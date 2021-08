Oppo asalta la gama baja de Android en España con estos móviles baratos

No todo consiste en teléfonos plegables, ultracaros o dispositivos de Apple. En Android existe toda una plétora de teléfonos económicos que pueden dar una grata experiencia incluso en rangos de precio bajos. Es lo que quiere intentar OPPO trayendo a España sus dispositivos de gama baja: los OPPO A16 y A16S.

Estos nuevos teléfonos Android se sitúan directamente en la gama económica, pensada para tener una relación calidad-precio que se ajuste a todos los bolsillos. En esta ocasión, OPPO ha decidido apostar en sus OPPO A16 y A16S por un diseño llamativo, que recoja el testigo de teléfonos bastante más caros.

Así, mientras el A16S estará disponible para su compra desde operadoras españolas, el A16 estándar llega a España a un precio de 189 euros, con MediaTek bajo el brazo y especificaciones modestas pero que serán suficientes para todo tipo de usuarios.

Nuevo OPPO A16

OPPO A16 OPPO Omicrono

El procesador que da vida al A16 es un MediaTek Helio G35, y le acompañan hasta 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. La pantalla es un panel LCD de 6,52 pulgadas y resolución HD+, con unos bordes relativamente aprovechados y sobre todo una cámara frontal con una muesca de pantalla, en forma de gota.

En la parte trasera tenemos un combo de 3 cámaras, un sensor principal de 13 megapíxeles junto a un sensor monocromo de 2 megapíxeles y un macro también de 2 megapíxeles. La cámara delantera es de 8 megapíxeles, y la autonomía es de 5.000 mAh, aunque la carga rápida no es su gran fuerte ya que admite hasta 10W. El puerto, al menos, es USB-C y le acompaña un jack de 3,5 milímetros y un sensor de huellas en un lateral.

OPPO A16 OPPO Omicrono

Como era de esperar, no tenemos conectividad 5G y contamos con Dual Sim, Bluetooth 5.0 y la versión de Android que corre es Android 11 junto a Color OS en su versión número 11. De nuevo, especificaciones que no destacan en exceso, pero que afortunadamente no son tremendamente escasas, como ocurre con otros dispositivos de gamas similares de precio.

Precio y disponibilidad

El OPPO A16 ya está disponible para su compra en España a un precio de 189 euros en su versión de 4 + 64 GB tanto desde la tienda online de la firma en España como desde distribuidores habituales. El A16S por su parte se podrá adquirir desde operadores ubicados en España. Ambos modelos se podrán comprar en azul celeste y en negro azulado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan