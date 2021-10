Los trucos de productividad de los gamers para teletrabajar cómodos durante horas

La pandemia ha marcado un antes y un después en muchos aspectos de la sociedad. Muchas empresas son las que han abrazado el teletrabajo de forma permanente o en una modalidad mixta, siendo España uno de los países más beneficiados de esta tendencia, recibiendo a muchos trabajadores extranjeros atraídos por las buenas condiciones de vida.

Sin embargo, la necesidad de trabajar en casa no es sólo encontrar un espacio donde poder hacerlo bien, sino también adaptar el entorno para hacerlo lo más práctico posible, lo más operativo... en definitiva, estar cómodos en la oficina del hogar.

Poca gente hay que sepa más de pasar horas en casa sentados frente a la pantalla y siendo productivos y eficaces en su labor que los gamers. Son especialistas en invertir horas y horas frente al teclado y al ratón haciendo que el cansancio haga la menor mella posible y estando fresco y despejado pese a estar delante del monitor.

Cinco claves

Para hacerlo en condiciones es recomendable tener en cuenta una serie de consejos así como un buen set up en el que el usuario esté cómodo y -por ejemplo- no fuerce la postura. Sin embargo, no sólo la postura es importante, sino que los periféricos deben acompañar a la experiencia global. Preguntamos a Razer, la compañía especializada en estilo de vida para gamers, por esos trucos que sus fans tienen para pasar horas y horas frente a la pantalla y seguir frescos, así cómo en qué fijarse en un periférico para estar cómodos con él.

Teclado Hunstman V2 y ratón Basilisk V3 de Razer

Desde la empresa volcada en el gaming dan cinco recomendaciones principales para estar cómodos en el ordenador sin importar las horas:

Ponte cómodo. Lo más importante para pasar horas y horas delante del monitor es conseguir una postura que no esté forzada y sea cómoda. Aquí cobran especial importancia tanto muñecas, tobillos como las rodillas, que se pueden resentir si no tienen un apoyo adecuado que ayude a mantener la posición correcta. Tener un teclado con reposamuñecas, un reposapiés o un cojín lumbar son tres accesorios que ayudan a mantener una postura correcta y natural, lo que supone una apuesta segura a largo plazo.

Un buen ambiente. Tan importante como la forma en la que nos sentamos es dónde nos sentamos. No es lo mismo estar trabajando junto a un ventanal que en un espacio oscuro que bien podría parecer una gruta. Desde Razer explican que lo ideal es "tener siempre una iluminación correcta, no importa el nivel de luz que venga del exterior, lo importante es que se mantenga constante como para no distraernos con cambios en los niveles de intensidad. También se recomiendan las tonalidades suaves de luz que estén acorde a la iluminación de las pantallas con las que trabajamos o jugamos en nuestro rato libre. Nunca está de más tener una música ambiente que nos haga sentir tranquilos o concentrados, aunque también sirven esas listas de Spotify con las canciones que más animan y motivan a uno".

El perfecto pack para estar confortable en casa: periféricos de altura y comodidad.

Estírate. Tanto en las largas jornadas de trabajo como en las partidas que se van de horas tenemos la tentación de no levantarnos de la silla. Por muy cómoda y ergonómica que esta sea, hay que tomarse un descanso moverse, estirar y hacer algo de ejercicio. Desde Razer recomiendan "una serie de estiramientos de las articulaciones, así como mantener una rutina diaria y continua de ejercicio, ya sea de diferente nivel o intensidad, en un gimnasio en casa o en la calle con un simple paseo que nos sirva para tomar algo de aire fresco. El ejercicio diario se recomienda para subir los niveles de energía con los que afrontar los retos del día a día".

Alimentación e hidratación. Otra de las tentaciones de pasar muchas horas frente a la pantalla es comer y beber rápido y mal. Sin embargo, son dos factores clave para estar mejor y evitar la fatiga. "Tener una botella de agua a mano para poder beber con regularidad, ya sea en los tiempos de carga o entre partida y partida. Siempre es mejor mantenerse alimentado de forma sana, en base a una rica dieta variada que incluya frutas, especialmente el plátano para ayudar a combatir ese repentino deseo de algo dulce".

Otra de las tentaciones de pasar muchas horas frente a la pantalla es comer y beber rápido y mal. Sin embargo, son dos factores clave para estar mejor y evitar la fatiga. "Tener una botella de agua a mano para poder beber con regularidad, ya sea en los tiempos de carga o entre partida y partida. Siempre es mejor mantenerse alimentado de forma sana, en base a una rica dieta variada que incluya frutas, especialmente el plátano para ayudar a combatir ese repentino deseo de algo dulce". También hay que desconectar. Aunque la tentación de pasar horas y horas frente a la pantalla para dejar cerrado algo, ya sea trabajo o la última pantalla que no conseguimos pasarnos, puede ser fuerte, desde Razer abogan por desconectar. Es necesario también "tomarse un tiempo sin tener nada de tecnología cerca de uno sirve para descansar la mente y estimularnos para otras actividades que nos hagan disfrutar".

Periféricos a la altura

Aunque existen periféricos enfocados a tener una postura correcta para pasar horas tecleando texto o navegando por internet, gracias a diferentes formas y adaptaciones a la muñeca o la mano, éstos no tienen la versatilidad que se puede exigir a quien busca montar un setup que sirva tanto para teletrabajar como para jugar.

En este sentido, las dos últimas grandes novedades de Razer abogan por unas características y especificaciones enfocadas a un público especializado en el gaming pero que no dejan de lado esta búsqueda de la comodidad y la ergonomía para poder pasar horas usándolos. De este modo, no sólo se le puede sacar rendimiento en las partidas, sino que también buscan la versatilidad en el trabajo diario con un uso cómodo y eficaz.

Teclado Huntsman V2 Tenkeyless

Las grandes novedades de Razer en este sentido son dos: el teclado Razer Huntsman V2 Tenkeyless y el ratón Basilisk V3, dos de las mejores piezas desarrolladas jamás por la compañía y que están pensados para combinar teletrabajo y gaming.

El primero cuenta con un formato tenkeyless que se adapta para espacios de trabajo de tamaño reducido, switches ópticos lineales Razer, para una experiencia de tecleo más silenciosa, suave y consistente en comparación con los teclados tradicionales, así como un interior de espuma especial, amortiguadora de sonido, para una acústica mejorada.

Otro de los grandes detalles de este teclado es su reposamuñecas ergonómico acolchado de gran tamaño. Cuenta con un apoyo robusto y cómodo a la vez que se alinea a la perfección con el teclado para descargar la presión de las muñecas, de forma que te sientes más aliviado cuando llevas mucho tiempo.

Por último, el último gran detalle del teclado es que es fácilmente transportable y contenido de tamaño. De este modo no sólo está pensado para ocupar poco espacio en el setup, sino que si lo queremos llevar a la oficina o a una LAN party podremos hacerlo con comodidad.

Ratón Basilisk V3

El ratón Basilisk V3 por su parte destaca por muchas virtudes, pero las principales son su diseño, su velocidad, su botones totalmente configurables y una rueda de desplazamiento que tanto vale para jugar como para desplazarse por comodidad por excels gigantescos.

En concreto dispone de un diseño ergonómico para cualquier tipo de agarre, con zona de apoyo para descanso del dedo pulgar, una idea que se convierte en el soporte perfecto para cualquier tipo de mano y acceso rápido a cualquiera de los botones. Además, como es marca de la casa, cuenta con switches ópticos Razer en los dos botones delanteros y principales, para una increíble velocidad de accionamiento de 0,2 ms, siendo una ejecución precisa, sensible y sin clicks fallidos.

Más allá de éstos cuenta en general con 11 botones totalmente programables para ejecutar de forma sencilla acciones esenciales de trabajo o juego en el botón que queramos. Una forma no sólo de ser más prácticos, sino de que el ratón se adapte a las necesidades del usuario y no al revés.

Por último, donde realmente brilla este ratón es en su rueda de desplazamiento inteligente. Dispone de 3 modos, para cambiar en cualquier momento al tipo de desplazamiento que más nos beneficie con nuestro estilo de juego o trabajo.

