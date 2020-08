Los Chromebook ahora sirven para jugar: GeForce Now llega a ChromeOS

GeForce Now para Chromebook Nvidia Omicrono

Los usuarios de Chromebook ya pueden disfrutar de algunos de los videojuegos más populares del mercado; sí, incluso si tienes el portátil más barato con ChromeOS, podrás jugar.

Esto es algo sorprendente teniendo en cuenta que la mayoría de Chromebooks son portátiles muy baratos, con un hardware acorde con el precio; suelen ser dispositivos dirigidos a estudiantes o a usuarios que no quieren gastar mucho para poder navegar por Internet y realizar tareas básicas como usar Google Docs, por ejemplo.

Es por eso que los Chromebooks no son precisamente famosos por sus juegos; los únicos que podremos ejecutar son los juegos web que podemos encontrar en algunas páginas... hasta ahora.

GeForce Now para los Chromebook

Nvidia ha anunciado el lanzamiento de GeForce Now para ChromeOS; se trata de una versión beta, por lo que aún queda trabajo de optimización, pero por el momento ya funciona. Eso nos permitirá jugar a nuestros juegos favoritos en nuestro Chromebook, incluso disfrutando de los mejores gráficos con ray-tracing con la tecnología RTX. Pero, ¿cómo es posible teniendo en cuenta el hardware de los Chromebook?

GeForce Now permite jugar en una variedad de dispositivos Nvidia Omicrono

Pues con el poder de la nube. GeForce Now es un servicio que usa servidores para ejecutar los juegos que queremos; nuestro dispositivo recibe la imagen y captura nuestras acciones para ejecutarlas en el servidor. Por lo tanto, el Chromebook no tiene que hacer tanto trabajo y permite jugar a títulos muy exigentes, para los que hace falta un ordenador muy caro.

Es el mismo concepto de Google Stadia y Microsoft xCloud, pero con una diferencia fundamental: GeForce Now nos permite jugar a juegos que ya hemos comprado en otras plataformas. Sólo tenemos que conectar nuestras cuentas de Steam, Epic Games y Uplay, y la app detectará automáticamente los juegos compatibles que tenemos y los asociará a nuestra cuenta de Nvidia.

El poder de la nube

De esta manera, podemos acceder a más de 650 juegos de manera gratuita (dependiendo de los que hayamos comprado en otras plataformas, por supuesto).

GeForce Now nos permite crear una cuenta gratuita, pero estaremos limitados a una hora de juego y no podremos disfrutar de los mejores gráficos. Podemos optar por la suscripción Fundadores, que por 5,49 € al mes elimina esas restricciones; además ahora tenemos la oportunidad de aprovechar una oferta especial de 27,45 € por seis meses, que no solo nos da esas ventajas sino también contenido exclusivo en el juego Hyper Scape.

Este lanzamiento demuestra el potencial que tienen los juegos en la nube; es cierto que son algo polémicos, pero sus ventajas son evidentes: podemos jugar a los últimos títulos en un ordenador tan limitado como un Chromebook.