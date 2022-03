Instagram no funciona: el servicio está caído en todo el mundo y no se puede utilizar

Si te has conectado a Instagram en España y notas que la aplicación está fallando, no eres solo tú. La red social de Meta se ha caído, y no funciona en todo el mundo. Tanto la aplicación como los servicios principales de la red, como las publicaciones o la capacidad de iniciar sesión están completamente inoperativos.

Tal y como muestra la web Downdetector, prácticamente toda la red social está caída. Los reportes de fallos han comenzado a sucederse alrededor de las 19:00 de la tarde, hora peninsular española. No obstante, el fallo no está solo localizado en España, sino que la falla es a nivel internacional.

Por ahora, se desconoce exactamente cuál es el origen del problema, pero todo apunta a que tanto las versiones de escritorio como las móviles están afectadas por el mismo. Por el momento, Instagram no se ha pronunciado sobre este problema.

Una rápida búsqueda en otras redes sociales como Twitter muestran el problema. Numerosos usuarios reportan que la aplicación no funciona, que es imposible iniciar sesión en la misma y que no pueden publicar fotografías ni contenido multimedia. Las cuentas de Twitter de Instagram no han dado detalles sobre lo sucedido.

No se sabe si el problema se extenderá por unas pocas horas o tardará unos pocos instantes en resolverse. Por el momento, la mejor opción es esperar a que el servicio vuelva a la normalidad en las próximas etapas de la tarde.

No es el único servicio que en estos últimos días ha sufrido problemas. Telegram, la alternativa por excelencia de WhatsApp se cayó hace unos pocos días en todo el mundo. Anteriormente, Apple también había sufrido un problema similar. Los servicios de los de Cupertino estuvieron inaccesibles durante horas para todos los usuarios de la compañía.

