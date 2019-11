Nuevo Tesla Cybertruck: vive tus aventuras en esta bestia blindada y eléctrica

Todos los rumores, filtraciones y adelantos de Elon Musk eran ciertos. El Tesla Cybertruck es real y es un coche tan loco y tan diferente a cualquier cosa que hayamos visto como esperábamos.

Había muchas expectativas puestas en el nuevo lanzamiento de Tesla, especialmente por ser de un modelo que se alejaba tanto de su gama actual; el objetivo con el Cybertruck es atraer a compradores que quieren alejarse de la ciudad y trabajar o experimentar al aire libre.

Tesla podría haber cogido un Model Y, subirle la suspensión y llamarlo "todoterreno". Pero no ha hecho eso, oh no. El coche que Elon Musk presentó anoche es lo más utilitario, bruto y directo que cualquier fabricante de la industria ha presentado en las últimas décadas.

Tesla Cybertruck, por fin es oficial

El Tesla Cybertruck es una "pickup", o como las conocemos en español, una camioneta. No es el tipo de vehículo más popular aquí, pero sí que lo es en América, y especialmente en EEUU es prácticamente una religión. Meterse en este mercado, normalmente dominado por grandes motores diésel, es arriesgado; por eso no podían lanzar cualquier cosa.

Porque sí, el Cybertruck hace honor a su nombre con un aspecto futurista, con sus ángulos rectos y sus llantas que parecen sacadas de una película. Pero eso no significa que se vaya a romper en cuanto lo metamos en el campo.

La carrocería del Cybertruck está fabricada en acero inoxidable, igual que el primer prototipo de la Starship, la nave con la que Elon Musk quiere llevarnos a Marte. Puede soportar el golpe de un martillo sin rechistar, e incluso Musk promete que será a prueba de balas de 9 mm.

Hasta el cristal es blindado, siendo capaz de soportar el lanzamiento de una bola de metal; aunque curiosamente, en la presentación el cristal soportó el golpe pero se rompió en el impacto, algo que sorprendió a Musk y podría ser un error de fabricación.

Pero ante todo, el Cybertruck espera ser práctico, con su "cama" de 2.800 litros de capacidad con una cubierta enrollable; pero también tiene un espacio de almacenamiento delantero, además de compartimentos en el techo justo cuando empieza la caída de la carrocería. El Cybertruck está hecho para trabajar, pero también podemos usarlo para el ocio: una de las opciones será una tienda en la que podremos dormir durante nuestras aventuras.

Hasta tres motores

Pero sigue siendo un Tesla, así que tiene un gran rendimiento; Musk ha prometido aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 2,9 segundos, algo inaudito en un vehículo de estas características. La velocidad máxima será de 210 km/h. Más importante es que fuera de la carretera se puede enfrentar a ángulos de 33º sin problemas.

Todo gracias a que el Cybertruck no solo tendrá versión con un motor, sino también con dos, e incluso con tres motores; algo que Tesla probó con el Model S Plaid recientemente. Esta configuración permite conseguir un par motor muy superior, aunque Tesla no ha dado números aún, sólo una autonomía de 800 kilómetros. También habrá versiones con dos motores (480 km) y con un único motor (400 km), esta última sólo con tracción trasera.

El Tesla Cybertruck no es sólo la camioneta más brutal presentada en los últimos años; también es el vehículo off-road más interesante. Eso es decir mucho, pero aún queda bastante para que se haga realidad. La producción no empezará hasta finales de 2021, y sólo para los modelos más baratos; el modelo de tres motores no llegará hasta el 2022.

Los precios empezarán competitivos, al menos en la versión más simple con un sólo motor: 39,900 dólares. Las versiones disponibles serán las siguientes:

Motor único con 400 km de autonomía, capaz de remolcar 3400 kg. De 0-100 km/h en 6,5 segundos, por 39,900 dólares.

Doble motor con 480 km de autonomía, capaz de remolcar 4.500 kg. De 0-100 km/h en 4,5 segundos, por 49,900 dólares.

Triple motor con 800 km de autonomía, capaz de remolcar 6.300 kg. De 0-100 km/h en 2,9 segundos, por 69,900 dólares.

Da la sensación de que Tesla tenía que presentar ya el Cybertruck, teniendo en cuenta que se acercan competidores importantes en ese sector; Rivian, que se está plantando como uno de sus principales rivales, tiene su camioneta eléctrica mucho más cerca del lanzamiento. Pero es innegable que el Cybertruck tiene un atractivo especial que no tiene ningún otro vehículo.