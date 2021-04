Es oficial: Apple amplía su red de buscar dispositivos otros fabricantes

Una de las funciones más útiles que tenemos en los dispositivos de Apple es la posibilidad de saber dónde están en todo momento. Da igual que estemos recorriendo España o en cualquier parte del mundo que podremos ubicar al momento dónde estás nuestro iPhone, AirPods, MacBook o AirPods al instante. Sin embargo, Apple ha ampliado hoy la aplicación Find My (encuéntrame) a otros fabricantes, con la idea de ser aún más útil.

La idea de la compañía comandada por Tim Cook es que la red de Find My se pueda poner al servicio de otras marcas, y por extensión, usuarios para poder localizar en el ecosistema otras pertenencias importantes de la vida diaria. Un paso que viene a alimentar los rumoreados AirTags.

Los primeros fabricantes en tener productos diseñados para funcionar con la aplicación Find My son de Belkin, Chipolo y VanMoof, que comenzarán a llegar la próxima semana a las tiendas. Los productos tendrán que estar diseñados como parte del programa Made for iPhone(hecho para iPhone) y cumplir con las protecciones de privacidad y seguridad de la compañía de Cupertino

De bicicleta a llaves

Los productos aprobados se pueden agregar a la nueva pestaña Elementos y se podrán identificar gracias a que contarán con una insignia "Funciona con Apple Find My". De este modo al usuario le quedará claro que es compatible tanto con la red como con la aplicación Find My.

Bicicleta con la certificación de Apple

Los primeros productos que se pueden encontrar con este sello son las últimas bicicletas eléctricas de VanMoof, los modelos S3 y X3; los auriculares inalámbricos Soundform Freedom True de Belkin; así como la baliza Chipolo One, pensada para colocar en las llaves o en una mochila. Eso sí, Apple ha explicado que pronto llegarán más productos que alimentarán el catálogo de dispositivos geolocalizables.

Al igual que los dispositivos electrónicos, los nuevos objetos conectados a la red de Apple podrán reproducir un sonido para identificar su ubicación si está cerca. Asimismo, si un producto ha desaparecido, el usuario podrá establecer el Modo Perdido que permite a los usuarios crear un mensaje con un número de contacto para conectarse y recibir una notificación si la red Find My lo localiza.

Más poder que nunca

Con la actualización que permite a fabricantes de tercero entrar en la red Find My, ésta amplía sus capacidades para localizar los dispositivos perdidos, incluso si no pueden o no se conectan a Internet.

Aplicación Find My

La red de Apple es una plataforma colaborativa entre cientos de millones de dispositivos Apple que utilizan la tecnología inalámbrica Bluetooth para detectar dispositivos o elementos cercanos que faltan e informar su ubicación aproximada al propietario. Un proceso que además está cifrado de extremo a extremo y es anónimo, por lo que nadie más, ni siquiera Apple o el fabricante, puede ver la ubicación o la información de un dispositivo.

Para hacerlo Apple ha anunciado un borrador sobre las especificaciones de los chipsets que se lanzará a final de esta primavera. Con ello, los fabricantes de dispositivos de terceros podrán aprovechar la tecnología de banda ultra ancha del chip U1, uno de los componentes que Apple ha ido colocando en sus dispositivos de forma sigilosa desde el iPhone 11.

