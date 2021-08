Las fechas de lanzamiento del iPhone 13 se han filtrado al completo

Esta semana se filtraban en España las primeras fechas de lanzamiento de los iPhone 13. El sitio web chino IT Home filtró una serie de capturas de pantalla en los que se mostraban una serie de fechas para los iPhone 13 y los AirPods 3. Ahora, estas fechas han sido corroboradas por la web de Jon Prosser, famoso filtrador de Apple.

Según adelanta la web de Prosser, Front Page Tech, las fechas que dio el sitio son correctas. Así lo han corroborado con unas "fuentes propias" que Front Page Tech no desvela. Y aunque 'confirma' las fechas de los iPhone 13, deja en duda las fechas mencionadas de los AirPods 3, que se presentarían en el mismo evento que los iPhone.

Así, los eventos se configurarían de esta forma: el día 7 de septiembre se lanzan las invitaciones de prensa, y tiene lugar el "mayor evento del año de Apple" el día 14. El día 17 ya se podrán reservar los iPhone 13 y será el día 24 cuando se lancen los nuevos iPhone. Fechas no confirmadas, pero que están en concordancia con lo que se ha estado rumoreando este año.

Lanzamiento de los iPhone 13

iPhone 13 según RendersByIan RendersByIan Omicrono

La captura de pantalla, inicialmente publicada en Weibo, fue puesta en duda desde un principio debido a que anteriormente IT Home publicó más capturas de pantalla que resultaron ser falsas en el pasado. Especialmente teniendo en cuenta que la web no ofreció más información al respecto, y no dio contexto sobre el origen de estas capturas. Sin embargo, esta podría ser una situación diferente.

FPT asegura que ha consultado con sus fuentes dichas fechas y explica que estas no solo concuerdan con las que les dieron sus fuentes, sino con las ya vistas en el año pasado. Dado que toda esta información está apareciendo pocos días antes de septiembre, es lógico pensar que Apple se está preparando poco a poco para anunciar su evento de septiembre.

Si Prosser tiene razón, el día 7 de septiembre debería desvelarse el evento de Apple, y el día 14, tendría lugar. Lógicamente, aunque el evento se centrará principalmente en los iPhone 13, se espera que veamos más en dicha celebración, como unos nuevos AirPods 3 o incluso un nuevo iPad de 9ª generación. Saldremos de dudas en unos pocos días.

