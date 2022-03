Álvaro Galán (OPPO): "Pocos pueden fabricar su propio chip; MariSilicon es un mensaje de fuerza"

OPPO avanza con paso firme en el complicado mercado de telefonía de España. La compañía, que forma parte del conglomerado BBK Electronics, se ha colocado como la cuarta marca en cuota de mercado. Lo ha logrado enfocándose además en el mercado de la gama alta, con familias de móviles de características avanzadas, diseños cuidados y tecnologías que abren camino en su categoría.

Las últimas semanas han sido frenéticas en ese aspecto. En el Mobile World Congress de Barcelona, donde se estrenaban en la Fira con expositor propio, han presentado la tecnología de carga rápida más veloz del mercado: el móvil al 100% en 9 minutos. Además, también han dado a conocer Battery Health Engine (BHE), una forma de tener una mayor durabilidad de la batería.

En el stand de OPPO además se podía probar de primera mano otras innovaciones como sus primeras gafas inteligentes, las AirGlass; su primer smartphone plegable, el Find N; diferentes tecnologías para la cámara del móvil como su zoom retráctil o el sensor bajo el panel. Tecnologías que la compañía había presentado en el INNO Day y que hasta ahora no se habían podido ver en España.

Pero el plato fuerte de OPPO en estas semanas es la nueva familia de teléfonos Find X5. El Find X5 y X5 Pro son los nuevos smartphones de gama alta que llegan a las tiendas esta semana y que son toda una declaración de intenciones entre ese grupo de móviles que aspiran a reinar la categoría. Vienen con un exquisito diseño, una configuración potente, carga rápida y una apuesta en el apartado de cámaras junto a Hasselblad y por primera vez con su propio chip de procesamiento de imágenes: MariSilicon X.

En EL ESPAÑOL - Omicrono aprovechamos el MWC para entrevistar a Álvaro Galán, director de producto, estrategia y planificación en OPPO Mobile para España y Portugal para conocer un poco más a fondo la estrategia de la compañía en el mercado ibérico, el enfoque en innovación, las previsiones de cara al presente año e incluso en qué punto se encuentra la integración con OnePlus.

Oppo Find X5 Pro. C.F.Q. Omicrono

En el MWC han presentado no una, sino dos sistemas de carga rápida. Alcanzan de 0 a 100 en 9 minutos, ¿estamos llegando al techo de esta tecnología?

No soy experto en la tecnología de carga rápida como tal, pero el objetivo máximo será tener una carga instantánea, de 0 a 100 en un minuto. Si partimos de que esa debería ser lo máximo a que aspirar, aún queda camino por recorrer. Lo que está claro es que la tendencia de incorporar baterías muy, muy grandes está limitado por espacio y tamaño. No sólo hemos apostado por carga rápida —que en 5 minutos te carga el móvil para todo el día— sino también por cuidar la propia batería y su autonomía. Ahí también estamos trabajando con el motor BHE (Battery Health Engine) que aumentar la durabilidad de la batería hasta los 1.600 ciclos de carga.

Quizás OPPO es la primera que, desarrollando carga rápida, abre el melón de: vale, cargar el móvil muy rápido está muy bien, pero también hay que cuidar más la batería. ¿Gestionar mejor la degradación y la vida útil es el camino para que el móvil dure más tiempo?

De lo que se trata es de dar la mejor experiencia al consumidor. Efectivamente hay que cuidar la batería, pero no solamente aumentamos la durabilidad de la batería, sino que es una carga rápida muy segura. Cuando estamos hablando de dejar el teléfono cargando esa potencia puede dar un poco de miedo al consumidor final. Tenemos que destacar que es una carga rápida segura que cuenta con diferentes elementos de seguridad, tanto en la batería como en el cargador, como en el cable como en el propio enchufe para hacerlo.

Cargador 240W SuperVooc de OPPO C.F.Q. Omicrono

El otro melón por abrir es la propia autonomía, que no haga falta cargar el teléfono en muchos días. ¿Es viable cuando se buscan móviles muy potentes con un diseño no demasiado grueso?

