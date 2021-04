Por fin vas a poder usar los AirPods en tu portátil Windows como es debido

Los AirPods siguen siendo de los mejores auriculares inalámbricos disponibles en España, incluso si las ventas de los auriculares de Apple han bajado. Es sorprendente hasta qué punto han influenciado el mercado, gracias a sus evidentes ventajas.

Pero el mundo no es de color de rosa sólo por usar unos AirPods. También tienen muchos inconvenientes, y el principal de ellos ocurre por el mero hecho de pertenecer a la plataforma de Apple.

No es ningún secreto que Apple quiere que uses los AirPods emparejados con un iPhone o un MacBook, y por eso no se ha molestado en seguir los estándares del resto de la industria. Como resultado, si usas los AirPods en otros dispositivos, la experiencia no será la misma.

AirPods en Windows

No hablamos sólo de perder funcionalidades como el sonido espacial de los AirPods Pro, o la compatibilidad con el asistente personal Siri. La calidad de sonido también se ve afectada si emparejamos los AirPods con un Android o un ordenador Windows, pese a que en teoría, también usan la misma conexión Bluetooth; ahora, eso último por fin va a ser solucionado.

El problema radica en que los AirPods usan el códec de audio AAC (Advanced Audio Codec) para comprimir el sonido y transmitirlo a los auriculares por Bluetooth. Eso va en contra de los estándares del resto de la industria. Concretamente, Windows sólo soporta SBC y Qualcomm aptX.

Es perfectamente posible usar los AirPods en un ordenador Windows, pero debes tener en cuenta que la calidad de sonido se verá afectada.

AAC en Windows

Ahora, Microsoft ha confirmado que Windows 10 recibirá soporte de AAC, por lo que los AirPods podrán funcionar de manera nativa con aplicaciones como iTunes o Apple Music para Windows y ofrecer el mejor sonido. AAC es un formato diseñado precisamente para el 'streaming' de audio entre dispositivos; aunque es un formato 'con pérdida', está reconocido como uno de los mejores.

El soporte de AAC en Windows llega con una renovación del sonido inalámbrico en Windows 10, que trae mejoras importantes cuando usamos auriculares con nuestro ordenador o portátil.

Por ejemplo, Microsoft por fin va a solucionar uno de los grandes problemas de usar auriculares Bluetooth en Windows, la aparición de varios perfiles para auriculares y altavoces en el menú de sonido; eso es lo que tiene la culpa de que, a veces, las apps no sepan muy bien qué medio usar y siempre terminen usando el incorrecto.

Nuevo menú de sonido de Windows 10 Microsoft Omicrono

El menú ahora se ha simplificado para evitar ese problema, y Windows asociará automáticamente la salida de audio al perfil Bluetooth adecuado dependiendo de la app que estamos usando. Como explica Microsoft, eso significa que si estamos escuchando Spotify y tenemos que entrar en una videollamada en Teams, podemos cambiar de salida de audio sin líos.