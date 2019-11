El juego que puede hacer que te compres un visor de realidad virtual

A estas alturas, es seguro decir que la realidad virtual no ha alcanzado las cotas que se esperaban, y eso es algo que confiesa hasta Facebook, propietaria de Oculus.

Pero si la realidad virtual no es tan popular como debería, desde luego no es por la calidad de los productos disponibles; este mismo año pudimos probar el Oculus Quest, un dispositivo que no necesita ser enchufado a nada y que ofrece experiencias impresionantes y muy completas.

Personalmente considero que, si más gente probase el Quest, la realidad virtual sería más popular. Pero la verdad es que, hasta ahora, no tienen una razón concreta para hacerlo. Tal vez lo que realmente le falte a esta tecnología es una "killer app"; un programa o juego que atraiga a quienes hasta ahora no han mostrado interés.

Half-Life para realidad virtual

Valve puede traer esa "killer app". El famoso desarrollador ha anunciado el desarrollo de Half-Life: Alyx, un juego exclusivo para su plataforma de realidad virtual SteamVR. Sí, has leído bien, llega un nuevo Half-Life, y es para realidad virtual.

Half-Life es una de las sagas de videojuegos más populares de la historia. Todas sus entregas se han caracterizado por llevar la tecnología un paso más allá, y no sólo por la calidad de los gráficos sino también por el uso de físicas avanzadas.

Pero el último juego, Half-Life 2: Episode Two, fue lanzada hace ya 12 años. Desde entonces, la afición lleva esperando una nueva entrega, que presumiblemente ha iniciado producción y ha sido cancelada en varias ocasiones en la última década.

Ahora llega Half-Life: Alyx, que como su nombre indica, probablemente estará protagonizada por Alyx Vance, quien fuera nuestro apoyo en Half-Life 2 y sus secuelas. Pero poco más sabemos del juego, más de lo que se ha rumoreado.

Siendo diseñado para realidad virtual, es de imaginar que el combate pasará a un segundo plano o será diferente; Half-Life 2 fue revolucionario en cuestión de físicas, así que puede que el nuevo juego se centre en resolver puzles y situaciones usando objetos. No tendremos que esperar mucho para

Sea como sea, es un nuevo Half-Life, y eso seguro que va a atraer a millones de personas; con unas ventas que rondan las dos decenas de millones de copias, que se sepa, Half-Life es reconocible por todos los jugadores, los mismos que hasta ahora no se han interesado en la realidad virtual.

Si Valve consigue que al menos una porción de esos jugadores se compre un visor de realidad virtual, puede que consiga extender la tecnología como ninguna otra aplicación. Pero ¿será suficiente, o es demasiado tarde incluso para un gigante como Half-Life? Sabremos más el próximo jueves 21, cuando está planeada la presentación oficial.