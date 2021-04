Este ratón inspirado en el Cybertruck de Tesla fue la mejor broma del 1 de abril

Si en España tenemos el Día de los Inocentes, en muchos países angloparlantes como EE. UU. tienen el "April Fools' Day"; es parecido, en el sentido de que es un día dedicado a las bromas y en el que no te puedes creer nada de lo que se publique en Internet.

El sector tecnológico ha abrazado especialmente este día, y Google fue especialmente entusiasta con la presentación de muchos nuevos productos falsos de Google en años pasados.

La situación mundial, con la pandemia aún llevándose miles de vidas a diario, ha obligado a la mayoría de estas compañías a cancelar sus bromas para el April Fools' Day, aunque hay algunas que creen que lo que hace falta ahora, precisamente, es reirse más.

El ratón Cybertruck

En ese contexto hay que comprender el anuncio del Cybermouse, un ratón inalámbrico con un diseño claramente inspirado por el Tesla Cybertruck; se ha convertido en una de las mejores bromas del sector tecnológico este año, si no la mejor.

El ratón ha sido diseñado por el fabricante de periféricos y accesorios Satechi, y tiene todo lo que podríamos esperar de una idea tan absurda. Para empezar, está diseñado con las mismas aristas y ángulos que la camioneta original, algo que fue muy polémico en su día y que probablemente tendrá que ser cambiado en el vehículo final, pero que puede hacerse realidad en un ratón. Eso, claro está, si no te importa que tu ratón te haga daño cada vez que lo cojas.

Cybermouse Satechi Omicrono

Hemos visto muchos ratones con luces RGB, pero en el Cybermouse, esas se han sustituido por luces LED azules, que imitan a los faros del Cybertruck y le dan el estilo "cyberpunk". Eso, junto con la fabricación en aluminio, es lo que le da el toque especial a este ratón.

Pero, sin duda alguna, el mejor detalle de todos está en la parte trasera del ratón, concretamente, en la zona que en la camioneta sería el parabrisas delantero; ahí es donde se ha instalado un panel solar, que permite recargar la batería interna del ratón sólo con dejarlo en una zona en la que le de la luz.

Presentación del Cybermouse Adrián Raya

Satechi ya ha aclarado que esto era una broma, pero la reacción en la comunidad internauta ha sido tan buena que ha dicho que "no es un producto real (aún)". No sería la primera vez que un producto anunciado en el día de las bromas se hace realidad; no hace mucho hablábamos de una consola para juegos de Game Boy que ha sido lanzada al mercado por la gran demanda entre los aficionados.

