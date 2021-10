Este martillo explosivo utiliza pólvora para que los clavos atraviesen el acero

Martillo de 'I did a thing' I did a thing YouTube

YouTube tiene todo tipo de vídeos en España sobre cómo fabricar herramientas o cómo utilizar las que tenemos por casa. Pero no todos los días nos encontramos a youtubers que no solo hacen esto, sino que lo llevan al extremo creando auténticas atrocidades de ingeniería solo por diversión. Es lo que ha hecho I did a thing creando una suerte de martillo explosivo.

El canal de YouTube ha desarrollado lo que el dueño del mismo denomina como el "martillo más potente". En esencia, este es un martillo que se basa en la fuerza explosiva de los cartuchos de fogueo para clavar cualquier cosa en cualquier superficie.

En un vídeo de más de 20 minutos de duración, I did a thing confecciona este martillo que básicamente funciona incorporando un cartucho de fogueo y en la punta un clavo que es el que se acaba clavando con el impacto. Y los resultados son, cuando menos, curiosos.

Un martillo... ¿explosivo?

Vídeo de 'I did a thing' Manuel Fernández

Primero hemos de hablar de la 'inspiración' de este proyecto. El youtuber admite haberse basado en los martillos explosivos de San Juan de la Vega, en Guanajuato (México). Una surrealista festividad que básicamente consiste en una serie de personas estrellando martillos contra superficies planas adhiriéndoles explosivos en la punta. Todos hechos de forma artesanal, con potasio y azufre.

Como es lógico, el impacto del explosivo en la punta realizado con la potencia del martillo (o marro, según los asistentes) provoca una gran explosión. Esta festividad ha generado todo tipo de vídeos virales en Internet. I did a thing quería replicar esto pero dándole una vuelta de tuerca.

Piezas del martillo I did a thing YouTube

La idea es la misma; un martillo que aproveche la fuerza de un explosivo para hacer algo. En este caso, clavar un clavo. El martillo incluye dentro cartuchos de fogueo de 6,8 milímetros en su interior y un clavo en la punta. A la hora de impactar, lo que busca el youtuber es que el clavo acabe clavado (valga la redundancia) con toda la fuerza posible. La misma base que usan las pistolas de clavos estilo Ramset, pero a lo cafre.

El diseño del youtuber es extremadamente inteligente. La cabeza del martillo se divide en varias piezas unidas mediante tornillos y una bisagra. La bisagra une las dos piezas principales de metal para que el usuario pueda incluir entre estas dos un cartucho de fogueo. Una vez cerrado, en la parte frontal se incluye el clavo en cuestión. El resto es simple: dar con el martillo.

Martillo en funcionamiento. I did a thing YouTube

Los resultados hablan por sí solos. El martillo fue capaz de perforar acero y madera como si nada. En el vídeo vemos cómo perfora planchas de acero e incluso a través de una tabla de surf. Y como él mismo muestra en el metraje, los clavos se quedan muy adheridos, hasta el punto de tener que usar una herramienta aparte para tener que sacar los clavos.

Por supuesto, desaconsejamos enormemente realizar este procedimiento en casa. No solo por el hecho de que I did a thing lo realice con herramientas profesionales, sino porque en esencia no deja de ser un proyecto divertido para mostrar en YouTube pero que podría ser bastante peligroso a la hora de usarlo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan