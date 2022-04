La gran novedad en los selfies que prepara Apple para el iPhone 14

Se espera en España con bastante ansia la llegada de los iPhone 14, la nueva familia de dispositivos que se espera que aterricen en el mercado a finales de año. Unos nuevos teléfonos que destacarán, entre otras cosas, por tener un renovado diseño frontal, mejoras en cuanto a batería y sobre todo nuevos sistemas de cámara. Y no solo la cámara trasera de los iPhone 14 se vería mejorada; también lo haría su cámara frontal.

Según adelanta el reputado analista Ming-Chi Kuo, una de las grandes novedades de los iPhone 14 será su sistema fotográfico. Y es que la cámara frontal de estos teléfonos, según predice el analista, no solo tendrá una apertura mejorada, sino que tendrá un sistema de autoenfoque, similar al que tiene la cámara trasera de todos los teléfonos de la familia de Apple.

Además, Kuo especifica que cree que esta cámara frontal mejorada llegará a todos los modelos de iPhone 14, incluyendo a los modelos 14 estándar y 14 Max. Esto son buenas noticias, debido a la aparición en los últimos meses de ciertos rumores que hablan de los planes de Apple de diferenciar todavía más sus modelos de iPhone.

Nuevas cámaras frontales

Así lo ha detallado Ming-Chi Kuo en su perfil de Twitter. Actualmente, los iPhone cuentan con una cámara frontal que tiene un enfoque fijo actual, y un sistema autofocus podría permitir no solo que el iPhone 14 haga fotos más claras, sino que se puedan realizar ciertos juegos de cámara y enfoque desde la aplicación principal. Además, se espera que la apertura F pase de f/2.2 a f/1.9.

Concepto del iPhone 14 según Angelo Libero. Angelo Libero @ALibero_designs en Twitter

¿Qué implica una mayor apertura? Que por ejemplo la cámara podría recoger una mayor cantidad de luz, lo que permitiría una mejora importante en condiciones bajas de luz. Además, con un valor F menor, se consigue un efecto de desenfoque más natural, pudiendo conseguir un mejor efecto retrato tanto en fotos como en el modo retrato de FaceTime.

Independientemente de si Apple opta por una muesca en pantalla con todos los sensores del Face ID y los de cámara juntos o si por el contrario decide separar los huecos de las cámaras (ya que se espera que este sea el año de la desaparición del notch en los iPhone), esta cámara mejorada no es ninguna locura para las capacidades de Apple. De hecho, la cámara frontal de los Samsung Galaxy S22 ya hace uso de esta función, así como otros modelos.

Diseño del iPhone 14 Pro, según rumores Izan Zelbo- Twitter Omicrono

Por otra parte, aunque esta no sea una mejora especialmente sustancial, Apple no ha llevado a cabo mejoras sustanciales en las cámaras frontales de sus últimos iPhone. Por ejemplo, el valor F no se ha modificado desde el iPhone 6, y aunque Apple incorporó su modo Noche en la cámara frontal en los iPhone 12, no ha habido grandes novedades en este apartado.

