Este ratón gaming es tan ligero que no puedo creer que no tenga cables

El sector gaming ha explotado en España. La cantidad de productos dirigidos a jugadores lanzados sólo en el 2020 ya es más que abrumadora, y eso es sólo el principio. Son dispositivos, periféricos y hardware diseñados para entusiastas, y por tanto, no sólo apelan a los jugadores sino también a quienes buscan lo mejor.

Un buen ejemplo lo tenemos en los ratones gaming, los más veloces, completos y ergonómicos, ideales para quienes se tiran horas en el ordenador. Comprar un ratón gaming aunque no vayamos a jugar es una buena elección.

Eso también es cierto si buscamos un ratón inalámbrico, algo que tradicionalmente, no ha sido así. Las baterías siempre han sido una carga demasiado pesada para los entusiastas, que notan cómo tienen que hacer más fuerza para mover el ratón y eso afecta a sus movimientos. Por eso, siempre se ha dicho que el mejor ratón gaming es uno con cables.

Eso cambia con el nuevo Glorious Model O Wireless. Uno de los ratones inalámbricos más ligeros del mercado, con un peso de sólo 69 gramos y con todo lo que podríamos esperar de un ratón gaming puntero, a partir de 89,90 euros.

Así es el Glorious Model O Wireless

Tipo - Ratón inalámbrico

Iluminación - Tres zonas (dos bandas laterales y rueda) Full RGB con 16,8 millones de colores.

Batería - Hasta 71 horas (sin RGB)

Conexión - Inalámbrica 2,4 Ghz, adaptador incluido.

Puerto - USB-C USB 2.0, cable trenzado de 2 metros incluido

Sensor - BAMF de 19.000 DPI programable, y frecuencia de hasta 1.000 Hz.

Número de botones - 6

Peso - 69 gramos

Dimensiones - 128 mm x 66 mm x 37,5 mm

Colores - Negro o blanco.

Como su nombre indica, estamos ante la versión inalámbrica del Glorious Model O, el ratón más ligero del mundo, que ya pudimos probar en OMICRONO. Gracias a su peso de 67 gramos, en su día afirmamos que era como "mover el aire", y una auténtica sorpresa en el competido mercado de los ratones gaming.

Así que nuestra sorpresa fue mayúscula, cuando a finales de 2020 se presentó una versión sin cables; nuestra primera reacción fue de incredulidad, ya que temíamos que el gran punto fuerte del ratón, su ligereza, fuese sacrificado por la necesidad de incluir baterías.

Pero entonces, nos fijamos en las cifras oficiales. El Model O Wireless pesa sólo dos gramos más que el Model O normal. ¿Cómo era posible? ¿Qué han hecho en Glorious para conseguir un ratón inalámbrico tan absurdamente ligero?

Coger plumas con las manos

Teníamos que probarlo en persona, y gracias a Caseking España, durante estas semanas hemos podido comprobar si este ratón realmente es tan ligero y qué sacrificios se han tenido que tomar. Y la respuesta en ambos casos es muy positiva.

El diseño de panal del Glorious Model O Wireless es clave para reducir el peso Adrián Raya Omicrono

Para empezar, sí, el Glorious Model O Wireless se nota tan ligero como su versión con cables; es algo que no nos podíamos creer al principio, pero una comparativa directa demuestra que es así. La diferencia de dos gramos entre los dos modelos es imperceptible, y a todos los efectos, la sensación es la misma.

En otras palabras, este es un ratón muy ligero, tanto, que te puedes olvidar que lo tienes en la mano. Mover el cursor, la cámara o la interfaz se convierte en un acto más natural, como si el ratón fuese una extensión de nuestra mano.

A simple vista, es fácil ver porqué es tan ligero. La carcasa del ratón está repleta de agujeros hexagonales, que no sólo reducen la cantidad de material que tenemos que mover, sino que también dan al ratón un aspecto muy original. Sólo los laterales y la parte superior de los botones están cubiertos.

Ideal para juegos

En el escritorio, usar este ratón es agradable y evita que forcemos demasiado la muñeca y el brazo, algo muy importante si vamos a pasar muchas horas trabajando. No es el ratón ideal para teletrabajar, por la falta de funciones adicionales más allá de dos botones laterales, pero cumple su función perfectamente.

La parte inferior del Glorious Model O Wireless Adrián Raya Omicrono

Por supuesto, cuando pedimos más, es cuando el Glorious Model O Wireless da lo mejor de sí. En videojuegos de acción, shooters y fps, mover la cámara rápidamente es un acto reflejo, lo que nos permite trasladar nuestras acciones directamente al juego. Es como si hubiésemos perdido una 'capa' entre nuestro brazo y la acción que transcurre en la pantalla.

A eso ayuda mucho el sensor BAMF usado por Glorious, que puede alcanzar hasta 19.000 DPI; gracias a un botón situado justo bajo la rueda, podemos cambiar entre cuatro niveles preprogramados de DPI, ideal para usar diferentes armas en la partida, o simplemente, para cambiar entre el escritorio y un juego.

La única diferencia respecto al modelo normal que notamos es en el reparto de pesos; el centro de gravedad parece estar más hacia delante y un poco más hacia arriba, pero si no realizas una comparación directa, no lo notarás.

