Biktrix Juggernaut Duo, la bicicleta eléctrica con más autonomía que un coche eléctrico: 320 kilómetros

El mercado de las bicicletas eléctricas en España no para de crecer. Esto no solo se traduce en modelos con un precio muy rebajado, sino que también aparecen otras innovaciones como bibicletas eléctricas impulsadas por hidrógeno. Aunque la novedad no se queda ahí, pues también hay quienes pretenden conseguir que una bici tenga hasta más autonomía que un coche eléctrico.

Este era el objetivo principal que tenía la empresa canadiense Biktrix cuando comenzó su crowdfunding en Indiegogo, una web en la que conseguir financiación para los proyectos. El éxito fue tal que la idea de la bicicleta eléctrica Biktrix Juggernaut HD Duo se hizo realidad. Pero, ¿qué la hace tan especial como para haber superado el millón de euros de sus donantes?

Pues bien, lo primero que llama la atención —al menos, a simple vista— de esta bicicleta eléctrica son sus enormes ruedas. De hecho, en la parte posterior aparece un soporte en el que poder transportar algún que otro objeto. Además de las cuestiones estéticas, Biktrix Juggernaut HD Duo tiene frenos hidráulicos, unas ruedas de tres pulgadas y luces de posición, en caso de conducir de noche.

La bici eléctrica Biktrix Juggernaut HD Duo. Biktrix Omicrono

Sin embargo, estas características se quedan en nada si se tienen en cuenta sus especificaciones más técnicas. Y es que ofrece un motor de 1.500 W, con el que se alcanza un régimen de marcha que es capaz de superar los 57 kilómetros por hora.

Gran autonomía

Esto significa que esta bicicleta eléctrica tiene una autonomía de hasta 320 kilómetros. Una cifra que, en la industria del automóvil, sólo superan algunos vehículos. Aunque la autonomía, claro está, dependerá de la potencia que se utilice con la bicicleta. Así, no será lo mismo si se le da uso a los pedales de vez en cuando o si la bici se tiene que encargar por sí sola del transporte.

La bici eléctrica Biktrix Juggernaut HD Duo. Biktrix Omicrono

La configuración se puede cambiar a través de la pantalla táctil que se encuentra en el frontal, sobre el manillar. Además, con el móvil se podrá guardar toda la información que se desee: desde el trayecto en sí hasta el gasto energético o la autonomía que le queda a la Biktrix Juggernaut HD Duo.

Lo último que se debe saber es el precio de esta bicicleta, que variará en función del tipo de uso que le demos. Así, para quienes no estén por la labor de pedalear en exceso, pueden adquirir el modelo con motor de 1.500 W, que tiene un precio final de 2.292 euros. Aunque también existe la opción más 'deportiva', con un motor de 750 W, que también reduce el coste final hasta los 1.188 euros.

