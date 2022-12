La revolucionaria bicicleta eléctrica sin cadena: marchas automáticas y autonomía de 80 km

Las bicicletas eléctricas se han convertido en un medio de transporte muy popular para ir por la ciudad en España, ya que no contaminan y con ellas se pueden evitar los atascos. Un mercado que cuenta con una infinidad de modelos, algunos realmente llamativos, como una 'made in Spain' con un diseño sin radios y con bloqueo por huella u otra con deflectores de aire para atravesar el viento y ganar velocidad sin resistencia. Lo último en llegar es Oyo, una bici eléctrica de transmisión hidráulica que no tiene cadena ni correas.

Oyo, fabricada por la empresa BC Bikes y que se dio a conocer por su campaña en busca de financiación en la conocida plataforma Indiegogo, es una bicicleta eléctrica que a simple vista cuenta con un diseño similar a la del resto de modelos, pero cuyo elemento diferenciador es que incluye una transmisión que prescinde de la cadena, ya que es hidráulica. Y aunque este sistema puede sonar vanguardista, es algo que existe desde hace tiempo.

El principal problema que tienen las cadenas de las bicicletas, sean eléctricas o no, es que con el paso del tiempo se vuelven más toscas y menos fiables. Esto es lo que resaltan los creadores de Oyo para destacar que su modelo eléctrico de transmisión hidráulica apenas requiere de mantenimiento. En lugar de una cadena, la bicicleta dispone de un circuito hidráulico, pero ¿en qué consiste?

Bombea fluido hidráulico

Oyo cuenta con un circuito hidráulico que se controla electrónicamente y que adecúa la presión del mismo a la cadencia de pedaleo, la velocidad de la bicicleta y el esfuerzo del ciclista. Es decir, incorpora un sistema sellado de bucle cerrado en el que la fuerza del pedaleo del usuario se utiliza para bombear fluido hidráulico a través de tubos a un 'motor' hidráulico en la parte trasera, que hace girar la rueda trasera.

Después, ese fluido vuelve a fluir hacia la bomba de pedaleo situada en la parte delantera. Una de las principales características de las transmisiones hidráulicas es que necesitan muy poco mantenimiento y poseen menos piezas móviles que una transmisión tradicional.

La bicicleta eléctrica Oyo. BC Bikes Omicrono

La bicicleta eléctrica Oyo también dispone de un motor eléctrico de 250 vatios que aumenta la potencia de pedaleo del ciclista y, mediante un mando ubicado en el manillar, el propio usuario puede elegir entre un total de cinco niveles de asistencia eléctrica. Además, este vehículo es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Entre otros detalles, esta bicicleta eléctrica incluye sensores que controlan la velocidad continuamente, además de la cadencia y el par, ajustando automáticamente la marca. Integra una batería de litio que está montada en el tubo inferior y que se puede extraer para su carga, que ofrece una autonomía cercana a los 80 km.

Oyo también incorpora un cuadro de aluminio con cables internos, un sistema antirrobo que se puede activar con el teléfono móvil y frenos de disco hidráulicos. Mientras que las luces delanteras y traseras son un extra. Aun así, la página de Indiegogo de este producto se encuentra en actualización, por lo que es posible que pronto se conozcan más detalles, incluido su precio.

