego marcado como Smart Delivery para Xbox One, también lo tendremos para Xbox Series X de manera gratuita y sin coste adicional. Entre los títulos compatibles anunciados hoy se encuentran Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Call of the Sea, Scarlet Nexus, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, y más.

El 'Netflix de los videojuegos' mejora

Eso ya sería suficiente para decir que la conferencia de Microsoft fue buena, pero es que además la compañía sorprendió con una frase impactante: Todos los juegos anunciados hoy estarán disponibles en Xbox Game Pass.

We'll file this one under "good news" pic.twitter.com/uRNGDDvM8e — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 23, 2020

En efecto, sólo con pagar la suscripción de Xbox Game Pass, podremos disfrutar de todos estos títulos, tanto exclusivos como no, sin tener que pagarlos; es una decisión que deja claro que Microsoft apuesta claramente por los servicios, y se convierte en la manera más barata de jugar a los últimos títulos.

Xbox Game Pass es un servicio que, por un pago de 9 € al mes, nos permite acceder a más de 100 juegos para nuestra consola Xbox sin tener que comprarlos; podemos descargarlos y jugar cuanto queramos, con acceso ilimitado. Y de repente, todos los juegos que queremos jugar formarán parte de este servicio.

Es todo un golpe en la mesa de parte de Microsoft. El elevado coste de saltar a las nuevas consolas está haciendo que mucha gente se lo piense dos veces; pero con una Xbox Series X, desde el primer día tendrás juegos sólo con pagar 9 € al mes.

Es una proposición interesante, especialmente porque con Xbox Game Pass Ultimate (12,99 € al mes) también podremos jugarlos en el ordenador, además de ganar acceso a xCloud, que nos permitirá jugar a algunos de esos títulos en la nube. Por lo tanto, podrías seguir jugando en tu móvil a lo que estabas jugando en la consola, sin pagar más.

La pieza que falta en el puzle es el precio de la Xbox Series X; parece que Microsoft ha decidido esperar a Sony, que a su vez estaba esperando a Microsoft.