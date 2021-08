Filtrada la fecha de lanzamiento de los iPhone 13 y de los AirPods 3

El flujo de rumores que se está sucediendo en España sobre los iPhone 13 y sobre el resto de gadgets que Apple presentará este año se está incrementando. Y es que estamos muy cerca de septiembre y por ende el fin del verano. Todo apunta a que en septiembre habrá, como mínimo, un evento. Y tenemos más información al respecto.

Según adelanta MacRumors, una filtración ha arrojado posibles fechas de presentación para los iPhone 13 y AirPods 3. Concretamente, una imagen de una app de un comercio electrónico recogida por IT Home, una web china, muestra estas fechas, que ubicarían estos productos directamente en septiembre.

Para ser exactos, las fechas serían el 17 de septiembre para los iPhone 13 y 30 de septiembre para los AirPods 3. La captura de pantalla, publicada en Weibo, sugiere que los 4 modelos de iPhone saldrán a la venta el día 17, por lo que la presentación podría ser varios días antes.

Fechas filtradas para los iPhone 13

Captura de pantalla de la app IT Home Omicrono

Lógicamente, esta imagen se podría haber falsificado. Especialmente teniendo en cuenta que IT Home, la web que ha distribuido la imagen, no ha dado ningún tipo de información adicional. Por ende, debemos recalcar que esta información no está confirmada. También debemos recordar que estamos muy cerca de septiembre, lo que siempre intensifica el ritmo y la veracidad de las filtraciones.

Sin embargo, prácticamente todos los rumores anteriores situaban el lanzamiento de estos iPhone en septiembre. Concretamente, en la tercera semana de septiembre, con algunos analistas como Daniel Ives sugiriendo precisamente esas fechas (del 13 al 17 de septiembre).

Si atendemos a los anteriores eventos, como el que tuvo lugar en septiembre del año pasado, los dispositivos presentados en el evento del 15 de septiembre del año pasado se lanzaron, precisamente, ese mismo mes. Por ende, no sería descabellado que los iPhone sigan esa misma tendencia este año.

¿Un anuncio pronto?

Tim Cook

Estamos acostumbrados a que a medida que se intensifican los rumores, más cerca están los eventos de Apple de suceder. No sería extraño que dentro de unas pocas semanas Apple anuncie un evento para septiembre, en el que veamos nacer los iPhone 13 así como otros gadgets, como los Apple Watch o los AirPods 3.

Estos nuevos teléfonos de Apple estrenarán iOS 15, el nuevo sistema operativo de Apple y sus principales mejoras residirán en las cámaras, en la pantalla y en el hardware interno. Se mejorará la autonomía, se aumentará la capacidad de algunas tecnologías como MagSafe y presumiblemente se espera un notch algo más pequeño que el de anteriores generaciones.

