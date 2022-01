Fortnite vuelve al iPhone con GeForce Now de Nvidia para saltarse el veto de Apple

Hace más de un año que Fortnite no aparece en la App Store y sigue sin estar disponible en la tienda de aplicaciones de Apple. La compañía retiró este y otros juegos para sus usuarios de España y todo el mundo por una polémica con las tarifas para desarrolladores. Ahora Epic Games y Nvidia vuelven a intentar saltarse este veto.

Fortnite regresa a iOS en una versión beta, por el momento. Los propietarios de un iPhone o un iPad pueden desde ahora transmitir Fortnite a través de GeForce de Nvidia para jugar en sus dispositivos.

Esto se consigue usando el navegador de Apple, Safari, la única vía por la que el gigante tecnológico permite ejecutar en sus dispositivos GeForce Now y otros servicios de transmisión de videojuegos en la nube. Tanto Nvidia como Epic Games han tratado de dar esta solución desde su primer intento en 2020, pero no han conseguido solucionar algunos problemas hasta ahora, informa The Verge.

Fortnite en iPhone

GeForce Now está disponible en ordenadores con Windows y Chromebooks, además de dispositivos Android con la aplicación de GeForce Now. Sin embargo, no está disponible en iOS ni en Mac, por la limitación que Apple ha impuesto a los servicios de streaming. Nvidia y Epic Games solventan este muro a través de Safari y ofrecen ahora Fortnite con una versión beta optimizada para dispositivos móviles, que también estará disponible para los usuarios de Android.

Versión Beta de Fortnite para iOS Nvidia Omicrono

Esta versión de pruebas ofrece igualmente controles táctiles en la pantalla del móvil o la tablet y menús similares a los que consiguen las versiones nativas del juego que se lanzaron para iOS y Android. No obstante, la compañía de juegos advierte que los usuarios de Android no podrán usar ni un teclado ni un ratón con esta nueva versión.

Las inscripciones para apuntarse al programa beta ya han comenzado, quienes se inscriban optarán al grupo de miembros seleccionados a quienes se les dará acceso al juego más adelante en el mes de enero. No hay un tiempo específico para disfrutar de esta prueba, aunque Nvidia asegura que es limitado.

Batalla legal

Con esta solución, Geforce now de Nvidia sirve como puente para acceder a la tienda de Epic Games, permitiendo a la compañía de juegos quedarse con los beneficios de la venta de Fortnite. The Verge señala que la marca no transmite sus juegos con otras plataformas como XCloud de Microsoft, por el riesgo de que la oferta de xCloud compita con la de Epic y porque tendría que pagar también una tarifa del 30% por las compras obtenidas a través de este servicio, condición similar a la que rechazo de App Store.

Es difícil suponer que esta versión sea de la misma calidad que la aplicación nativa de Fortnite que se lanzó en la App Store, aunque para los usuarios de Apple y fans de Fortnite es de momento la única posibilidad para jugar a este juego tan popular en sus móviles. Será necesario esperar para saber si la versión beta da paso a una versión definitiva disponible para todo el mundo o si se queda en otro intento fallido en la lucha entre Epic Games y Apple.

