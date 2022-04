La silla gamer motorizada que se convierte en una cama para no tener que moverse para jugar

Los videojuegos son uno de los sectores que más han crecido en España, incluso los productos dedicados a ellos se han vuelto muy populares. Un mercado que ha dejado para el recuerdo artículos realmente llamativos, como una silla que parece sacada de una nave espacial hasta un masajeador de manos para no lesionarse en las partidas o dedales para jugar en el móvil. Pero hasta ahora no se había visto nada como este invento japonés: una cama que se transforma en silla para no tener que moverse para coger el mando.

Un producto, cuyo nombre es BGB-100FA, que ha sido fabricado por la compañía japonesa Bauhutte y que está pensado para los gamers más sedentarios, ya que no se tienen que mover en ningún momento para hacer lo que más les gusta: jugar. Y esta es la principal característica de este mueve motorizado, pasa de ser una cama a una silla con tan sólo apretar un botón de un mando.

Un sistema que recuerda en parte a las camas de los hospitales, ya que incluye un pequeño mando que es con lo que se da la orden al motor de este dispositivo para que se transforme en silla. De esta manera, se acabó eso de tener que levantarse de la cama y moverse al salón o a otro espacio para jugar a tus videojuegos favoritos, aunque quizá no es la opción más saludable de todas.

Todo en uno

La idea de la compañía era la de ofrecer un producto con el que los gamers pudieran jugar a la consola o al PC y poder echarse a dormir sin siquiera moverse del sitio. Un artículo que está pensado para aquellas personas que pasan muchas horas jugando a videojuegos, ya sea por profesión u ocio, para que no se queden dormidas en la silla; algo que a más de uno le ha pasado.

Así es la cama para gamers que se convierte en una silla

La cama, que es de 190 x 94 centímetros, se ha desarrollado en colaboración con el fabricante japonés de colchones Nishikawa y destaca por incluir dos motores que permiten ajustar tanto la zona de la espalda como la destinada a las piernas mediante un pequeño mando a distancia. La primera de estas áreas se puede ajustar en un ángulo de 60 grados, mientras que la segunda lo hace en 35 grados.

Aun así, los creadores de esta cama confirman que los usuarios pueden tumbarse para dormir con tan sólo presionar uno de los botones del control remoto. Entre otros detalles, esta cama dispone de un sistema modular de juegos de la compañía, que destaca por incluir una serie de muebles para videojuegos, como una despensa o un escritorio.

Diferentes versiones

La compañía japonesa ya tiene a la venta la cama y el colchón a través de su página web a un precio que ronda los 84.000 yenes, que al cambio son aproximadamente unos 625 euros. Se puede comprar este mueble por separado u optar por la versión más completa.

Esta última incluye el ecosistema completo para jugar de la compañía nipona, por lo que su precio es bastante superior. Entre los accesorios que se reciben con ella están la nevera y unas unidades para almacenar cosas; aunque éstos también se pueden adquirir por separado.

