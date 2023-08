El invento que cambiará las bicicletas eléctricas: más baratas, sin cadena y sin mantenimiento

Las bicicletas eléctricas están cambiando el panorama de la movilidad en España y en el resto del mundo. Su adopción fue titubeante al principio, pero las restricciones de acceso al centro de las ciudades y el alto coste que suponen los coches están disparando las ventas de estos vehículos de dos ruedas en nuestro país. La oferta también acompaña, con un surtido cada vez más amplio al que se apuntan marcas como Xiaomi, con su bici eléctrica plegable que arrasa en Decathlon y hasta fabricantes de coches como BMW, Porsche y Mercedes-Benz, que ya tienen sus propios modelos en el mercado.

La tendencia más reciente es el desarrollo y fabricación de motores y sistemas de transmisión por parte de compañías como Driven Technologies, que recientemente ha presentado su flamante Orbit Drive en Euro Bike Festival 2023. La feria europea más importante del sector, que se celebró el pasado junio en Frankfurt, fue testigo de la puesta de largo de este nuevo sistema sin cadena inspirado en la tecnología de los coches híbridos, que incluye un conjunto de engranajes planetarios y un sistema de frenado regenerativo.

Las principales ventajas de este invento de la startup con sede en Colorado (EEUU) tienen que ver con su fácil instalación, la rebaja del precio frente a los motores convencionales y la eliminación de un mantenimiento frecuente, hasta el punto de fijar los intervalos de revisión del sistema y los engranajes en una sola vez cada 16.000 km. Se trata de una ventaja muy destacada sobre sus competidores, no sólo para los usuarios de a pie, sino sobre todo para las empresas que gestionan flotas de bicicletas de alquiler o de envíos a domicilio, que podrán reducir sus gastos.

En qué consiste

No es la primera vez que la marca Driven hace tanto ruido en el sector de las bicicletas eléctricas. En 2018, cuando el mercado no estaba tan maduro, el nombre se escuchó con fuerza gracias a CeramicSpeed, una compañía que quería integrar la revolucionaria tecnología de transmisión sin cadenas de Driven en varios modelos de bicicleta. Un año después aparecieron los primeros prototipos, pero la idea no acabó de cuajar. Por un lado, el sistema requería demasiadas modificaciones exclusivas en los cuadros de las bicicletas como para que las principales marcas lo adoptaran y, por otro, llegó la pandemia y arruinó sus planes.

Así, Driven Technologies se 'emancipó' y ha dedicado estos últimos años a diseñar y perfeccionar Orbit Drive, con patentes propias y una aproximación distinta a la de empresas similares, como la española Niche Mobility o Pinion, que recientemente presentó su Motor.Gearbox.Unit (MGU). En este caso, el jefe de ingeniería de Driven, Ryan Norris, señala que la clave del sistema es "un mecanismo similar a una bola giratoria", con una transmisión de diferencial cónico de velocidad variable y engranajes planetarios.

Una versión impresa en 3D del Orbit Drive Driven Technologies Omicrono

La idea proviene de mecanismos similares utilizados por los coches híbridos, con el Toyota Prius como principal ejemplo, para acoplar la entrada del motor de combustión con la entrada de un motor eléctrico y suministrar esa 'doble' potencia al vehículo. Trasladado a una bicicleta eléctrica, la caja de cambios montada en el pedalier permite un "engranaje perfecto de dos entradas (ciclista + motor eléctrico) en la entrega de potencia a la rueda trasera", según la página web de Driven. Así, de un plumazo, se elimina la cadena y se integra en una pieza compacta y encapsulada todas las piezas y engranajes.

Para no caer en los mismos errores que cometieron con CeramicSpeed, todo el sistema ha sido diseñado para ajustarse fácilmente entre las bielas de la gran mayoría de cuadros estándar de bicicletas eléctricas y a los patrones de tornillos más habituales, lo que debería permitir un montaje sencillo y rápido.

Ligero y seguro

De lo que más presumen Norris y su equipo como principal ventaja frente a la competencia y a las cadenas y cassettes tradicionales es que, gracias a Orbit Drive, el mantenimiento es prácticamente innecesario. Adiós a la grasa de la cadena y los quebraderos de cabeza cuando esta pieza se sale: sólo serán necesarias revisiones (un simple cambio de aceite en los engranajes) cada 16.000 km. Si el usuario hace 20 kilómetros al día todos los días del año, podrá olvidarse de la mecánica o de enviar la bici a revisión durante más de 2 años.

"Esta arquitectura, utilizada ahora en el segmento de las bicicletas eléctricas, brinda un alto nivel de eficiencia (y, por lo tanto, más kilómetros de asistencia) y una experiencia de conducción más placentera que apenas necesita mantenimiento", sostiene la empresa. Orbit Drive incluye además una función de frenado regenerativo, que introduce en la batería la energía obtenida en cada frenada para prolongar la distancia que se puede recorrer sin necesidad de recarga.

El motor y la transmisión, encapsulados en una sola pieza Driven Technologies Omicrono

Otro de los datos importantes ofrecidos por Driven durante la presentación en Frankfurt del que será su primer producto en el mercado es que la transmisión tiene un par motor de 90 Nm. Es una potencia más que suficiente como para competir con algunas de las mejores bicicletas eléctricas disponibles actualmente. Además, ofrecerá una experiencia de conducción suave, con modos de cambio manual y automático, y también permitirá cambiar de marcha sin estar en movimiento.

El sistema al completo, que incluye el motor, la caja de cambios, la transmisión de potencia a la rueda trasera y todos los componentes electrónicos, pesa únicamente 4,6 kg. Para ofrecer distintas posibilidades a los fabricantes de bicicletas, Orbit Drive estará disponible en tres configuraciones diferentes: la transmisión directa, la opción más eficiente energéticamente (llega al 85%), que utiliza el eje del pedalier para trasladar la potencia a la rueda trasera, la transmisión por cadena, con el sistema parcialmente cerrado, y la transmisión por correa de carbono, que ofrece una vida útil superior a la cadena.

Su precio exacto todavía se desconoce, pero los responsables de Driven se han atrevido a dar algunas cifras que permiten hacerse una idea del ahorro que supondrá Orbit Drive frente a otras soluciones. Según sus cálculos, el ahorro sobre los motores convencionales oscilará entre los 750 y los 1.400 euros.

