Oppo Enco Q1, análisis: sonido y cancelación de ruido increíbles

Hace un par de semanas Oppo celebró un evento en Londres para presentar sus nuevos teléfonos móviles, pero, también hubo una sorpresa que nadie se esperaba: unos nuevos auriculares inalámbricos.

Y no unos cualquiera, sino los primeros de la marca. Oppo se suma así a la inmensa lista de compañías que parecen haberse puesto de acuerdo en presentar nuevos auriculares. Los AirPods han creado tendencia y las firmas lo saben, aunque, precisamente, los de Oppo no se parecen en nada a los de Apple.

Lo decimos porque no se trata de unos auriculares in-ear, sino de unos neckbuds, algo que podríamos traducir al castellano como auriculares de cuello. Os contamos cómo ha sido nuestra experiencia con estos peculiares auriculares, ¡adelante análisis!

Características de los Oppo Enco Q1

Peso 42 gramos Tipo de auriculares Neckbuds (de cuello) Unidad de diafragma Tipo: cúpula Tamaño: 11,8 milímetros Alcance 10 metros Impedancia 32 ohmios Conectividad Bluetooth 5.0. Micrófono Sí Batería Tamaño: 160 mAh Duración: 15 horas con cancelación de ruido / 22 horas sin ella Carga rápida: sí, 10 minutos de carga supone 2 horas de autonomía Otros Cancelación de ruidoUSB-C Resistencia al agua IPX4 Colores Negro (Midnight Black) Naranja (Sunny Orange) Blanco (Silver White) Precio 129 €

Diseño muy llamativo

Los neckbuds o auriculares de cuello destacan mucho más a la vista que cualquier auricular in-ear y los Oppo Enco Q1 no iban a ser menos. Como entenderéis, no es lo mismo tener solo un pequeño auricular en la oreja que contar con una gran diadema de cuello, cables y los auriculares.

En este caso, los que hemos probado nosotros son aún más llamativos por su color Sunny Orange, una especie de naranja intenso. La firma también los venderá en los colores Midnight Black y Silver White, negro y blanco respectivamente. Si quieres pasar más desapercibido quizás la versión en negro sea la mejor opción.

Siguiendo con el diseño, estos neckbuds integran una diadema flexible de la que salen dos cables directamente hacia los auriculares. Cables que, por cierto, no son retráctiles, como sí ocurre en otros neckbuds.

En la zona inferior izquierda de los auriculares nos encontramos con diferentes botones. El primero de ellos es multifunción y sirve tanto para encender el dispositivo como para apagarlo, emparejarlo, reproducir y pausar música y coger o colgar en una llamada. A continuación los botones para subir y bajar el volumen y otro para quitar o poner la cancelación de ruido, de la que hablaremos más adelante.

Comodidad al máximo

Para mí, llevar unos neckbuds es algo mucho menos estético que unos in-ear, pero también supone un mayor nivel de comodidad. De hecho, los Oppo Enco Q1 seguramente se hayan lanzado con la idea de buscar a ese tipo de público que no termina de estar a gusto con los in-ear.

No tendrás que preocuparte de que se te caigan, pues el cable unido a los auriculares lo impedirá. Curiosamente, este es uno de los puntos flacos de los in-ear y no es nada extraño conocer a alguien al que se la haya perdido uno de la manera más tonta.

¿Que te habla alguien? Pues te quitas los auriculares rápidamente y los sueltas, tras lo que caerán sobre tu pecho, tan fácil y cómodo como eso. En mi caso, los auriculares se han adaptado perfectamente a mi oreja, los Enco Q1 incluyen almohadillas de distintos tamaños para que nadie tenga problemas con eso.

Incluso después de varias horas de uso, siguen siendo cómodos. Su poco peso también tiene mucho que ver con su comodidad, hablamos de 42 gramos, un peso ínfimo, aunque tampoco nos esperábamos menos teniendo en cuenta su precio.

Sonido potente y de calidad

En mi opinión no sirve de nada un sonido de altísima calidad si luego se deja la potencia de lado y lo mismo ocurre si le damos la vuelta a los factores. Combinar ambas características es lo realmente complicado y Oppo ha sabido hacerlo en condiciones.

Los auriculares integran un diafragma tipo cúpula de 11,8 milímetros que ofrece una calidad de sonido excepcional, tanto para los graves como para los agudos. He probado con un gran abanico de estilos de música y la calidad no decepciona, todo lo contrario.

Lo mejor de todo es que, pese a ser sonido de calidad, no han escatimado en potencia. Los Oppo Enco Q1 cuentan con 32 ohmios, cifra que también alcanzan otros auriculares in-ear. Sin embargo, la potencia me ha sorprendido aún más que la calidad del sonido, es posible que sean los auriculares inalámbricos con más potencia que he probado.

Quizás esa sensación esté algo relacionada con la cancelación de ruido que ofrecen, aunque de eso hablaré en el siguiente apartado. Como curiosidad, podremos utilizar distintos modos en función de cómo queramos el sonido: modo cine, modo de juego y modo música.

También hemos de recordar que los auriculares tienen micrófono, por lo que podremos usarlos perfectamente para llamadas. En nuestras pruebas los micrófonos se han comportado como es debido, el audio se escuchaba alto y claro, además de percibirse la eliminación de ruidos alrededor nuestra.

Cancelación de ruido sobresaliente

He aquí una de las características que más enamoran a los usuarios. Sí, los nuevos neckbuds de Oppo tienen cancelación de ruido. Se trata de una cancelación de ruido activa e "híbrida", según explican ellos mismos.

Ésta funciona, básicamente, combinando micrófonos en el interior y en el exterior de los auriculares. Para aquellos que no lo sepan, existen tres tipos de cancelación de ruido: empleando micrófonos internos, externos o combinando los dos tipos (como ha hecho Oppo).

El resultado final nos ha parecido sobresaliente. Los auriculares logran camuflar bien el ruido en lugares como el transporte público y, en cierto modo, lo hace de una manera más natural que Sony, que son los reyes de la cancelación de ruido, aunque de un modo un pelín más artificial.

De todos modos, como no a todo el mundo le gusta la cancelación de ruido, aquellos que no deseen usarla solo tienen que pulsar un botón para desactivarla.

Autonomía para dar y tomar

La batería es uno de los puntos más relevantes de unos auriculares. Desde luego que yo no me compraría unos si tuviera que cargarlos a diario, no me parece en absoluto lógico.

Pues os puedo asegurar que los auriculares de Oppo cumplen y con buenísima nota. Éstos incorporan una batería de 160 mAh que, generalmente, me ha durado de media unas 14 horas con la cancelación de ruido.

Creo que es una autonomía más que decente, yo suelo utilizarlos durante un par de horas al día, por lo que me duran toda la semana sin problemas. También destacar que cuenta con carga rápida, la cual ofrece hasta una hora y media de autonomía con tan solo 10 minutos de carga, característica que podría salvarnos de algún que otro apuro.

Conclusión

Los Oppo Enco Q1 me han parecido unos auriculares muy completos y totalmente recomendables para los que no terminen de estar convencidos del formato in-ear. Estos neckbuds ofrecen una seguridad adicional que muchos usuarios valorarán positivamente.

Al margen de las diferencias de diseño con unos in-ear, estamos ante unos auriculares con un sonido que roza la excelencia, tanto en calidad como en potencia. Sobre esto último, os aseguro que me han sorprendido gratamente, posiblemente uno de los auriculares más potentes que he probado. Y todo ello sin olvidarnos de su cancelación de ruido.

Desgraciadamente, aún no sabemos nada sobre su fecha de lanzamiento para el mercado español, aunque sí conocemos su precio: 129 €. Un precio que no cualquiera estará dispuesto a pagar, pero que puede merecer realmente la pena teniendo en cuenta sus características top.