Oppo Find X3 Lite: probamos el móvil de menos de 360 euros que parece premium

La tormenta perfecta en que se ha convertido la gama media de smartphones en España es un auténtico reto para las marcas. Cada vez más actos copan una ventana de precio que va desde los 300 a los 400 euros con apuestas que, en algunas ocasiones, nada tienen que envidiar a las gamas más altas. Justo ahí es donde se encuadra el Oppo Find X3 Lite (358 euros), el pequeño de la gama Find X3 que presentó la marca hacer unos meses y que toma algunos aspectos clave de sus hermanos mayores.

Porque Oppo se ha convertido en una de las marcas qué más está dando de qué hablar en el mercado de los teléfonos inteligentes cuyas bazas se asientan en una carga rápida extraordinaria y un software realmente ligero.

La unidad que ha pasado por las manos de OMICRONO, aunque con el apodo 'Lite', no iba a ser menos. Y además añade algunos extras atractivos que no intentan otra cosa que destacar entre todo el catálogo de dispositivos que se encuentran en mismo precio como el recién presentado Realme GT Master Edition.

Diseño: ¿gama media?

La parte frontal, como suele ocurrir con prácticamente todos los dispositivos móviles actuales, está falta de florituras. Disponemos de una pantalla de 6,44 pulgadas con resolución FullHD+ (2400 x 1080 píxeles) y una tecnología Super AMOLED que proporciona una de las mejores experiencias de usuario de su segmento. A ello ayuda la tasa de refresco a 90 Hz y a un panel ligeramente curvado que le sienta como un guante. Y tan solo agujereada discretamente en la zona superior izquierda por la cámara selfie de la que luego hablaremos.

Oppo FInd X3 Lite Izan González

Dando la vuelta al terminal, reconocemos el sello de identidad de la compañía. Oppo ha conseguido hacerse un hueco en el siempre complejo apartado estético con un módulo de cámaras que se ha convertido en la seña de identidad de la última hornada de smartphones. Destaca también su característico pulido que mantiene lejos las huellas al tiempo que proporciona una visual bastante original.

Con un acabado similar al del Oppo Find X3 Neo que pasó por nuestras manos hace unos meses y que, personalmente, es uno de los teléfonos que más gustó estéticamente entre las personas que pudieron verlo en persona. Aunque eso sí, la unidad que nos ha prestado Oppo para esta ocasión es la que emplea el color negro; existiendo una tercera versión con la trasera en azul.

Oppo FInd X3 Lite Izan González

En cuanto a los cantos, recurre al clásico esquema de botonera para el control del volumen en el izquierdo y el botón de encendido y apagado en la derecha. En ambos casos, situados en una posición muy cómoda. Ni rastro del sensor biométrico de desbloqueo, pues lo lleva debajo de la pantalla con posibilidad de utilizar la cámara delantera.

Otro de los puntos a destacar es que se trata de un terminal liviano arrojando en la báscula 172 gramos. Realmente se agradece esta métrica tan comedida tan olvidada por otra parte por los fabricantes. Con este esquema y teniendo en cuenta que bebe directamente de terminales de primer orden como el mencionado Find X3 Neo, la sensación es de estar delante de un teléfono de mayor gama.

Lo que sí podemos echar de menos es un par de altavoces en el terminal para obtener un sonido estéreo. En este caso, tan solo cuenta con uno en el canto inferior junto con el conector USB Tipo C y el micrófono de las llamadas. Eso sí, el nivel de volumen que alcanza es bueno y la calidad la esperada.

Muy rápido

El apartado del rendimiento puro y duro también es una de sus grandes bazas. Aunque no cuenta con lo más avanzado del segmento de los procesadores, sí equipa uno que se encuadra dentro de la gama media más pura. Se trata del Qualcomm Snapdragon 765G, un chip de 8 núcleos que mueve estupendamente el terminal.

