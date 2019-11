El primer Half-Life para realidad virtual está aquí: cómo jugarlo

Los fans de Half-Life podemos estar de enhorabuena... al menos en parte. Más de una década llevamos esperando una esperadísima tercera parte que no ha llegado para nuestra desgracia. En su lugar tenemos el primer Half-Life para realidad virtual: el Half-Life Alyx. Un videojuego que ha causado expectación y decepción a partes iguales.

Situado entre los eventos del primer y el segundo Half-Life, promete ser el videojuego tope de línea en realidad virtual de Valve. Puede que no sea la tercera parte que tanto anhelamos, pero es un nuevo Half-Life y debemos alegrarnos. Pero, ¿cómo se podrá jugar?

No hablamos de un juego convencional, sino un título hecho en realidad virtual. Sí, seguramente seamos muchos los que nos compremos unas gafas VR solo para jugar a este título, pero, ¿cuál debo comprarme? Te contamos cómo jugarlo.

Half-Life para realidad virtual: ¿qué gafas necesito?

Valve

Valve ha dado a conocer este título el pasado jueves, y ha desvelado varios detalles importantes acerca de cómo lo podremos jugar. Afortunadamente Valve no ha puesto trabas a la compatibilidad; podremos jugarlo con prácticamente todas las opciones VR del mercado.

Concretamente, Half-Life Alyx será compatible con cualquier sistema VR, incluso con Microsoft Mixed Reality. Podremos jugar con Valve Index, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, etcétera. Simplemente necesitaremos la plataforma de SteamVR para poder hacer funcionar el juego.

Pero si eres de los afortunados que tienen un Valve Index, tenemos buenas noticias para ti. Si eres el poseedor de este sistema VR hecho por Valve, el juego no te costará nada y, además, vendrá con contenido adicional. No importa cuándo adquiriste el set VR ni si tienes el kit completo o no. Con que tengas mandos de Valve Index, Half-Life Alyx será completamente gratuito para ti y añadirá entornos de VR nuevos, skins para armas y más.

Valve

Valve también ha abierto la puerta a la creación de niveles para el juego hechos por la comunidad. Un conjunto de herramientas del motor Source2 estarán disponibles para crear niveles dedicados a Half-Life Alyx y cualquiera de la comunidad Workshop podrá acceder a ellos.

La fecha de lanzamiento para Half-Life Alyx cae en marzo del año que viene. Se puede precomprar ya en Steam y en el momento del lanzamiento estará en tu biblioteca para su descarga. Lo mismo ocurre si tienes un Valve Index y tienes acceso al juego de forma gratuita; simplemente tendrás que reclamar el juego y cuando salga en el año 2020 aparecerá en tu biblioteca. Para más información acerca de la compatibilidad del título con tu plataforma VR, visita la web de Valve.