Pero no sólo el peso es importante en esta situación; podría pesar diez gramos, y ser lo peor para jugar si no se deslizase fácilmente. Para evitar esto, el Model O Wireless cuenta con lo que Glorious llama G-Skates, que consiguen un bajo índice de rozamiento en cualquier superficie. Lo hemos probado tanto en una alfombrilla como en la mesa, y no hemos tenido ningún problema.

Impactante

Pero un ratón gaming no sólo debe ser arrollador, también debe parecerlo. Como ya hemos comentado, el diseño de los agujeros en forma de panal de abeja es algo que no pasa desapercibido, no sólo por los agujeros en sí, sino por lo que dejan ver.

Es posible apreciar todo tipo de detalles en el Glorious Model O Wireless Adrián Raya Omicrono

Gracias a que la mitad del ratón simplemente no existe, podemos echar un vistazo a su interior. Los componentes y la estructura interior son perfectamente visibles, pero ese es el encanto; hasta hay un par de detalles, como la marca de Glorious (un hombre con barba y pelo largo basado en un meme) oculta en la placa interna. Si te gustaban las carcasas transparentes que dejaban ver el interior de los dispositivos, esto es lo siguiente mejor.

La cruzada por la ligereza no ha impedido que este ratón tenga luces RGB; si no, no sería gaming. Dos líneas laterales de luces no sólo iluminan el entorno, sino también el interior del ratón para conseguir un efecto muy llamativo. Por defecto, bailan con varios colores, pero podemos configurarlo con 16,8 millones de colores. La rueda también cuenta con su propia iluminación RGB, que también es usada para indicar si la batería se está terminando, y si está cargando.

Sí, tiene batería

Es algo de lo que es fácil olvidarse. Este ratón tiene una batería interna, que permite usarlo de manera inalámbrica. Es asombroso que hayamos llegado al punto en el que un ratón tan ligero y portátil no tenga cables, y sólo por eso, el Glorious Model O Wireless es digno de mención.

El Glorious Model O Wireless es simétrico Adrián Raya Omicrono

No es que sea una batería gigantesca, claro. Si realmente queremos usar este ratón durante un periodo de tiempo sin tener que cargarlo, lo recomendable es desactivar la iluminación RGB; sólo entonces podemos acercarnos a las 71 horas que Glorious presume. Con la iluminación activa, sólo hemos conseguido que el ratón dure un día de uso normal, aproximadamente doce horas. Es algo a tener en cuenta si pretendemos esquivar los cables el mayor tiempo posible.

Al menos, la recarga no es molesta. Se realiza a través del puerto USB-C integrado, con un cable incluido que ha sido muy bien cuidado. No sólo está cubierto de un material trenzado, que evita que se enganche y se líe, sino que la conexión USB-C cuenta con unos enganches que garantizan que no se mueva más de lo debido.

Programa opcional

Es perfectamente posible usar el Glorious Model O Wireless inmediatamente después de sacarlo de la caja, sin problemas. No es obligatorio instalar ningún programa adicional, pero eso no significa que no haya uno. Desde la página oficial, podemos obtener un programa que nos permite personalizar al dedillo todas las características del ratón.

El programa oficial de Glorious permite personalizar el ratón Omicrono

No es sólo que podamos cambiar la iluminación RGB con diferentes efectos, variando el brillo y la velocidad; también podemos desactivarla completamente para ganar más tiempo de batería.

Todos los botones son personalizables, y podemos cambiar la función, asociarlos con atajos de teclado o incluso ejecutar macros. Por ultimo, podemos cambiar los niveles de rendimiento, que luego son seleccionables con el botón integrado en el ratón.

Ligero y letal

El Glorious Model O Wireless es un ratón inalámbrico con un único objetivo: ser lo más ligero y rápido posible, y en ambos aspectos, cumple de manera sobrada. Es raro encontrarse un producto tan dispuesto a abandonarlo todo por conseguir su objetivo, y lo mejor es que los sacrificios que ha debido tomar no son demasiado graves.

El gran inconveniente es, sin duda alguna, la batería. Si te gusta la iluminación RGB, tendrás que recargar el ratón cada día sin excepción, conectando el cable incluido; dependiendo de cuándo ocurra, eso puede eliminar las ventajas de tener un ratón inalámbrico. Pero comprendemos perfectamente porqué no tiene una batería más grande. No sólo afectaría al peso, sino también al centro de gravedad. El resultado final es equilibrado, algo que posiblemente no podríamos haber dicho con más batería.

Ratón inalámbrico Glorious Model O Wireless Adrián Raya Omicrono

Por contra, ese 'sacrificio' demuestra hasta dónde pueden llegar los creadores del Model O Wireless para crear un ratón para entusiastas. Y aunque muchos de estos serán jugadores, creemos que este modelo también interesará a muchos usuarios que, simplemente, quieren un ratón ligero. Si tienes dificultades para mover un ratón convencional, sientes dolores después de largas horas de uso, o simplemente quieres algo más intuitivo, el Model O Wireless es para tenerlo en cuenta.

El Glorious Model O Wireless ya está llegando a tiendas españolas, como Coolmod y Versus, a precios que rondan los 89,90 euros y los 95,95 euros. Caseking España, la distribuidora, ha confirmado a OMICRONO que está trabajando para llevarlo a más tiendas.