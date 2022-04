WhatsApp por fin hará más fácil que puedas hablar con quién no has guardado en tu agenda

La guerra entre Telegram y WhatsApp en España suele tener siempre la misma dinámica. Telegram copiando las novedades de otras aplicaciones que WhatsApp no ha implementado aún y WhatsApp introduciendo funciones que ya estaban presentes en la aplicación de Dúrov. Y en otras ocasiones, estos cambios incluyen funciones tan simples que era increíble pensar que esto no estaba antes en la aplicación. Como por ejemplo, iniciar un chat con alguien que no tienes en tus contactos.

Seguramente te hayas encontrado con que iniciar conversación con una persona que no tienes guardada en tus contactos en WhatsApp a veces es un poco engorroso. Afortunadamente, esto podrá cambiar. Según detalla WABetaInfo, la última beta de WhatsApp para Android (versión 2.22.8.11) incluye un cambio muy sutil pero necesario: un menú para iniciar un chat directamente si esa persona tiene WhatsApp.

Y es que actualmente, en Android, si se toca un número no guardado en un chat no aparece dicha opción. El cambio de este menú hará que tengamos que dar menos pasos a la hora de iniciar un chat con una persona cuyo número no tenemos registrado.

Hablar es más fácil

Hasta ahora, tocar el número de un usuario al que no teníamos agregado en WhatsApp nos daba dos opciones en Android: llamar a dicho número o añadirlo a los contactos. En iOS, por ejemplo, tocar dicho número implica llamarlo directamente. La mejor forma por tanto de hablar con ese número es que este esté en un grupo con nosotros para hablarle directamente o que en su defecto agreguemos el número en contactos.

El cambio es sencillo. Ahora, al menos en la versión de Android, se añade una nueva opción: "Chatear con [...]". Esto abrirá directamente una conversación de chat con este número. Este menú aparecerá cuando pulsemos sobre un número puesto en un mensaje dentro de un chat. Y es que tiene mucho sentido, ya que normalmente se comparten estos números por WhatsApp para abrirles chat.

Desgraciadamente, ese es el inconveniente; requiere que nos envíen el número o que nosotros enviemos dicho número a otro contacto. No funciona tocando el número de una persona en un grupo. Por ende, WhatsApp aún tiene bastante trabajo que hacer en este sentido. Si tienes las últimas betas de WhatsApp para Android instaladas, entonces podrás probar este pequeño cambio.

