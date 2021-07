El iPhone 13 mejorará la carga inalámbrica con más potencia y funciones

La carga inalámbrica, para algunos, es una de las asignaturas pendientes de Apple. Con la competencia de Android en España alcanzando velocidades de infarto, Apple ha relegado su innovación a la creación de MagSafe, su carga imantada. El iPhone 13 acabará con todos estos problemas.

Según detalla el filtrador EverythingApplePro, el iPhone 13 contará con muchas mejoras, pero sin duda Apple se centrará en mejorar la carga inalámbrica de muchas formas. Aumentará su potencia, le otorgará más funciones y sobre todo 'corregirá' uno de los problemas más importantes de MagSafe: la potencia de sus imanes.

Si bien es más que probable que a nivel de velocidad de carga el iPhone 13 no alcance a su competencia en Android, sí que heredará algunas de sus funciones. Por ejemplo, adoptará la carga inalámbrica inversa que inició Samsung.

Mejoras en carga inalámbrica

Además de darnos una nueva vista general del aspecto que tendrá el próximo teléfono de Apple, las filtraciones van más allá. Según el youtuber, los nuevos iPhone 13 tendrán una bobina de carga inalámbrica más grande. Esto se podría traducir, por ejemplo, en una mayor potencia de carga inalámbrica, aunque no se sabe cuánto podría mejorar respecto a la carga actual que poseen los iPhone de nueva generación.

Pero una mayor bobina de carga inalámbrica podría significar otra cosa: carga inversa o carga reversible. Esta es una característica que muchos dispositivos Android tienen actualmente, y permite cargar aparatos con carga inalámbrica Qi poniéndolos sobre la parte trasera del dispositivo.

Actualmente, varios productos de Apple como los AirPods tienen carga inalámbrica, de tal modo que tendría muchísimo sentido que un teléfono de Apple pueda cargarlos. Además, el factor de forma plano de su parte trasera ayudaría a la estabilidad de la carga.

Mejoras en MagSafe

Con los iPhone 12, Apple introdujo la ya conocidísima tecnología MagSafe. Esta consiste en una serie de imanes colocados de forma circular en la parte trasera de los iPhone 12, que les permite añadir accesorios de todo tipo y que el teléfono los reconozca. Por supuesto, el accesorio estrella es el cargador inalámbrico MagSafe.

No obstante, tanto esta tecnología como el propio cargador no han estado exentos de polémica. Muchos usuarios se han quejado de que los imanes de los iPhone 12 son demasiado débiles, y que accesorios como la pequeña cartera son fácilmente deslizables en bolsillos y chaquetas. Por supuesto, esto no es del todo así, pero desde luego es un punto que ha oscurecido el lanzamiento de esta tecnología.

Por ello, se espera que los iPhone 13 implementen imanes más fuertes, que sean capaces de sujetar mejor los accesorios que los usuarios incorporen. De esta forma, Apple no sólo tendría la excusa para lanzar accesorios más robustos, sino que mejorarían algunos de los principales inconvenientes de MagSafe.

