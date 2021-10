Probamos eero Pro 6, los routers premium de Amazon para tener WiFi en toda la casa

Desde que me mudé a mi casa actual, he tenido problemas con el alcance WiFi. En España tenemos soluciones variadas para este problema como repetidores o extensores de conexión, sin embargo, en los últimos años se han popularizado los sistemas en malla, que permiten tener la mejor cobertura en una amplia superficie.

Aquí es donde llega la nueva generación de routers eero Pro 6 de Amazon, un modelo más avanzado que los eero 6 que ya probamos hace unos meses. Los nuevos routers siguen apostando por el controlador Zigbee integrado para controlar todos nuestros apartados domóticos inteligentes que usen ese estándar. Sin embargo, el gran reclamo de la nueva generación es el gigabit de velocidad y poder conectar hasta 75 dispositivos a la vez.

En nuestro caso los hemos probado y hemos estado conviviendo con los eero 6 Pro de Amazon en las mejores condiciones posibles: con tres routers repartidos por toda la casa y con una alta velocidad de Internet. Un pack que en Amazon asciende a los 639 euros. ¿Habrán dado la talla?

Routers eero 6 Pro

En concreto, hemos probado el pack de Amazon que incluye tres routers Pro 6. Una unidad, que abarca hasta 190 metros cuadrados, cuesta 249 euros mientras que 3 unidades abarcan hasta 560 metros cuadrados y cuesta 639 euros. En nuestro caso, hemos repartido 3 routers por todo el hogar. La velocidad de Internet que hemos usado era fibra de 300 Mbps.

Este es un sistema de WiFi en malla tribanda que usa el estándar WiFi 6, mejorando la estabilidad y el rendimiento. Admite velocidades de hasta 1 gigabit y tiene un ancho de banda suficiente como para poder otorgar una buena velocidad de Internet a más de 75 dispositivos conectados de forma simultánea.

Los routers cuentan con dos puertos Ethernet y están alimentados mediante un cable USB-C y una toma de corriente. Como hemos dicho, este paquete de 3 tiene una cobertura de 560 metros cuadrados en condiciones normales pudiendo variar debido a las propiedades del hogar.

Se pueden controlar mediante Alexa y además tienen controladores Zigbee integrados, por lo que si tienes dispositivos Zigbee como cerraduras, bombillas o persianas podrán funcionar en tu hogar sin necesidad de un concentrador dedicado externo.

Discretos y sencillos

Respecto al diseño de los eero Pro 6, hay poco que destacar, y esto es algo bueno. Esta clase de routers suelen ser discretos debido a que se tienen que colocar en puntos determinados de nuestro hogar y deben 'camuflarse' con nuestro mobiliario. Los eero consiguen eso, debido a que son extremadamente sencillos.

Son blancos y tienen unas dimensiones de 142 x 138 x 48 milímetros y tienen un único LED que muestra su estado en la parte frontal (que además es tenue). Una vez conectemos los eero y los configuremos, el LED se quedará en blanco. Si te preocupabas de que estos routers fueran a destacar mucho en tu salón, no lo harán ni mucho menos.

Cobertura en toda la casa

La vivienda en la que hemos probado estos eero Pro 6 tiene 90 metros cuadrados, por lo que uno solo de estos routers hubiera bastado para dar cobertura a prácticamente toda la estancia. Al tener 3, abarcamos mucho más. Esto se traduce en que de primeras tenemos cobertura en toda la casa.

Este es el punto más positivo de los eero. Hemos intentado de todas las formas posibles reducir la cobertura de nuestro WiFi en nuestros dispositivos. Nos hemos metido en el baño, nos hemos escondido en rincones alejados de los routers e incluso hemos probado con dispositivos que no tenían muy buen alcance WiFi. Hemos tenido cobertura máxima en todos los puntos de la casa.

La experiencia de tener la cobertura WiFi al máximo, y que esta sea además extremadamente estable cambia por completo tu uso de Internet. Los eero Pro 6 nos proporcionan la tranquilidad de saber que tendremos Internet en todo momento, hagamos lo que hagamos, como ver una serie de Netflix en la pantalla de la cocina o ver TikTok antes de dormir en el dormitorio principal.