Oppo FInd X3 Lite Izan González

Junto a él, una memoria RAM que alcanza los 8 GB y una interna de 128 GB sin posibilidad de ampliar mediante tarjeta microSD. Este esquema de componentes se conforma como uno de los caballos ganadores proporcionando una excelente experiencia de usuario.

De hecho, en el día a día, no se nota una diferencia práctica respecto a otros teléfonos con procesadores de gama alta de este año o de los recientes. No se le atraganta ni un solo videojuego o tarea por pesada que sea y, además, no consume tantos recursos como los pesos pesados de la casa Qualcomm.

Oppo Find X3 Lite Izan González

Se puede decir que el Snarpdragon es un procesador que le ha salido redondo al fabricante. Su uso en este Find X3 Lite no podría ser más acertado con un software que acompaña con su ligereza.

Precisamente ese sistema operativo es una de las cosas que más llama la atención. Es ligero, sin extras innecesarios ni aplicaciones cargantes que solo hacen que empeorar el rendimiento. Todo realmente limpio y liviano. Algo que se echa de menos en otras marcas que instalan muchísimas aplicaciones -incluso algunas duplicadas- que el usuario nunca terminará por abrirlas.

Autonomía excelente

Oppo Find X3 Lite Izan González

Otro de los grandes puntos a tener en cuenta en el Oppo Find X3 Lite es su apartado energético. Ya hemos mencionado que el procesador es muy eficiente a la par que rápido y el poco peso del software instalado no hace sino acentuar este aspecto. A ello se le une una batería generosa de 4.300 mAh que será suficiente para aguantar el día sin mayores problemas con unas 7 horas u 8 de pantalla.

Pero, por si los tenemos, sale al quite una carga rápida excepcional. Se trata de la tecnología SuperVOOC 2.0 de la que Oppo hace gala en sus gamas altas y que también llega a este Find X3 Lite. Consigue proporcionar una energía de 65W que consigue cargar el teléfono del 0 al 100% en solo 45 minutos.

Las cámaras cumplen

El conjunto trasero está compuesto por un módulo con un total de 4 cámaras. La principal es una de 64 megapíxeles f/1,7, una ultra gran angular de 8 megapíxeles f/2,2, un sensor monocromático de 2 megapíxeles f/2,4 y, por último, otros 2 megapíxeles f/2,4 para la fotografía macro.

En la práctica, y como era de suponer teniendo en cuenta las especificaciones, las únicas realmente útiles de la parte trasera con la de 64 y 8 megapíxeles. La primera cumple, aunque esta vez la experiencia de gama premium brilla por su ausencia, mientras que la segunda se queda por debajo de otras propuestas que consiguen arañar unos cuantos de megapíxeles más.

Se nota que donde ha recortado Oppo en el Find X3 Lite es en el apartado fotográfico, pero en algún sitio tenía que estar el punto diferenciador respecto al resto de la gama de terminales. Por terminar, la cámara delantera cuenta con un sensor de 32 megapíxeles f/2,4 que proporciona buena calidad siempre y cuando la luminosidad sea buena.

¿Me lo compro?

A pesar de que la gama media es una de las más copadas de todo el mercado, puntualmente aparecen terminales que despuntan. Oppo desde luego que lo está haciendo muy bien en sus últimos lanzamientos y este Find X3 Lite es buena prueba de ello.

Oppo Find X3 Lite Izan González

Es uno de los teléfonos más equilibrados que han pasado por nuestras manos y con ínfulas de gama alta en detalles como la pantalla AMOLED, una carga rápida de primer orden y un rendimiento excepcional. Por poner pegas, echamos de menos un audio más potente tanto en el auricular a la hora de escuchar llamadas como el altavoz dedicado al multimedia. No cuenta con sonido estéro, pero quizá un punto más de volumen no vendría nada mal.

Y las cámaras justas para los estándares actuales. Se quedan en un terreno que no despuntan como sí lo hace el resto del teléfono. Los 358 euros que cuesta el Oppo Find X3 Lite, con alguna oferta puntual, lo colocan en muy buena posición con vistas a los últimos compases del año.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan