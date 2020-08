iPhone con Fortnite instalado están apareciendo en tiendas a precios desorbitados

Ebay y otras páginas de venta de segunda mano se están llenando de ofertas de iPhone con Fortnite ya instalado, reliquias que se venden a precio de oro pero que no servirán de nada para los compradores.

La guerra entre Epic Games y Apple y Google tendrá consecuencias importantes y muchas víctimas colaterales, como los usuarios y otros desarrolladores; pero es cierto que las tensiones llevaban ya años aumentando y era inevitable que alguien explotase.

Fue Epic Games la que golpeó primero, ofreciendo un método alternativo para comprar la moneda virtual de Fortnite que no usa las plataformas de la App Store ni de la Play Store; por lo tanto, con este método Epic Games no tiene que pagar un 30% de lo que los usuarios compran.

iPhone con Fortnite, en tiendas de segunda mano

Como resultado, tanto Apple como Google expulsaron a la app de Fortnite de sus tiendas, al vulnerar las reglas impuestas por ambas compañías. Sin embargo, Epic Games estaba lista para eso, y presentó sendas demandas legales por abuso de posición y prácticas monopolistas.

Ofertas de iPhone con Fortnite preinstalado en eBay Omicrono

Que Fortnite no esté en la Play Store no es un obstáculo tan grande; Android permite la instalación de aplicaciones de otras tiendas, o incluso es posible ejecutar el archivo .apk para instalar la app que queramos. Así que podemos seguir jugando a Fortnite en móviles Android sin problemas. En la App Store, es otra historia; iOS sólo permite cargar aplicaciones desde la App Store, y por lo tanto no hay manera de instalar Fortnite en el iPhone.

Es por eso que los jugadores de Fortnite que usan iPhone se han quedado 'tirados', y ya hay quien ha visto que puede hacer negocio con ello. Tiendas online de segunda mano como eBay se han llenado de anuncios de dispositivos iPhone con Fortnite ya instalado.

Por qué es una mala idea

Estos dispositivos se venden a precios desorbitados, sólo por el hecho de tener Fortnite ya instalado. Son de usuarios que actualizaron Fortnite cuando salió la polémica actualización, y por lo tanto pueden seguir jugando normalmente. Algo que quiere mucha gente, así que era inevitable que empezase la venta de estos dispositivos.

Los precios marean un poco. Estamos hablando de dispositivos como el iPhone 11 por precios que rondan los 1.000 €; ese mismo modelo se puede conseguir nuevo por 809 € en la tienda de Apple. Incluso hay dispositivos viejos como el iPhone XR y el XS por precios incluso más ridículos. Por las fotos, podemos ver que algunas unidades incluso están dañadas.

iPhone de segunda mano con Fortnite instalado Omicrono

Si pese a todo nos tienta la idea de comprarlos para seguir jugando a nuestro juego favorito, será mejor que abandonemos esa idea inmediatamente. Para empezar, Fortnite para iOS no puede recibir actualizaciones, ya que estas se instalan a través de la App Store; por lo tanto, en cuanto Epic Games lance novedades para el juego, estas no llegarán a la versión para iPhone, e incluso es posible que no podamos conectarnos a los servidores al no poder actualizar.

No solo eso, sino que cabe la posibilidad de que Epic Games pierda su cuenta de desarrollador para iOS; eso supondrá que Fortnite (y todas las apps de Epic Games) no podrán recibir actualizaciones nunca más (o hasta que Apple decida). Comprar uno de estos iPhone de segunda mano es la manera más sencilla de tirar el dinero.