Las 11 mejores alternativas a Instagram, Facebook y WhatsApp si Meta las retira de Europa

¿Qué pasaría en una España sin Facebook, Instagram o WhatsApp? Este es un escenario que horrorizaría a muchos, pero que difícilmente se podría dar en algún momento. ¿O sí? Es lo que ha planteado Meta, la empresa matriz de las 3 plataformas, que se ha plantado frente a las últimas medidas de la Unión Europea y ha amenazado con retirar Instagram y Facebook de Europa si no le permite transferir datos del continente a Estados Unidos.

Tal y como explica Meta en un documento presentado en la Securities and Exchange Comission o SEC, si la compañía de Zuckerberg no tiene permitido transferir datos de sus usuarios en Europa a Estados Unidos, retirará algunos de sus principales servicios, dejando al continente sin Instagram, Facebook o peor aún: sin WhatsApp.

¿Realmente es posible vivir sin WhatsApp, Facebook o Instagram? Si bien es un escenario que nadie se esperaba, no faltan opciones que desde hace años han intentado posicionarse frente a las titánicas redes sociales de Meta.

¿Qué está pasando?

En el año 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró totalmente inválido el 'Privacy Shield', promulgado en 2016. Este es un acuerdo entre Europa y Estados Unidos. A efectos prácticos permite que empresas de Estados Unidos puedan llevarse datos de usuarios de Europa a Norteamérica.

Unión Europea

El Tribunal cree que Estados Unidos no tiene suficiente capacidad de garantizar la privacidad de los usuarios europeos, fallando a favor de Maximiliam Schrems, austríaco que denunció cómo sus datos pasaban por Facebook Irlanda a servidores directos de Facebook en Estados Unidos y que no se ofrecían mecanismos de seguridad para este proceso.

Teniendo en cuenta que Europa ya cuenta con su propia regulación respecto a la privacidad de los datos de sus ciudadanos, la GDPR o Reglamento General de Protección de Datos, el Tribunal ha establecido que estas transferencias de datos no pueden tener implicaciones que puedan sobrepasar la normativa ya impuesta en Europa.

WhatsApp, Instagram y Facebook

Es aquí donde entra la reivindicación de Meta. No solo defienden el Privacy Shield, sino que advierten que si no se "adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos" y no pueden seguir recurriendo a sus Cláusulas Contractuales Estándar o CEE para dicha transferencia, "es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos [...] como Facebook e Instagram".

Si bien es cierto que en dicho escrito Meta no habla de WhatsApp, es lógico entender que la aplicación de mensajería es una gran fuente de datos a transferir. Además, sería extraño que, en caso de que Meta alzara el vuelo de Europa, dejara WhatsApp activa. Aunque esto es pura especulación. Pero ¿qué alternativas hay?

Alternativas a Facebook

Salas de audio en Reddit. Reddit Omicrono

Aunque Facebook haya sido una red que ha estado en declive de usuarios desde hace ya bastante tiempo, su importancia en la configuración de Internet ha sido clave. Su concepto se ha llevado de forma ligeramente modificada a otras plataformas, y actualmente hay algunas alternativas como Reddit, Discord o eternas rivales, como Twitter.

Si bien Reddit es una red con una popularidad mucho mayor fuera de España que dentro, tiene una considerable base de usuarios fuera de Estados Unidos. Es básicamente el foro más grande de Internet, con capacidad para compartir opiniones y conversaciones en foros y subforos o subreddits en los que se pueden colgar imágenes, vídeos o GIFs. En esta red se han gestado algunas de las comunidades de usuarios más relevantes de toda la red.

Discord en ordenador. Discord Omicrono

Por otro lado, está Discord, el cliente pensado para amantes de los videojuegos para chatear con tus amigos. Tiene un enfoque bastante distinto al de Facebook, ya que se basa en la creación de servidores con comunidades de usuarios y que permite chatear vía videollamada de forma directa desde su app. Pero al menos en el mundo de los videojuegos, Discord se ha convertido en la referencia a la hora de crear comunidades gigantescas de miles de usuarios.

Alternativas a Instagram

Instagram nació como una red social en la que compartir fotografías. Pero se ha vuelto algo mucho más grande; historias, repercusión, creación de comunidades y en definitiva se ha vuelto una red social en la que se pueden compartir muchas más cosas que imágenes. Las alternativas a Instagram son claras: YouTube, TikTok, Snapchat, Flickr, Pinterest y Twitter.

Snapchat. NC Omicrono

Si lo que más te interesa es socializar más que subir tu propio contenido, Snapchat o Twitter son sin duda las mejores opciones. Snapchat fue la precursora del concepto de las 'Stories' y Twitter permite la publicación de otros contenidos que no pasan por la férrea censura de Instagram, lo que puede ser todo un alivio para artistas o creadores de contenido. Además, tienen sistemas de comunicación directa, al igual que en Instagram.

Pero si lo que realmente te interesa de Instagram y quieres seguir con ello en caso de que desaparezca, estás de suerte. Instagram ha querido tocar prácticamente todos los palos posibles, rivalizando directamente con YouTube con su Instagram TV o contra TikTok, con los Reels. Estas han movido ficha y YouTube, por ejemplo, ya tiene sus vídeos cortos o Shorts, por lo que seguirás teniendo ese tipo de contenido.

Pinterest.

Por último, si usabas Instagram para mostrar tu trabajo artístico a nivel multimedia, las mejores alternativas son Flickr y Pinterest. La primera va más orientada a la fotografía, con la posibilidad de crear álbumes completos y permitiendo subir imágenes en buena calidad para que los usuarios la puedan consultar. La segunda está más pensada para compartir imágenes y formar tus propios tablones o 'Pines' con imágenes recomendadas en base a tus gustos e intereses.

Alternativas a WhatsApp

Hay que insistir en que no es seguro que si Instagram y Facebook desaparecen de Europa también lo haga WhatsApp. Sin embargo, no sería raro que Meta decidiera salirse por completo de la Unión Europea, llevándose consigo la popular aplicación de mensajería. No será por alternativas, que hay unas cuantas y muy variadas, como Telegram, Line o Signal.

Telegram Omicrono

Telegram siempre ha sido la aplicación a rebufo de WhatsApp. Ha estado por detrás en popularidad, pero está muy por encima en funciones a la alternativa de Zuckerberg. No solo tiene prestaciones mucho más interesantes que WhatsApp, sino que tiene características que o bien WhatsApp ha tardado en implementar años o incluso que no se han aplicado aún. No necesita número para funcionar, sino una cuenta de usuario y funciona enteramente en la nube, pudiéndose usar en prácticamente todas las plataformas con función multidispositivo.

Luego está Signal, que ha conseguido en los últimos meses un impulso en popularidad bastante considerable después de que Elon Musk promocionara dicha aplicación. Muy similar a WhatsApp pero con un enfoque clarísimo en seguridad, con verificación en dos pasos y un énfasis muy importante en la privacidad. Tanto es así que personalidades importantes la usan para que sus mensajes no se filtren.

Signal.

Por último, también está disponible Line, que tiene su mercado en Asia y no tanto en Occidente. La clave de esta red social son los stickers y los contenidos que se pueden compartir en esta app. Cuenta con la posibilidad de realizar grupos de 200 personas, así como un pequeño feed de publicación de contenido, incluyendo historias. Funciona en la nube como Telegram y tiene soporte multidispositivo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan