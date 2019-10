Desde PC Fútbol a Monkey Island, miles de juegos clásicos en tu navegador

Aunque ahora sean una industria mayor que la del cine, los videojuegos no siempre han sido bien tratados, y eso es más evidente cuando intentas bucear en su historia. Juegos que en su día entretuvieron a millones de de personas han desaparecido o son muy difíciles de encontrar.

En ocasiones, para volver a disfrutar de uno de estos títulos no hay más remedio que navegar por sitios como eBay y pagar cifras absurdas por una copia original en su caja. Afortunadamente, hay proyectos como The Internet Archive que quieren poner estos juegos a disposición de todo el mundo.

The Internet Archive es más famosa por almacenar copias históricas de páginas web, pero hace mucho más que eso. En Omicrono hemos hablado de las películas y los álbumes que almacena, pero tal vez no sabías que también tienen videojuegos.

Juegos clásicos en tu navegador

Ahora, gracias a la última actualización, tenemos acceso a 2.500 títulos más, que podemos jugar directamente en el navegador sin necesidad de instalar nada. En efecto, lo único que tenemos que hacer es acceder a la página con un navegador moderno, y elegir el juego que queremos ejecutar.

Esta página usa el emulador DOSBox, para emular un ordenador de la época de estos juegos ejecutando el sistema MS-DOS; sí, la mayoría de estos juegos sólo estaban disponibles para el viejo sistema operativo de Microsoft, aunque también se podían jugar en versiones de Windows como la 3.1 o 95.

pc futbol 2

La biblioteca de The Internet Archive ya tenía algunos clásicos, como Doom o Wolfenstein 3D, pero ahora se ha ampliado con 2.500 títulos más gracias al proyecto eXoDOS, dedicado a recopilar todos los juegos de MS-DOS y su contexto: desde los primeros proyectos hasta las producciones que "engancharon" a millones de personas.

Como resultado, la variedad de juegos disponibles es alta. Nos encontramos algunas joyas y pioneros, como Alone in the Dark, Need for Speed, Descent, Microsoft Flight Simulator o Commander Keen.

Las aventuras gráficas de LucasArts están representadas por títulos como Loom o la saga Monkey Island. Podemos tirarnos decenas de horas en juegos de rol como Ultima Underground, Incluso nos encontramos algunos clásicos del software español, como Viaje al Centro de la Tierra, Emilio Butragueño Futbol o varias versiones de PC Fútbol.

Sólo tienes que entrar en el enlace y pulsar en el juego que quieras.