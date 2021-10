Este gadget baña los testículos para neutralizar los espermatozoides temporalmente

Aunque en la actualidad hay varios métodos anticonceptivos para hombres a los que podemos acceder en España, no dejan de aparecer de vez en cuando algunos muy curiosos en el terreno de la tecnología. Es el ejemplo de COSO, un dispositivo ultrasónico pensado para usuarios con genitales masculinos.

COSO es un aparato sobre el que la persona tiene que posicionar sus testículos. Este se encarga de neutralizar los espermatozoides para evitar que a la hora del acto sexual, estos puedan llegar a fecundar a la pareja del usuario. Además, es un dispositivo que tiene un efecto temporal y en absoluto permanente.

Desarrollado por Rebecca Weiss, graduada en la Universidad Técnica de Munich como parte de su tesis de master este es un aparato alternativo a los métodos de anticoncepción habituales. Incluso ha llegado a ganar un premio James Dyson.

Un 'baño' para los testículos

¿Cómo funciona? Su uso no tiene mucho misterio. Este es un dispositivo con forma de cuenco, y para su uso debemos llenarlo con agua hasta un cierto nivel. Hay que calentar el agua mediante el aparato hasta una temperatura específica y el usuario tiene que colocar sus testículos dentro.

Después de una sesión de tratamiento ultrasónico durante unos minutos, temporalmente el usuario con los testículos deja de ser fértil. Este tiempo se puede controlar mediante una aplicación y posteriormente el aparato se apaga automáticamente para evitar un uso excesivo del mismo.

Dispositivo de COSO COSO Omicrono

Hay que aclarar dos detalles. La tecnología del COSO se basa en un estudio sobre otros métodos anticonceptivos de la fundación Parsemus, publicado en 2012 y hasta ahora no se ha probado en humanos. Por ahora, solo se ha probado en animales y lo cierto es que con ellos el dispositivo ha resultado ser exitoso.

La clave de COSO es que no tiene complicación alguna. No necesita de intervención física, no conlleva efectos secundarios aparentemente y no provoca ningún dolor en el usuario. Además, soluciona algunos de los problemas de otros métodos anticonceptivos habituales, como el problema de la sensibilidad de los condones para algunas personas o la permanencia de la vasectomía.

Aún queda por probarse en humanos y de ser exitoso, no debería tardar en llegar al mercado de consumo. Sea como fuere, es difícil determinar si este método anticonceptivo llegará a ser lo suficientemente popular como para desplazar a los otros métodos anticonceptivos actuales. Sin embargo, podría ser un verdadero alivio para muchos usuarios y parejas.

