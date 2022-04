Monkey Island está de vuelta: el icónico juego de Ron Gilbert anuncia una nueva entrega

En el mundo de los videojuegos, existen leyendas totalmente inmortales que aún con el paso de los años, siguen más vivas que nunca. Half-Life o The Secret of Monkey Island son solo algunos ejemplos de títulos que tienen una gran base de fans en España esperando sus nuevas entregas. Los amantes de Monkey Island, la saga de Ron Gilbert, están de enhorabuena ya que se acaba de anunciar una nueva entrega.

Return to Monkey Island es el título de este nuevo título de la saga, que lleva parada desde hace unos años. El videojuego será desarrollado por LucasFilm Games y Terrible Toybox, desarrolla en el que trabaja el director de Ron Gilbert. De hecho, los fans pueden estar de enhorabuena ya que el cerebro que dio vida a esta mítica saga estará presente en esta entrega también.

Además, también estará involucrada Devolver Digital, la distribuidora de juegos indie que ha destacado por incorporar en su catálogo algunos títulos españoles muy reconocidos, como The Red Strings Club (Deconstructeam) o GRIS (Nomada Studio).

Monkey Island regresa

El tráiler de presentación es escaso, más allá de presentar la estética de esta nueva aventura gráfica. Es decir, que no se ha visto gameplay jugable de ningún tipo. No obstante, el teaser de menos de un minuto de duración ha servido para que la comunidad de fans estalle en júbilo, como era de esperar.

Tráiler de Return to Monkey Island.

Y es que The Secret of Monkey Island ha seguido los pasos de otros títulos como Half-Life y ha tenido un recorrido algo convulso en su historia. La primera entrega data de los años 90, cuando LucasFilm Games lanzó la primera entrega de la saga con Ron Gilbert siendo su director y diseñador. Su éxito provocó que le siguiera una secuela, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge y posteriormente otras 3 secuelas más.

No obstante, Ron Gilbert solo dirigió las dos primeras entregas, mientras que las 3 siguientes no. Y es que Gilbert no reconoce como canónicas estas 3 entregas posteriores, y se queda con las 2 que él dirigió. Pues bien: Return to Monkey Island es una continuación de Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Y esto es muy importante, ya que esta es la clave de que los fans estén tan contentos.

La espera y el hype

Half-Life 2 Valve Omicrono

Debido a que la gran mayoría de los fanáticos de Monkey Island solo reconocen las dos primeras entregas, a efectos prácticos estos llevan sin tener un título de Ron Gilbert entre sus manos desde el año 1991 (sin contar evidentemente sus secuelas). Además, se le suma que Return to Monkey Island saldrá en este mismo año 2022, aunque Devolver Digital no ha dado una fecha concreta.

La espera en torno a Monkey Island se ha convertido en todo un meme dentro de la comunidad. Tanto, que recuerda al de Half-Life. La también aclamada saga de Valve, la desarrolladora de Steam responsable de juegos como Portal, dejó la saga estancada en el Half-Life 2, título lanzado en el año 2005. Desde entonces, toda la comunidad lleva esperando una tercera entrega.

