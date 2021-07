El iPhone 13 tendrá la pantalla siempre encendida del Apple Watch para ahorrar batería

Si usas un Apple Watch 5 o superior, seguro que una de las funcionalidades que más has aprovechado de tu reloj es la pantalla siempre encendida o Always On Display. Esta es una característica que llevamos mucho usando en España en teléfonos Android, y que por fin podríamos ver en los iPhone.

Así lo afirma Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple y que dispone de una newsletter conocida como Power On. En dicha newsletter, el periodista confirma un rumor que ya llevaba en circulación unos pocos meses; el iPhone 13 usará Always On Display para ahorrar batería.

Y es que el iPhone 13, gracias al hecho de que montaría una pantalla LTPO (paneles de óxido policristalino a baja temperatura) podría aprovechar la tasa de refresco variable y los negros puros de los paneles OLED para mostrar información relevante de un vistazo, sin tener que desbloquear el teléfono y así ahorrar batería.

Los iPhone 13 y el 'Always-On'

Always On en un teléfono Android. El Androide Libre Omicrono

No es ni mucho menos la primera vez que esta filtración sale a la luz. Ya la vimos de la mano de Max Weinbach, un filtrador que a principios de año deslizó que los iPhone 13 podrían usar estos paneles y además aprovechar el Always On Display. Mientras que "al menos uno" de los iPhone de toda la gama 13 montaría un panel LTPO, al tener todos paneles OLED se implementaría en todos el Always On.

El funcionamiento de esta característica lleva estando disponible en Android durante años, además de estar presente en los últimos Apple Watch. Si el usuario levanta el teléfono o revisa su pantalla, este reconoce dicha acción y muestra información resumida en la pantalla sin llegar a desbloquearla, como un resumen de las notificaciones, la hora, la fecha, etcétera.

Al estar esta pantalla fundida en negro, es ideal para ahorrar batería, sobre todo en paneles OLED. No es necesario desbloquear todo el rato la pantalla y esta función minimiza al máximo el impacto energético en la batería, ya que los píxeles negros en los paneles OLED implican que estos están apagados.

Además, al saber para qué es necesario desbloquear el teléfono, podremos realizar las acciones que queramos en el teléfono de forma más directa, y así no tendremos que revisar manualmente las notificaciones en el dispositivo.

El problema de la autonomía

Always On El Androide Libre Omicrono

Pero ¿por qué ver esta función ahora en los iPhone 13 y no en generaciones anteriores? Gurman vuelve a insistir en que aunque la duración de la batería de los iPhone 13 se verá mejorada respecto a la generación pasada, el hardware de estos teléfonos sin duda será más exigente a nivel energético que el de la generación pasada.

A la conectividad 5G hemos de sumarle una tasa de refresco aumentada de 120 Hz y mejoras en potencia y en rendimiento fotográfico. Apple, en la presentación de los iPhone 12, aseguró que tuvieron que elegir entre incluir altas tasas de refresco o conectividad 5G. Dado que presumiblemente esta nueva generación montará dicha tasa, los métodos de ahorro de batería serán imprescindibles a partir de ahora.

Los 'trucos' de Apple para solventar el problema de la batería serán variados. Además del Always On Display, los paneles LTPO ajustarán de forma dinámica la tasa de refresco de las pantallas de los iPhone para no mantener los 120 Hz todo el rato en todas las tareas que hagamos. Todo ello unido a un aumento de la autonomía que sin duda llegará a la nueva generación de iPhones.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan