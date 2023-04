Se filtran los próximos auriculares de Apple: transparentes en una clara respuesta a Nothing

A mediados de año, como ya ocurrió con los primeros Beats Studio Buds, Apple tiene pensado lanzar su nueva alternativa a los AirPods Pro. Pero la sorpresa se ha estropeado, en parte, porque Amazon se ha adelantado publicando por error esta semana una lista con los detalles de los rumoreados Beats Studio Buds Plus que más adelante llegarán a España como sus predecesores.

Los nuevos Studio Buds Plus se diferencian de la primera generación en una cancelación de ruido activa más potente, mayor ventilación de aire y un diseño transparente que recuerda al estilo de Nothing. Los AirPods Pro de Apple eran la inspiración clara de la marca de Carl Pei para sus dos modelos Nothing Ear, pero ahora sería la compañía de Cupertino la que devuelve el golpe adoptando ese estilo 'cool' que no deja nada a la imaginación.

Amazon se ha apresurado a borrar la información revelada, pero el tiempo que ha estado disponible ha sido posible conocer las distintas mejoras que traen estos nuevos dispositivos. Los auriculares se pondrán a la venta, al menos en Estados Unidos, el 18 de mayo por 169,95 dólares (154,62 euros al cambio). Supone una subida de 20 dólares en comparación con el precio de lanzamiento que tuvieron los Studio Buds originales en 2021. En España esa primera versión llegó con un coste de 149 euros.

Beats Studio Buds originales en negro Beats Omicrono

El diseño es prácticamente el mismo que la anterior versión, salvo por ese estilo transparente que revela las tripas de cada auricular y el estuche. La filtración de Amazon, también hacia referencia a otros estilos más tradicionales en blanco o negro, según explica The Verge. En la caja se incluirían cuatro almohadillas de diferente tamaño para elegir la que mejor se ajuste a cada oído, grupo en el que se incluye un juego extra pequeño.

Según esta filtración, la autonomía de los nuevos Beats alcanza las 36 horas de duración total, la anterior versión alcanzaba 24 horas con la carga desde el estuche, 8 horas de reproducción para cada auricular También integran micrófonos más grandes que demostrarán sus capacidades en las llamadas de voz o videoconferencias y reducir el ruido del viento mejor.

[No sólo los iPhone 14: Apple también mueve de China a India la fabricación de los AirPods]

Al igual que sus predecesores, estos dispositivos funcionarán tanto con equipos Android como para el catálogo de iOS, ya que cuenta con la integración y sistema de emparejamiento de ambos mundos, incluyendo el Fast Pair de Google.

Entre las funciones de sonido, los Buds Plus admitirán audio espacial como los Beats Fit Pro y los nuevos AirPods, así como función manos libres con Siri e integración Find My, entre otras. Sin embargo, estos nuevos Beats no contarán con chip de Apple, como si integran los otros modelos mencionados.

Nothing Ear (2) Chema Flores Omicrono

Quedan pocas semanas para conocer de forma oficial todas las características de los nuevos Beats Studio Buds Plus de Apple, confirmar los países en los que se pondrán a la venta y su precio en cada mercado. Además de comprobar si su nuevo diseño sirve de reclamo y rivaliza con los dispositivos de Nothing que otras marcas más baratas ya imitan.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan