Recuperan un iPhone 11 Pro de un lago después de un año y sigue funcionando

Apple ha tenido a su lado siempre un meme que ponía en duda la durabilidad de sus productos. Un meme que ha llevado incluso a la compañía a hacer hincapié en la resistencia de sus últimos teléfonos, especialmente en los iPhone 12. Algo que puede haber quedado probado después de esta noticia recogida por el Taiwan News.

El medio ha recogido un curioso suceso: la recuperación de un iPhone 11 Pro Max que llevaba perdido más de un año. Un usuario del grupo de Facebook Bao Fei con apellido Chen anunció que había encontrado su iPhone perdido en el lago Sun Moon en perfecto estado.

Chen escribió que el día 15 de marzo del año pasado haciendo prácticas de remo perdió el teléfono que llevaba colgado en el cuello gracias a una funda protectora del agua. En el año 2021 lo ha recuperado y las fotos hablan por sí solas, ya que el dispositivo además de ser recuperado funciona completamente.

Un año debajo del agua

iPhone 11 Pro Max fuera del agua Bao Fei Chen / Facebook Taiwan News

La clave estaría en la sequía que está sufriendo Taiwán, la peor en los últimos 56 años. Debido a este suceso, el lago está en sus niveles mínimos, lo que permitió a los transehúntes de la zona encontrar su iPhone 11 Pro Max de 512 GB en el lago y recuperarlo. Se le comunicó a Chen, después de que una gran parte del lago quedó seco por la sequía.

El 2 de abril Chen recibió su móvil de los lugareños que encontraron su teléfono. De hecho, tuvo suerte; poco tiempo después de recuperar el teléfono, las aguas volvieron a subir. Un suceso que no era en absoluto habitual. Lo más sorprendente es que el iPhone 11 Pro Max no sólo había sobrevivido, sino que no había recibido ni una gota de agua.

Y es que el teléfono no sufrió ningún problema por el agua. La bolsa no permitió el paso del agua, incluso aunque esta estuvo en el fondo del agua durante un año. Las fotos muestran que la bolsa estaba completamente cubierta por los sedimentos del lago, y aunque el teléfono estaba descargado, funcionaba a la perfección.

El único daño visible que recibió el teléfono fue que la parte trasera del dispositivo cambió ligeramente de color por la suciedad. Chen, en el grupo de Facebook, se alegraba de este hecho, admitiendo que era casi un "milagro" que ni la bolsa se abriera ni que el agua traspasara al teléfono.

