Ofertas Lidl: el aspirador ‘dyson’ de Xiaomi rebajado a precio rompedor

La cadena de supermercados alemana repite con las ofertas de impacto. Si anteriormente la compañía puso a la venta una nueva 'Thermomix' por 30 euros o unos cascos inalámbricos a juego con sus zapatillas; ahora ha rebajado un aspirador tipo 'dyson' de Xiaomi a precio de derribo para desafiar al mercado. Una técnica que ya ha utilizado con el calzado, a precios muy bajos pero que luego se revenden por hasta 1.000 euros.

Los aspiradores sin cable se han convertido desde hace tiempo en un dispositivo imprescindible en el hogar, ya que permiten limpiar la suciedad de forma sencilla y cómoda. En el mercado se pueden encontrar de diferentes tipos y precio, pero en el caso de Lidl tienes uno de la marca Xiaomi a precio de chollo.

Concretamente, la cadena de supermercado ha puesto un aspirador tipo 'dyson' de Xiaomi rebajado a 119,99 euros, cuando el precio original de este dispositivo es de 149,99 euros. Un producto en oferta que está disponible únicamente para su compra a través de la página web de Lidl.

Potencia y autonomía

Una de las principales características del aspirador de Xiaomi, cuyo diseño se asemeja a los de Dyson, es su potencia de 100.000 revoluciones por minuto. Además, cuenta con una batería de larga duración que se recarga en 4,5 horas y que ofrece una autonomía de 45 minutos en modo estándar y de 15 minutos en máxima potencia.

Todos los accesorios que incluye el aspirador de Xiaomi. P.P. Omicrono

El aspirador incluye dos accesorios: un cepillo y una lanza de hendidura. También cuenta con un sistema de filtración de tres etapas y eficiencia de filtración del 99,98% (filtro HEPA). En cuanto a su diseño, está compuesto por un mango ergonómico que hace que pasar el aspirador sea más cómodo.

También incluye un depósito de residuos de 0,6 litros y tiene un peso de 1,2 kilogramos. El aspirador de Xiaomi se carga mediante un cable y se puede guardar cómodamente en cualquier lugar, ya que posee unas medidas de 24 centímetros de largo, 14 de ancho y 113 de alto.

Dos años de garantía

Lidl ha confirmado a través de su página web que el aspirador de Xiaomi cuenta con dos años de garantía y con gastos de envío de 3,99 euros por pedido, independientemente de la cantidad de artículos comprados. Incluso se puede financiar hasta 36 meses.

Aspirador sin cables de Xiaomi. P.P. Omicrono

El tiempo de entrega del aspirador es de 1 a 3 días laborables, es decir, no se incluye sábado y domingo, y el producto no posee gastos de devolución. Si estás pensando en adquirir un aspirador inalámbrico y no quieres gastarte mucho dinero, no te lo pienses, ya que puede que después este chollo no esté disponible.