Vamos a echar la vista atrás. Hace cinco años la batería mayor que podíamos imaginar era de 3.000 y pico o 4.000 mAh, y sin embargo teníamos la misma limitación. Y teníamos menos tecnologías. No estaba el 5G, los nuevos WiFis, funcionalidades que ahora tenemos en los teléfonos...

Hay que entender que en lo que es la autonomía también todos los componentes se van haciendo cada vez más eficientes. Mejores procesadores, mejores pantallas, los chips de memoria... todos los componentes tratan de ser cada vez más eficientes para mantener en un teléfono lo que queremos: que no pese mucho, que tenga un gran diseño y que tenga la mayor potencia posible. Hay que aprovechar el 5G y las capacidades de las arquitecturas que tenemos a día de hoy.

Una carga rápida le da más vida a tu teléfono, en el sentido de que te despreocupas de cuándo ponerlo a cargar, pero ¿se está entrando en otra 'guerra' entre marcas como la que ya hemos visto por tener más memoria RAM, más megapixeles...? ¿hasta qué punto es reclamo de experiencia de usuario y hasta qué punto marketing?

Es una necesidad clara. Cada día vivimos más rápido. Si vivimos más rápido, le pedimos más a nuestro teléfono y queremos estar conectados —que es la tendencia actual—, la carga rápida claro que es una pelea. Pero las peleas no se generan por puro marketing, se juegan por necesidades. Por ejemplo, la que has hablado antes de la RAM también fue una pelea que nació en base a una necesidad: tenemos aplicaciones y servicios que me requieren más capacidad de memoria, con lo que había que empezar a incorporarlo. Nos olvidamos ya que los teléfonos antes tenían 512 megas de memoria RAM. Eso era una necesidad. Incorporamos 4G, más servicios... tiene que tener potencia el teléfono.

"La carga rápida es una necesidad clara, cada día vivimos más rápido y necesitamos estar permanentemente conectados (...) las peleas no se generan por puro marketing, se juegan por necesidades."

Si ahora mi vida está continuamente conectada, si le pido un rendimiento alto y estoy constantemente conectado, lo que necesito es poder estar permanentemente conectado. Cinco minutos los tenemos todos. Lo dejo enchufado un momento, me tomo un café y tengo el teléfono listo para funcionar el día entero. La guerra está ahí [en la carga inalámbrica], pero es por necesidad.

La carga rápida viene para los modelos de gama alta, donde OPPO se está diferenciando en el mercado. ¿qué estrategia tienen para asentarse en el mercado?

Las nuevas tecnologías siempre vienen en los topes de gama, pero eso no quiere decir que no lo vayamos incorporando poco a poco en el resto del catálogo. Un claro ejemplo de ello es el Find X3 Lite. Un teléfono por debajo de los 500 euros y el año pasado ya incorporamos SuperVooc a 65W. Ya se van incorporando esas tecnologías de carga en esos dispositivos. Sí que te puedo decir que nuestra estrategia es ampliar la tecnología SuperVooc al resto de las gamas, lo iremos viendo paulatinamente. Por ejemplo, ahora estamos ampliando la conectividad 5G de la Serie A. De la misma manera lo iremos viendo cómo se expande en la carga SuperVooc.

Si en España es difícil competir en gama media, ¿tiene sentido entrar directamente a hacerse un hueco en la gama premium que parece más nicho en nuestro país?

Vamos a contextualizarlo. Que pensemos que es un mercado de nicho porque son segmentos —de más de 600 euros— que en porcentaje parezcan pequeños, pero no lo son en número de unidades, que son muy considerables. Estamos hablando de que el mercado español está alrededor de los 12 millones de smartphones vendidos al año y son segmentos en los que se mueven un millón de terminales al año. ¿Pequeño? pequeño es el porcentaje, pero sí se venden unidades.

Nuevos Oppo Find X5 y Find X5 Pro C.F.Q. Omicrono

Claro que merece la pena posicionarte ahí. Luego el hecho de posicionarte como marca premium, y diferenciarte un poquito de toda esa gama media y de entrada, tiene un componente de fidelización. El usuario lo que busca ya son ciertos valores, no solamente el producto, sino de marca. Ahí es donde nosotros también queremos trabajar para que cada uno de nuestros consumidores se sienta identificado, no solamente porque tenga un gran producto, sino por los valores que nosotros como marca también queremos representar.

Habla de fidelización a la hora de comprar, no sé por qué se guía el español cuando va a una tienda. ¿Fidelidad a una marca que le ha funcionado bien, calidad, precio, prestaciones…?

Cada consumidor tiene su criterio de decisión. A nivel de producto ahora mismo los principales elementos de compra están en la batería y en la cámara. Son los puntos en los que más se fija el usuario a la hora de comprar un teléfono. Es verdad que la parte del procesador también ha ido creciendo y la memoria, lo que llamaríamos rendimiento, por todo lo que estamos viviendo en lo que es el consumo de contenido en el teléfono. Luego ya cada uno le da más peso a unas funciones o a otras.

El usuario busca ya ciertos valores de marca, no solamente el producto.

La intención que tenemos desde OPPO a la hora de posicionar nuestros productos, es que tengan unos valores muy claros. Y en este caso tenemos dos familias flagship, la familia Find X y la familia Reno y atacamos a un público diferente. Lo que queremos con la familia Find X es atacar a un público con el clásico buque insignia: que cuida mucho el diseño, con un diseño más tradicional de equipo premium que van acompañado de una serie de innovaciones. Y lo que buscamos con la familia Reno es lo que nosotros llamamos jóvenes de espíritu, que no tiene por qué ser de edad, ¿por qué? porque ahí ponemos tecnologías y elementos un poquito nuevos, dentro de lo que es el mercado de la telefonía.

Lo vimos con el acabado OPPO Reno Glow y lo hemos visto también en las propuestas de cámaras, que están muy enfocadas a poder disfrutarlo un poco más en las redes sociales, por ejemplo, atacando un poquito más ese público más joven. Siempre hay propuestas que hay que saber a qué público aspirar y luego ya será el consumidor quien balancee cuál es la mejor propuesta.

Entiendo que ahí es donde han asentado los pilares del Find X5: diseño, cámara, batería... que ahí no haya ningún tipo de limitación.

La historia que se ha empezado con Find X3 Pro era muy importante continuarla, sobre todo la parte de diseño. Era un diseño muy rompedor y muy identificativo con lo que pretende ser OPPO en cuanto a diseño innovador, minimalista, muy cuidado con la integración del módulo de las cámaras. Entonces era muy importante en la serie Find X5 mantener esa esencia y que se consolide como parte del ADN de la serie y de OPPO, ese pilar era importante.

Módulo de cámaras del Oppo Find X5 Pro C.F.Q. Omicrono

Luego hay que posicionarse en lo que ha sido siempre los principales pilares de tecnología de OPPO. Por un lado, la carga rápida con SuperVooc, que en este caso se ha incorporado a los 80W, mejorando los 65W de la generación anterior, incluso con la carga SuperVooc inalámbrica hasta hasta 50W. Por otro con las cámaras, en el que se le da un plus de calidad en dos sentidos: le da un plus de calidad por dos razones: la colaboración con Hasselblad, para la interpretación de color; y el procesamiento de la imagen con un chip dedicado exclusivamente al procesamiento de la imagen, que además es propio además un chip NPU propio de la compañía, MariSilicon X.

¿En qué momento se decide que hay que desarrollar un NPU propio para aprovechar realmente las cámaras? ¿Cuál es el enfoque que buscan en la cámara? El año pasado por ejemplo el Find X3 Pro introdujo una lente microscópica pero este año se ha retirado, ¿a qué corresponde este cambio?

Hay funcionalidades con la que tú tratas de experimentar, ver qué aceptación tiene y ver cómo va respondiendo el mercado hacia ello. El hecho de quitar la cámara microscópica tendrá sus razones técnicas, pero también responde a eso, a las tendencias de los consumidores, que al final es de lo que trata todo esto.

MariSilicon X le da un plus de calidad al Find X5, es el primer teléfono en trabajar en 4K en modo noche. Permite a OPPO diferenciarse en fotografía e imagen.

