Las gafas de realidad aumentada y el coche de Apple, en palabras de Tim Cook, CEO de Apple

El WWDC21 puede ser la conferencia de desarrolladores más importante de la historia reciente de Apple. Todo indica, incluidas las imágenes promocionales, que cuando Tim Cook salga al escenario virtual lo hará para presentar las primeras gafas de realidad aumentada de Apple.

No es ningún secreto que la compañía de la manzana lleva años invirtiendo en esta tecnología, recientemente integrando un sensor LiDAR en el iPhone 12 Pro para ofrecer más datos a las apps de realidad aumentada en el móvil.

Pero eso será sólo el principio. Tim Cook ha admitido hoy en una entrevista a The New York Times que la realidad aumentada es “críticamente importante” para el futuro de Apple, y que irá más allá de los móviles.

Tim Cook habla del futuro de Apple

Como uno de los mayores líderes del sector tecnológico, cualquier frase que Cook diga va a ser analizada hasta la última palabra, y de eso tenemos la culpa los medios, deseosos de más información sobre los futuros lanzamientos. Tal vez por eso, Cook ha sido muy cauto con sus declaraciones, dejando que sea la entrevistadora la que dé contexto a sus palabras.

Con la realidad aumentada, Cook se ha permitido explayarse un poco, explicando por qué piensa que será tan importante para Apple. En concreto, ha planteado que la conversación con la entrevistadora fue buena, pero sería mucho mejor si pudiese ser “aumentada” con gráficos y otras cosas que pudiesen aparecer.

Concepto de las gafas de realidad aumentada. WCCF Tech

Esa parece ser una de las prioridades de Apple, mejorar las conversaciones directas entre personas, añadiendo contexto e información que, de otra forma, tendríamos que obtener de un móvil, ignorando temporalmente a la otra parte.

Los rumores, fomentados ya por la propia Apple, apuntan a que el primer producto de la gama serán unas gafas de realidad aumentada, lo que encajaría con esa misión; mientras que hablamos con alguien, podríamos ver información sobre el tema de la conversación, por ejemplo.

Además, Cook también adelanta que la realidad aumentada de Apple llegará a los sectores de la salud, educación, ventas y hasta en los videojuegos; afirma que ya está viendo cómo esta tecnología está creciendo en esas áreas con el uso de smartphones, pero que la “promesa será incluso mayor en el futuro”, poco menos que confirmando que lanzará un producto dedicado a la realidad aumentada.

Si hay coche, será todo Apple

En cambio, el otro rumor protagonizado por Apple en los últimos meses ha sido esquivado por Cook; hablamos del posible coche de Apple, un proyecto que habría sido parado y reanudado ya en varias ocasiones en los últimos años.

Fue a finales del año pasado que la idea del coche de Apple volvió a ganar protagonismo, después de que Hyundai confirmase negociaciones para fabricarlo; sin embargo, no habría llegado a buen puerto, supuestamente por el miedo del fabricante coreano a ayudar a un futuro rival y a lanzar un coche sin su marca.

De desarrollarse, el coche de Apple sería casi completamente de la compañía

En la entrevista, Cook parece confirmar que, si Apple lanza un coche, será desarrollado completamente por la compañía y sin depender de terceros. Aunque aclara que Apple “investiga muchas cosas internamente” y que “muchas no ven la luz del día”, afirma que la compañía “ama integrar el hardware, el software y los servicios”.

Por lo tanto, el Apple Car sería similar a un iPhone, en el sentido de que los componentes más importantes, o “tecnología primaria” como los llama Cook, serían diseñados y creados por Apple; la tecnología autónoma sería una de esas piezas fundamentales del proyecto, que también podría ser usada en robots.

También hay que tener en cuenta que Tim Cook posiblemente no formará parte de Apple para cuando el proyecto de coche autónomo se haga realidad. Cook no se ve en la compañía dentro de diez años, y aunque no cree que su retiro vaya a llegar pronto, hay que tener en cuenta que el año pasado cumplió 60 años y eso es algo que ya tiene en cuenta.

