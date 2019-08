Disney revela cuánto costará Disney+ en Europa, va a la yugular de Netflix

Disney+ se acerca. El del servicio de streaming de Disney puede ser el lanzamiento más importante de la historia del sector, un duro rival que pesos pesados como Netflix ya temen.

No es para menos, teniendo en cuenta que Disney+ no solo ofrecerá todo su inmenso catálogo de películas clásicas, sino también el de sus divisiones y propiedades, como Marvel o Star Wars. Inicialmente no lo ofrecerá todo de golpe, pero ya ha adelantado que tarde o temprano, todo el contenido estará disponible online. Además, a eso hay que sumar el contenido exclusivo que ya está en producción, como la serie de Loki o The Mandalorian.

Lamentablemente, el lanzamiento de Disney+ no será mundial, y EEUU tendrá preferencia este 2019; pero ahora Disney nos ha sorprendido, anunciando que otros países podrán usar el servicio el mismo día del estreno en EEUU.

Cuanto costará Disney+

En concreto, Canadá y los Países Bajos formarán parte del lanzamiento inicial el próximo 12 de noviembre de 2019; además, Australia y Nueva Zelanda serán los primeros países en recibir el servicio después del lanzamiento, el próximo 19 de noviembre, según CBR.

Disney ha confirmado los precios para estos mercados, por lo que por fin sabemos cuánto costará Disney+ en Europa: 6,99 € al mes. Es un precio muy competitivo, sobre todo teniendo en cuenta que podemos pagar cada año, en cuyo caso se nos rebajan dos meses, con un precio final de 69,99 € al año (se quedaría en 5,83 € al mes).

Por comparar, el plan más barato de Netflix, su principal competidor, cuesta 7,99 € al mes; una cifra que puede subir hasta los 15,99 € al mes con la tarifa "Premium". Es una diferencia palpable, aunque no sabemos hasta qué punto ambos servicios se pueden comparar; no solo por el catálogo disponible, sino también por la calidad de vídeo disponible y la cantidad de personas que pueden usar el servicio al mismo tiempo.

Por lo tanto, aún es pronto para hacer comparativas, pero es seguro que las habrá, y Netflix tiene que estar preparada para ello. El pasado junio Netflix subió los precios de las tarifas más completas, una decisión que ahora le puede pasar factura. Además, es posible que el precio en los Países Bajos sea una prueba, y que cuando el servicio sea lanzado en el resto de la Unión Europea, sea diferente.

Disney también ha confirmado la lista de dispositivos compatibles con su servicio: