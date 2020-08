Cómo seguir jugando a Fortnite en el iPhone aunque Apple la haya expulsado

Ya no es posible obtener Fortnite en el iPhone a través de la App Store, después de que Apple haya expulsado la app y esté a punto de echar de su plataforma a los creadores de uno de los juegos más populares.

Sin embargo, eso no significa que no sea posible seguir jugando a esta versión, aunque sólo una cierta cantidad de usuarios siguen teniendo acceso. Eso es por la manera en la que funciona la App Store, que asocia las apps que obtenemos a nuestra cuenta.

Si buscamos 'Fortnite' en la App Store, no lo encontraremos; eso nos puede hacer pensar que ya no está en la plataforma de Apple, pero eso no es así. Aunque una app no sea accesible desde la tienda, en realidad sigue estando almacenada en los servidores de Apple, y los usuarios pueden seguir descargándola.

Fortnite en el iPhone aún funciona

Es por eso que podemos seguir descargando Fortnite en el iPhone, siempre y cuando esté asociado con nuestra cuenta de Apple. En otras palabras, si en su día descargamos Fortnite en nuestro dispositivo, ahora podemos volver a descargarlo.

Para empezar, si ya teníamos Fortnite instalado en nuestro iPhone o iPad, no tenemos que hacer nada. El juego sigue funcionando como antes de la polémica de los pagos directos a Epic Games. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar el juego y jugarlo.

Si en el pasado habíamos instalado el juego, pero lo borramos de nuestro dispositivo, podemos volver a descargarlo y ejecutarlo. Para ello, primero tenemos que abrir la App Store y pulsar en nuestra imagen de usuario, en la esquina superior derecha.

Se abrirá un menú, donde tenemos que pulsar en 'Comprado'.

Cómo conseguir Fortnite en el iPhone Omicrono

Aquí encontraremos todas las apps que hemos obtenido a través de la App Store mientras usábamos nuestra cuenta. Y si en su día jugamos a Fortnite, lo encontraremos aquí, y sólo tendremos que pulsar en el botón de descargar.

Una vez instalado, si ejecutamos Fortnite nos pedirá descargar los archivos necesarios (más de 9 GB), y podremos jugar como siempre y sin problemas. No hace falta comprar un iPhone de segunda mano con Fortnite instalado.

¿Cuánto durará este 'truco'?

Si estamos interesados en Fortnite en el iPhone, lo recomendable es aprovechar ya esta 'laguna legal' para descargarlo antes de que sea demasiado tarde. No porque Apple se vaya a dar cuenta. Es seguro que en Apple tienen constancia de que es posible descargar apps expulsadas de la App Store con este método; pero prefieren permitirlo porque de esta manera los usuarios pueden seguir usando apps que obtuvieron y que ya no están en la App Store por cualquier razón.

App de Fortnite en un iPhone Adrián Raya Omicrono

El verdadero motivo por el que las descargas de Fortnite pueden durar poco es porque esta misma semana Apple ha presentado un ultimátum a Epic Games, creadores de Fortnite. Si no cumplen con las reglas de la App Store, perderán su cuenta de desarrollador; eso significa que todas sus apps desaparecerán de la tienda y no podrán ni siquiera lanzar actualizaciones.

Si esto se cumple, es poco probable que la app Fortnite sobreviva como descarga y sea eliminada completamente de la plataforma. Aún entonces el juego seguirá funcionando si ya lo hemos descargado; sin embargo, sin la posibilidad de recibir actualizaciones, es un misterio cuánto tiempo Epic Games podrá mantener esta versión de Fortnite funcionando. Puede que todo esto no sea más que retrasar lo inevitable.