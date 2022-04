Snapchat presenta un dron para selfies que aterriza en la palma de tu mano y cabe en un bolsillo

Aunque el mercado actualmente esté totalmente dominado por ciertas redes sociales como TikTok, WhatsApp o Instagram, aún quedan alternativas en España que siguen resistiendo. Es el caso de Snapchat, que pese a que su fórmula ha sido canibalizada por otros, ha querido diferenciarse del resto con todo tipo de iniciativas, incluyendo la creación de unas gafas, las Spectacles. Ahora, lo intenta con un dron.

Tal y como ha anunciado la propia Snapchat, la red social ha creado a Pixy, un simpático y ligero dron que tiene cámara incorporada. El concepto es simple; conseguir un vídeo constante en el aire que siga al usuario en todo momento. De esa forma, puede compartir el vídeo en su perfil de Snapchat o en otras redes sociales.

Un concepto que está repleto de curiosidades, como el hecho de que Pixy no usa ningún tipo de mando. Es decir, el usuario tan solo tiene que encenderlo sosteniéndolo en la mano para luego seguirlo sin ningún tipo de configuración previa.

Un dron que te sigue

En Internet estamos más que acostumbrados a ver tomas aéreas de drones. Son muy populares debido a que son tomas muy llamativas, que dan una imagen increíble y que son muy útiles para ciertos vídeos en redes sociales. No obstante, son tomas muy difíciles de conseguir. Pixy, de Snapchat, simplifica el proceso al máximo.

Prácticamente hasta el mínimo, se podría decir. Y es que el propio dron usa la palma de tu mano como base, entendiendo que cuando el usuario quiera que este vuelva, este tan solo tenga que poner otra vez la mano. Encendiéndolo, Pixy se dispone a volar en cuatro rutas de vuelo preestablecidas por Snapchat, siendo capaz de flotar, orbitar o seguir al usuario.

Pixy, volando de la mano de una persona. Snap Omicrono

Todos los vídeos grabados con la cámara de Pixy se transfieren de forma automática al dispositivo y se guardan en Snapchat Memories. De esa forma, el usuario tan solo tiene que usar las herramientas de edición de Snapchat y aplicar efectos para poder subirlo. Luego, se puede compartir dicho metraje no solo en todos los recovecos de Snapchat, sino en otras plataformas.

Desgraciadamente, Snapchat no traerá por el momento este dispositivo a España. Según la red social, se lanza hoy para usuarios en Estados Unidos y en Francia. Eso sí, a un precio ciertamente elevado: 229 dólares, en una única versión en color amarillo. No obstante, es razonable que este dron no salga de estas fronteras, debido a los cambios entre legislaciones que regulan los vuelos de drones en otros países.

