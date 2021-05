Las pantallas de los iPhone 13 disfrutarán de los 120 Hz gracias a Samsung

Si has usado un iPad Pro o una pantalla gaming de alta tasa de refresco, sabrás que estos paneles destacan por dar una sensación de fluidez y rapidez difícil de explicar. Cuando se lanzaron los iPhone 12 en España, todos esperábamos que montaran estos paneles. Sin embargo, no será hasta los iPhone 13 de este año que no veremos esta tecnología en estos dispositivos.

Pero hay esperanza. Según recoge MacRumors, los iPhone 13 (al menos en sus modelos Pro) no sólo tendrán estos paneles, sino que además será la propia Samsung la que se los proporcione. De hecho, este será el proveedor exclusivo de pantallas a 120 Hz de Apple.

Samsung ha sido desde siempre una firma que ha destacado por la altísima calidad de sus pantallas. Además, en los últimos años sus modelos de gama media y alta han montado pantallas, por lo general, de 90 a 120 Hz, como es el caso de los Samsung Galaxy S21, Galaxy Fold 2 o Galaxy Flip.

Pantallas a 120 Hz

Llevamos meses con rumores que hablaban de que los iPhone 13 montarían pantallas Pro Display similares a las de los iPad Pro, que tienen una tasa de refresco de 120 Hz. Lo han confirmado filtradores tales como Jon Prosser y analistas como Ming-Chi Kuo. Por lo que es muy probable que veamos modelos de iPhone 13 con altas tasas de refresco.

Según adelanta The Elec, los dos modelos Pro de la siguiente generación de iPhone montarán pantallas OLED de Samsung con tecnología LTPO de Apple para habilitar esta característica. Samsung será el proveedor exclusivo de estas pantallas. Este rumor, de ser cierto, confirmaría que únicamente los modelos Pro de los iPhone 13 disfrutarán de esta función.

La tecnología LTPO de bajo consumo que Apple planea introducir en sus nuevos iPhone buscará ofrecer esta tasa de refresco sin que la batería se vea afectada por ello. Apple explicó que el motivo de que los iPhone 12 no tuvieran estas pantallas es que la firma escogió entre introducir 5G en estos teléfonos o apostar por la alta tasa de refresco. Juntar las dos cosas por el momento era algo imposible dado el tremendo impacto que estas tendrían en la autonomía.

Es de esperar que la tecnología LTPO de Apple agregue nuevas características a los iPhone, como la esperada función Always on Display, que lleva estando en Android desde hace muchos años. Saldremos de dudas a finales de año, cuando estos nuevos dispositivos salgan a la luz de forma oficial.

También te puede interesar...