El destornillador que saca tornillos atascados con un ingenioso sistema

En España, una de las peores pesadillas de los 'manitas' es encontrarse con un tornillo oxidado. La corrosión del metal y la oxidación del tornillo pueden provocar que sea prácticamente imposible sacarlo de donde se encuentra, incluso a golpes. Un nuevo gadget viene a intentar resolver ese problema.

Tal y como recogen en Gizmodo, la firma Crescent Tools ha lanzado un nuevo destornillador conocido como el Screw Biter. Su función es simple; hacer que el proceso de sacar un tornillo oxidado de su anclaje sea mucho más sencillo. Tan solo necesitaremos un pequeño golpe.

Aunque los destornilladores de impacto no son en absoluto un invento nuevo, este tiene la diferencia de que en su interior cuenta con un mecanismo interno que hace girar la punta para que nosotros solo tengamos que aplicar la fuerza justa.

Un destornillador ingenioso

Screw Biter Crescent Tools Omicrono

Como decimos, muchos especialistas en estas cuestiones suelen usar un destornillador no para intentar desenroscar los tornillos, sino para intentar golpearlos y sacarlos de su agujero. No obstante, esto no suele ser lo ideal; el tornillo puede partirse, quedarse todavía más encajado o incluso el destornillador puede sufrir daños.

El Screw Biter tiene un enfoque diferente. En el interior del destornillador nos encontramos con un mecanismo de muelle que hace girar la punta. Ese mismo mecanismo va acompañado de una tapa de metal situada en el culo del destornillador. Es ahí donde tendremos que golpear.

Mecanismo del Screw Biter Crescent Tools Omicrono

Y es que si golpeamos la parte trasera del destornillador, este girará la punta 12 grados a la izquierda. De esa forma, no tendremos que mover el destornillador, sino que será la propia fuerza del golpe transmitido hacia el mecanismo el que se encargará de mover el tornillo. Y es que es ahí donde está la clave.

Más seguro y fiable

Si mantenemos firme el destornillador y golpeamos el culo con un martillo, toda la fuerza que se produzca cuando golpeamos la tapa de acero pasará al mecanismo, y por ende, girará la punta con esa misma fuerza. De esta forma, se aplicará mucha más fuerza de la que un usuario podría aplicar si tuviera que girar la muñeca.

Con esto evitamos varios de los mayores inconvenientes ya mencionados de desenroscar un tornillo mal puesto. Además de todo ello, evitamos hacernos daño al girar la muñeca con mucha fuerza o tener que aplicar mucha presión al tornillo.

Desgraciadamente, este destornillador solo estará disponible por ahora en Estados Unidos y costará 25 dólares, aunque llegará con un set de accesorios. Por otra parte, si solo queremos el destornillador, costará 16 dólares.