El principal cambio y lo más importante es la introducción del chip MariSilicon X. ¿Por qué y para qué? Hay muy pocos fabricantes que sean capaces de producir su propio chip. El primer mensaje es de fuerza de la compañía a nivel de tecnología y de innovación. Estamos en la Liga de Primera de los que son capaces de producir su propio chip. ¿Para qué hemos querido hacer ese chip? Para volver otra vez a los orígenes de lo que ha sido la tecnología de imagen y cámara en OPPO y darle un plus de calidad al teléfono. Dedicarlo al procesamiento para ser capaces de ser el primer teléfono en trabajar en 4K en modo noche y volver un poco a esos orígenes en los que OPPO se diferenciaba en la parte de fotografía e imagen.

MariSilicon es uno de los nombres propios de esta generación. Llega en diciembre, en el Inno Day, con el primer móvil plegable y con unas gafas inteligentes. Las AirGlass y el Find N los hemos podido ver y probar en Barcelona pero de momento no van a llegar a nuestras tiendas, ¿cómo es la cultura de innovación dentro de OPPO y la estrategia para invertir en esto —además de mostrar músculo— para que luego sea un producto que se pueda comprar?

Aquí también hay que contextualizar la situación actual que tenemos. Estamos viendo una situación actual de escasez de chips y de problemas en la línea de distribución con costes extra y eso está afectando. ¿Por qué? Porque el Find N sí es un teléfono comercial, pero en el mercado doméstico, en China. La estrategia comercial de la compañía también se tiene que adaptar a las situación de chips y de procesadores, a la situación de distribución… ¿Que más tarde o más temprano tendremos ese tipo de categorías? Está claro que las tendremos en España y en Europa. Llámese Find N, Find N 2 o Find N 3, pero por supuesto que la intención es esa.

El móvil plegable de Oppo, el Find N. C.F.Q. Omicrono

¿Lo importante qué es? Que se ha consolidado una nueva categoría, con un nuevo nombre y ahí tenemos los teléfonos plegables. Eso es lo importante. Lo mismo pasa con las gafas, que las vamos a ver comercialmente este primer trimestre del año en China. ¿Su expansión al resto de regiones? Pues también va a depender un poco de la situación de mercado. La intención de la compañía, que es una compañía global, es que todos los mercados puedan disponer de esa tecnología y de esos productos.

Precisamente hablando de la escasez de chips, y no sé si responde a eso, el Find X5 Pro llega con el Snapdragon 8 Gen 1, mientras que el Find X5 llega con el Snapdragon 888 que era el que tenía el X3 Pro. ¿Responde a una decisión para diferenciarlo del X5 Pro o a un tema de escasez de chips?

A lo que responde es a tratar de posicionar el nuevo flagship de OPPO lo más asequible posible. ¿Aquí qué se ha decidido? Si yo tengo la posibilidad de poder tener un equipo flagship con la misma propuesta de batería, la misma propuesta de cámara e incluso con la misma pantalla en un segmento de precio inferior, hay ciertos compromisos que tengo que adaptar a nivel de costes.

Los Oppo Find X5 C.F.Q. Omicrono

Para poder disfrutar de toda esa experiencia de la que hemos hablado (cámara, batería y demás) me basta y me sobra con el con el Snapdragon 888. En este caso no responde a un tema de disponibilidad de chips. ¿Por qué? Esa situación se ha generado en los últimos seis meses y el ciclo de diseño de un teléfono va mucho más allá. Es un tema de diseño. Se ha determinado diseñarlo de esa manera, con un procesador que, aunque es del año pasado, es un procesador top que me sobra y me basta para la propuesta de cámara, de rendimiento y de batería que estoy tratando de proponer. De esa manera también lo que consigo es una diferenciación también con el Pro, si no, no tendría espacio para poder tener dos dispositivos.

En España OPPO tiene smartphones, wearables, sonido… ¿podemos esperar un ecosistema mayor?

Es la estrategia: ampliar el ecosistema. Está siendo tendencia ampliar los objetos conectados y hay demanda para ello, pero la situación actual de la industria, con cierta escasez en algunos materiales y el cuello de botella de la distribución hacen que se ralenticen estos planes. Por supuesto que hay intención y la estrategia de la compañía es abrir más ecosistemas.

Seguimos apostando por la parte de los true wireless con el lanzamiento de los Enco X2, hemos visto una nueva categoría de smartwatch con el Watch Free y la parte de los clásicos wearables. Habrá que esperar y habrá que ver si somos capaces de traerlo lo antes posible todo al país, pero es la intención.



Siguiendo el tema de integración y ecosistema. Uno de los detalles que más me llamó la atención en la presentación fue la integración de los flagship de OnePlus como una familia más de dispositivos dentro del portfolio de OPPO. No sé hasta qué punto es la integración de OnePlus dentro de la estrategia de OPPO, porque desde fuera al menos no ha quedado muy claro. En teoría iban a ser independientes, pero en la presentación aparece dentro del catálogo, el primer móvil que tendrá SuperVooc 150W será un OnePlus, Pete Lau (CEO de OnePlus) ha dicho que Oxygen y ColorOS seguirán siendo independientes al menos un año más... ¿Hasta qué punto sí y hasta qué punto no?

Presentación de OPPO con OnePlus integrado en su portfolio. C.F.Q. Omicrono

Cuando se unen dos compañías de lo que se trata es de buscar sinergias, y todas no se dan en el corto plazo. Nosotros ya hemos integrado los equipos de I+D. ¿Primer resultado? Carga SuperVooc de 150W en el nuevo lanzamiento de OnePlus. Pero las estrategias de operación y comerciales tardan mucho más en llevarse a cabo.

Para nosotros es importantísimo mantener la esencia de OnePlus con un portfolio independiente y con sus propios dispositivos, ¿por qué? porque las naturalezas de las compañías son diferentes. OnePlus tiene una imagen muchísimo más fuerte online y OPPO tiene una imagen de tienda offline mucho más fuerte, son complementarias y debemos seguir jugando con eso. Lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de las sinergias de I+D para poder, evidentemente, sacar la mejor experiencia posible. Luego ya cada uno tiene su imagen, su segmento.

Para nosotros es importantísimo mantener la esencia de OnePlus con un portfolio independiente y con sus propios dispositivos.

Por supuesto que en el corto y medio plazo vamos a mantener los dos portfolios. ¿que eso quiere decir que hay una presentación y que en ella se puede presentar el portfolio de OnePlus y de OPPO? Pues como lo hemos visto sí, pero se van a mantener las esencias de ambas compañías y no va a fusionarse en un único portfolio.

¿No se plantea una estrategia conjunta de lanzamientos, para no pisar unos modelos de OPPO con los de OnePlus y viceversa?

Los equipos operativos y comerciales son diferentes, cada uno va a marcar su estrategia. Ya no te puedo decir nada más de OnePlus porque ahí no estoy dentro. Por ahora todo se limita a recursos de I+D. Tenemos ciertas sinergias, pero las operaciones siguen siendo independientes.

2021 ha sido su año de más crecimiento en España y en Europa, y lo habéis hecho además en las categorías superiores, ¿qué previsiones tienen para este 2022?



Cerramos el año, según GFK que es la consultora con la que nosotros hacemos la referencia, con un cuota de mercado consolidada de un 10,8%, casi un 11%. Eso es importantísimo porque es la consolidada del año, es decir, la media del año ya estamos en dos dígitos. Nos consolida en la cuarta posición y ha sido un año muy bueno en ese crecimiento. Las expectativas para este año son intentar atacar ese podium de los tres primeros.

Para ello vamos a necesitar estar ya cerca de los 15%, superándolo algunos meses, y el reto va a ser si conseguimos llegar a un acumulado de cuota de un 15%. Eso sería un poquito el reto de este año. Es verdad que también hemos crecido mucho en la gama alta, pero eso ha sido también parte de la estrategia de potenciar la serie Find X y la serie Reno. Acompañar todo de un gran producto. Las familias Reno 4, Reno 6 y Find X3 nos han ayudado muchísimo.

