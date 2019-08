Minecraft con iluminación realista es algo que no sabíamos que queríamos

Después de décadas como un sueño inalcanzable, el hardware moderno por fin puede hacer realidad el ray-tracing (trazado de rayos), una de las tecnologías de gráficos más impresionantes. Consiste en simular los rayos de luz en una escena, desde que salen de su fuente (como el sol) pasando por el impacto en los objetos hasta llegar a nuestro "ojo" virtual.

Es una tecnología muy costosa en términos computacionales, ya que es necesario simular una absurda cantidad de variables. Pero cuando se hace bien, el resultado es una imagen increíblemente realista.

Nvidia es la compañía que más está apostando por el ray-tracing, con el lanzamiento de sus gráficas RTX; mientras que su principal competidor, AMD, ha preferido esperar. En Nvidia creen que la decisión de AMD es un error, y que es impensable comprar una gráfica nueva que no sea compatible con esta tecnología.

Nvidia demuestra el ray-tracing con Minecraft

Para demostrarlo, con motivo de la Gamescom han enseñado cómo ray-tracing se está usando en muchos de los grandes juegos que serán lanzados en los próximos meses. Estamos hablando de algunos de los títulos más esperados del momento, como el nuevo Call of Duty: Modern Warfare, la secuela de Vampire: The Masquerade, o Watch Dogs: Legion.

Call of Duty: Modern Warfare Nvidia | Activision

Los tres son juegos con gráficos realistas, que realmente aprovechan el hardware actual; sobre todo si usamos una gráfica Nvidia. Los reflejos en superficies como el agua son impactantes, algo que hasta ahora no era posible. Pero personalmente, me llaman más la atención la mejora en las sombras en el nuevo Call of Duty; la manera en la que se muestran es mucho más realista.

Minecraft con RTX Nvidia | Microsoft

Pero la mayor sorpresa la hemos tenido con un juego ya veterano: Minecraft. En efecto, el ya clásico juego de exploración y construcción también recibirá compatibilidad con RTX en una futura actualización, y los resultados son sorprendentes.

Minecraft con RTX Nvidia | Microsoft

La manera en la que los rayos de sol pasan entre las estructuras es muy bonita, pero es más sorprendente la manera en la que la luz reacciona con los diferentes materiales, generando reflejos y sombras naturales. Quién iba a decirnos que un día íbamos a pensar que Minecraft tiene buenos gráficos.