Google Stadia ya disponible: todo lo que debes saber

Ya llegó el día. Google Stadia ya está disponible. El servicio de videojuegos en la nube de Google ya ha comenzado su despliegue y a partir de esta misma tarde podremos jugar (con limitaciones, eso sí) a su nuevo servicio. De hecho, ya se ha publicado todo el catálogo disponible de lanzamiento junto a sus precios.

Pero, ¿a qué puedo jugar? Si me compré la edición Founders' Edition, ¿cuándo la recibiré? ¿Podré jugar a juegos nada más empezar? Es razonable tener muchas incógnitas en un lanzamiento que ha venido con quizás no todas las respuestas necesarias.

Hoy os comentaremos todos los detalles que tenéis que saber: el precio de los juegos, a qué podré jugar de cara al lanzamiento, qué pasa con las Founder's (o Premiere Edition) y sobre todo cuándo podremos comprar juegos.

Google Stadia: este es el catálogo de lanzamiento junto a sus precios

Google tuvo a bien revelar el catálogo de juegos que tendríamos al alcance de nuestra mano nada más iniciar Stadia. Este catálogo que empezó siendo de unos 12 juegos acabó creciendo antes de lo esperado, acabando en unos 22 títulos. Además, se le unirán joyas como el esperadísimo Cyberpunk 2077 o Watch Dogs: Legion en el 2020. De momento y con el lanzamiento de Stadia, podrás jugar a esto:

Assassin's Creed: Odissey: 69.99 euros.

Attack on Titan: Final Battle 2: 69.99 euros.

Destiny 2: The Collection: disponible con Stadia Pro.

Farming Simulator 2019: 29.99 euros.

Final Fantasy XV: 39.99 euros ( 29.99 euros hasta el 2 de diciembre con oferta de lanzamiento).

( euros hasta el 2 de diciembre con oferta de lanzamiento). Football Manager 2020: 54.99 euros.

Gryd: 69.99 euros.

GYLT: 29.99 euros.

Just Dance 2020: 49.99 euros.

Kine: 19.99 euros.

Metro Exodus: 39.99 euros (20.00 euros hasta el 2 de diciembre).

(20.00 euros hasta el 2 de diciembre). Mortal Kombat 11: 89.99 euros (62.99 euros hasta el 2 de diciembre).

(62.99 euros hasta el 2 de diciembre). NBA 2K20: 49.99 euros (25 euros hasta el 2 de diciembre).

(25 euros hasta el 2 de diciembre). Rage 2: 69.99 euros

Rise of the Tomb Rider: 29.99 euros.

Red Dead Redemption 2: 59.99 euros.

Samurai Shodown: disponible con Stadia Pro.

Shadow of the Tomb Raider: 59.99 euros.

Thumper: 19.99 euros .

. Tomb Raider 2013: 19.99 euros ( 10 euros hasta el 2 de diciembre).

( hasta el 2 de diciembre). Trials Rising: 24.99 euros.

Wolfenstein: Youngblood: 29.99 euros.

Como decimos, en 2020 llegarán más juegos como Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, DOOM Eternal, Baldur's Gate 3, The Division 2 o Gods & Monsters. Este es el catálogo al que podremos acceder desde hoy mismo. Hay que remarcar que jugando con Google Stadia Pro, la suscripción de pago (Google Stadia Base, la gratuita, no llegará hasta el año que viene) tendremos de primeras acceso a 2 juegos como parte de la suscripción de noviembre: Destiny 2 The Collection y Samurai Shodown.

Para jugar al resto de juegos tendremos que adquirirlos por los precios ya comentados. Google ha puesto ofertas de lanzamiento bastante jugosas, como el Metro Exodus o el Final Fantasy XV. Estos juegos permanecerán en tu biblioteca, pero si no tienes una suscripción a Google Stadia (ya sea Base o Pro) no podrás jugar a ellos. No obstante, si recuperas tu suscripción, podrás volver a jugarlos.