Debido al altísimo rango que manejan cada uno de estos routers, podemos situarlos de forma estratégica para que ofrezcan las mejores prestaciones y de paso dar cobertura a toda la casa. En nuestro caso hemos puesto uno al lado del televisor y los otros dos junto a los ordenadores principales de la casa, los tres en puntos bastante separados en la casa.

La estabilidad y el rendimiento de la conexión en todos nuestros dispositivos ha sido sencillamente excelente. No hemos tenido problemas en absolutamente ningún momento, incluso en descargas o tareas que requiriesen de altas cantidades de ancho de banda (streaming, ver series y películas en 4K, etcétera). Despreocuparte de que te vaya a faltar conexión es una sensación que no sabíamos que necesitábamos en nuestra casa.

Esto es gracias, entre otras cosas, a la tecnología True Mesh, que enruta el tráfico de Internet de manera inteligente para asegurar que la estabilidad de la conexión en ciertas tareas será lo más estable posible (jugar, reproducir contenido, etcétera).

Sencillez al máximo

No obstante, en lo que destaca este sistema es en su sencillez, tanto de uso como de instalación. Respecto a la instalación esta es tremendamente fácil de llevar a cabo. Simplemente tenemos que desconectar nuestro router principal y desconectar todos los aparatos conectados a él, conectar nuestro router Eero Pro 6 vía Ethernet al puerto principal LAN y conectarlos los dos a la corriente, siguiendo las instrucciones de la aplicación para smartphones eero.

Una vez conectado el primer eero Pro 6 simplemente tendremos que conectar el resto de routers siguiendo los pasos de la aplicación y estos se conectarán automáticamente. La app recomienda tener los routers a una distancia intermedia del router principal, para no tener problemas de conectividad. Configuras tu red, le pones una contraseña y listo; tienes una red WiFi en malla en completo funcionamiento.

La aplicación es otro de los grandes aciertos de eero. Es increíblemente intuitiva y sencilla de usar y desde ella podremos tanto configurar la red como queramos hasta controlar todos los dispositivos conectados a la red. Podremos ver cuáles están activos, cómo se llaman, cuánto ancho de banda están consumiendo y establecer perfiles para los miembros de la familia de la casa.

Desde la app también podremos bloquear dispositivos si no estamos seguros de a quién pertenecen y crear una red específica para invitados, así como crear nuevas redes. El sistema es completamente compatible con Alexa y con Apple HomeKit, siendo manejable desde ambos sistemas sin ningún problema.

Al tener puertos Ethernet, podemos conectar dispositivos completos a los routers eero. En nuestro caso hemos conectado un concentrador Hue y no hemos tenido problema ninguno; todas nuestras bombillas y dispositivos Hue se han conectado al instante a la red de los eero.

Por otra parte, eero ofrece dos servicios de suscripción, Secure y Secure+ (3,99 euros al mes y 10,99 euros al mes, respectivamente). Estas suscripciones ofrecen bloqueo de anuncios, filtros de contenido, revisión de la actividad, bloqueo de sitios web específicos y atención al cliente VIP, así como el uso de otros servicios como 1Password, o el software Malwarebytes.

Una inversión inteligente

El precio es, quizás, el punto más crítico de estos eero. Un solo router cuesta 249 euros, y nuestro pack de 3 unidades, 639 euros. Por supuesto tratándose de Amazon, eventualmente podremos acceder a ofertas que rebajen estos eero Pro 6. Además, tendremos acceso a otras variantes de los eero más económicos pero con menos prestaciones.

Aunque este no es un precio para todos los bolsillos, creemos que este sistema es una inversión a largo plazo. Pocas cosas hay que den más tranquilidad que saber que tienes WiFi en toda tu casa y que independientemente de donde estés vas a tener toda la velocidad, teniendo además todo el control sobre ella con una simple aplicación.

En definitiva, los eero Pro 6 de Amazon se constituyen como una de las maneras más sencillas de mejorar sobremanera el WiFi de tu casa y que este no de ningún problema. Si el impedimento del precio no es un problema para ti, no te lo pienses: este sistema es para ti.

