El diseño de los iPhone 12 más claro que nunca en estas fotos de sus maquetas

El iPhone 12 ya no es ni mucho menos un misterio. Con variaciones, el futuro dispositivo de Apple se ha filtrado casi por completo; sabremos que llegarán en tandas distintas y grandes rasgos de su diseño. Ahora, 9to5Mac se ha encargado de publicar fotos bastante fieles de unas maquetas industriales de los iPhone 12 que prácticamente nos revelan al completo cómo será este nuevo smartphone.

Estas nuevas maquetas son bastante más fieles a lo que será el smartphone de Apple cuando se presente que otras que ya hemos visto en el pasado. Estas están pensadas para que los fabricantes de accesorios puedan diseñar con antelación sus productos para los iPhone, y 9to5Mac ha tenido acceso a unos mockups de altísima calidad, con los 4 modelos de iPhone bien diferenciados y con sus diseños claramente establecidos.

Se confirman con estos diseños varios detalles: que habrá un iPhone diminuto de 5.4 pulgadas, los ya famosos bordes planos similares a los del iPad Pro y sobre todo las configuraciones de cámara de todos estos modelos.

Los iPhone 12, al desnudo

'Mockups' del iPhone 12. 9to5Mac Omicrono

Estas nuevas maquetas provienen de Israel, y hay que tener en cuenta que podrían ser perfectamente falsas, ya que pueden estar basadas en diseños filtrados anteriormente. No obstante, dada la calidad de las fundas puestas en los mismos, se cree que estas maquetas son extremadamente fieles a lo que serán los iPhone 12 en septiembre u octubre.

De nuevo, tenemos los 4 modelos, que se presumen son los iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, con tamaños de 5.4, 2 de 6.1 y finalmente uno de 6.7 pulgadas. Los bordes son básicamente los mismos que Apple estrenó con sus iPhone 4 y posteriores, que se abandonaron con la llegada de los iPhone 6.

iPhone 12 3 9to5Mac Omicrono

En esencia, Apple restaurará el diseño que caracterizó a los iPhone de anterior generación pero dotándoles de las líneas de diseño que llegaron con el iPhone X, es decir, el notch y los bordes reducidos y simétricos. No obstante, en estas fotos no se aprecian detalles importantes, como la posible presencia del Smart Connector. Y es lógico; esta información no suele ser relevante para los fabricantes de accesorios.

Falta por conocer la keynote

Las maquetas son muy fieles. 9to5Mac Omicrono

Si bien el diseño de los iPhone 12 ya está más que sabido (a falta de que haya inesperadas sorpresas), falta por saber la mayor incógnita de todas: cuándo se realizará la keynote de presentación. Es cierto que Jon Prosser, conocido leaker, ya nos dio fechas aproximadas. Pero estos datos son algo problemáticos, ya que la pandemia del COVID-19 puede alterar estos datos.

Tendremos que esperar a septiembre u octubre para comprobar si Prosser tenía razón y veremos la salida del iPhone en 2 tandas, con los modelos Pro llegando en noviembre.