Estos juegos se podrán comprar a partir de las 18:00 de hoy accediendo a Google Stadia Pro. A partir del día 19 de noviembre los usuarios que reservaron las ediciones Founder's Edition y Premiere Edition recibirán sus paquetes que incluyen:

Founders Edition:

-Mando Stadia Controller Night Blue (edición limitada)

-3 meses de Stadia Pro

-3 meses de Buddy Pass (para darle 3 meses de Stadia Pro a un amigo).

-Chromecast Ultra.

-Prioridad para elegir tu nombre de Google Stadia (solo en la Founder's Edition).

-Mando Stadia Controller Clearly White

-Chromecast Ultra

-3 meses de Stadia Pro

Detalles a tener en cuenta: ¿dónde y cómo puedo jugar?

Como decimos, existe una suscripción gratuita a Google Stadia que no llegará hasta el año 2020. Por ahora, tendremos que conformarnos con Stadia Pro que nos ofrece resolución 4K HDR a 60 fps y sonido estéreo 5.1. La experiencia de juego que tengamos con Google Stadia irá directamente ligada a nuestra conexión, dependiendo de esta. He aquí la tabla:

Se necesita de una conexión de, al menos, 10 Mbps. En ese caso disfrutaremos de una resolución 720p a 60 fps con sonido estéreo.

Con unos 20 Mbps la resolución aumentará a 1080p HDR con sonido multicanal 5.1.

Para tener la máxima experiencia de Google Stadia Pro, tendremos que tener una conexión de al menos 35 Mbps. Así tendremos acceso a resolución 4K HDR, 60 fps y sonido multicanal 5.1.

Google Stadia promete la posibilidad de jugar a este catálogo de juegos sin hardware dedicado, es decir, vía streaming desde cualquier dispositivo. De lanzamiento estaremos limitados a 3 plataformas: televisor (mediante un Chromecast Ultra), ordenador (ya sea de sobremesa o portátil) o smartphone. Este último caso es importante, ya que no se podrá jugar en cualquier dispositivo Android. De momento, solo los Google Pixel tendrán habilitada esta opción, por lo que los dispositivos Android generales tendrán que esperar hasta el año que viene.

Si queremos jugar en el televisor necesitaremos un Chromecast Ultra (los paquetes Founder's y Premiere lo incluyen) y si queremos jugar desde un ordenador tendremos que usar el navegador Chrome. Es importante remarcar que para jugar no es necesario usar el mando de Google Stadia, es decir, el Stadia Controller. Otros mandos también son compatibles, como el mando de Xbox One, el de PS4 o el mando Pro de Nintendo Switch.

Además, si queremos usar el mando Stadia Controller tendremos que conectarlo a nuestro dispositivo compatible mediante un cable USB-C. Esto es algo engorroso, pero el año que viene Google permitirá usar el mando de forma completamente inalámbrica. Si jugamos en un smartphone u ordenador tendremos que conectarlo a estos mediante un cable USB-C.

Finalmente, hay que tener en cuenta que existen ausencias importantes en Google Stadia. Hasta dentro de unos meses no tendremos la posibilidad de conseguir trofeos y para tener pases de amigos tendremos que esperar unas cuantas semanas. Tampoco tendremos acceso de inicio a funciones como Stream Connect, Crowd Play o State Share. Son opciones que Google activará en un futuro, pero no estarán disponibles de lanzamiento.

Además, a esto se le suma que en los primeros días podría haber problemas de latencia debido a la afluencia de jugadores que se espera en una plataforma nueva y en la cuál Google no tiene experiencia. Por lo tanto, es posible que nos encontremos con problemas de latencia o lag en el peor de los casos. Si eres de los afortunados que han conseguido hacerse con una Premiere o Founder's Edition debes estar atento al mensajero, porque debería llegarte el paquete muy pronto.