Las novedades de iOS 15 que no funcionarán en los iPhone antiguos

Cuando en España vimos nacer iOS 15 en la última Worldwide Developers Conference de Apple y se anunció la lista de iPhones compatibles con este sistema, muchos quedamos impresionados al ver que todos los iPhone posteriores al iPhone 6S podrían actualizar, incluso el iPhone SE de primera generación.

Pero tener la última versión del sistema operativo de Apple no te garantiza todas sus funcionalidades. Muchas de estas van ligadas a las actualizaciones de hardware de los últimos iPhone, y efectivamente hay algunas características que los viejos teléfonos de los de Cupertino no podrán ejecutar.

Y es que algunas de estas novedades requieren, por ejemplo, que el iPhone que ejecute iOS 15 tenga como mínimo un Apple A12 como procesador. Esto deja fuera a bastantes iPhone de la ecuación, como todos los presentados anteriormente a la generación de iPhone XS.

Modo retrato en FaceTime

Modo retrato en iOS 15 Apple Omicrono

La primera función es una de esas que precisa que tu iPhone tenga un procesador A12 como mínimo es el modo Retrato en FaceTime. La aplicación de videollamadas de Apple ha recibido numerosas ventajas en esta nueva versión de sistema operativo, y una de ellas es la que permite difuminar el fondo de forma artificial en las llamadas de FaceTime en iOS 15.

Degraciadamente, si tu iPhone no cuenta con un procesador A12 no podrás realizar el modo retrato en iOS 15. No obstante, eso no evitará que puedas hacer llamadas a través de la app desde tu teléfono de Apple.

Nuevos Apple Maps

Nuevos mapas de Apple. Apple Omicrono

Las experiencias de realidad aumentada que Apple ha introducido en iOS 15 tampoco funcionarán en algunos iPhones más antiguos. De nuevo, podremos usar la aplicación como siempre, pero no podemos experimentar este nuevo modo en RA, ya que requerirá cierta potencia que los iPhone más antiguos no tienen.

Audio espacial

Audio espacial

El audio espacial, que empezó a verse en los últimos modelos de AirPods Pro y AirPods Max, también llegará a los iPhone y Mac a través de iOS 15 y macOS Monterey, respectivamente. Sin embargo, Apple requerirá que tengamos como mínimo un iPhone 7 para hacer uso del audio espacial.

Live Text

Live Text reconociendo texto. Apple Omicrono

Esta es una de las mayores pérdidas de la lista. Live Text es una característica que nos permite capturar el texto de una foto y usarla como información. Podremos copiar texto, redimensionar la foto para que nos muestre sólo la superficie del texto, detectar información del mismo para realizar llamadas o mandar mensajes, etcétera. Esta funcionará con todas las fotos, incluyendo las capturas y las fotos en web.

Si quieres usar LiveText, necesitarás un iPhone del año 2018 o posterior, debido a la necesidad de cierto hardware específico que consigue hacer funcionar esta característica.

Llaves digitales

Tarjetas en Wallet Apple Omicrono

Finalmente, los iPhone más antiguos no podrán disfrutar de Digital Keys, la función que permitirá a los usuarios guardar las llaves de sus casas o de sus coches directamente en la aplicación de 'Wallet'. Esto es debido a que se necesitará hardware que sólo está presente en los iPhone XS en adelante (incluyendo el iPhone XR).

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan